Jesse Armstrong dicséri Brian Coxot és Peter Capaldit a „Nagyon jó szar” teljesítéséért

Utódlás Jesse Armstrong alkotó kedden eljött a Banff World Media Festivalra, hogy megdicsérje a brit színészeket, Peter Capaldit és Brian Coxot csúnya szájukért.

„Mindketten nagyon jót tesznek” – mondta Armstrong Capaldiról, aki egyik sorozatában szerepelt. Vastag belőle, és Cox, aki arról vált híressé, hogy patrícius szerepében megforgatta a madarat Utódlás. „Vannak olyan dolgok, amelyekre a brit idióma jó, és a „bassza meg” szerintem jobban hangzik a brit és a skót dialektusban, mint az amerikai és kanadai akcentussal” – tette hozzá.

A kanadai Sziklás-hegységben tartott vitaindító beszéde során Armstrong felfedte azt a szokását is, hogy tollal a kézben ül, amikor tévét néz vagy könyveket olvas. „Amikor egy regényt olvasok, tollal a kezemben olvasok, és azt hiszem, így nézek tévét, és így nőttem fel a tévénézés és a regények olvasása közben” – mondta Armstrong.

„Javításokat végezni” – árulta el Armstrong, egy angoltanár fia. Hazájában, az Egyesült Királyságban tört ki azzal, hogy közösen létrehozta a Brit vígjáték Kukucskáló panoráma régi írótársával, Sam Bainnel, mielőtt együttműködtek volna Friss hús.

„Ez késztetett arra, hogy írjak, ahogy a tollammal a kezemben olvastam egy forgatókönyvet, és közben javításokat végeztem, és ő (Bain) nem sértődött meg. Tetszett neki, és ez ösztönzött minket arra, hogy közösen írjunk” – emlékezett vissza Armstrong. A duó is alkalmazkodott A 70-es évek műsora a brit tévének, amely kudarcot vallott a közönségükkel, de nagy tanulási élménnyé vált.

A toll ereje jól szolgálta a többszörös Emmy-díjast is, amikor rendezőként debütált a Steve Carell főszereplésével készült HBO-filmmel. Mountainheadegy dráma milliárdos barátokról és tech bárókról a nemzetközi pénzügyi válság idején.

„Nem szórakoztató, ha nincsenek barátai” – mondta Armstrong az olyan valós tech bárókról, mint Elon Musk és Mark Zuckerberg. „Személyes kapcsolataik minősége gyenge, fenntarthatatlan. Sajnálom, de ez nem függ attól, hogyan mozognak a világban” – tette hozzá.

On UtódlásArmstrong azt mondta, hogy a hatalomról szóló írások, szemben a szupergazdagok világával, inkább a forgatókönyvek írásakor dolgoztak. „Azt hiszem, írhatok erről a területről. Azt hiszem, van néhány mondanivalóm” – tette hozzá, anélkül, hogy konkrétan meg tudná válaszolni, miért számítanak a hatalmon lévők az írásában.

„Miért olyanok ezek az emberek, mint ők? Miért olyan a világ, amilyen? Azt hiszem, ez az alapvető viszketés, amit próbálok megvakarni, a kérdések, amelyekre magam próbálok válaszolni” – magyarázta Armstrong. Mert Utódlásmegismételte, a népszerű HBO sorozat nem a Murdochokról szól.

„Néha olyan érzésem van, mintha megpróbálnék kibújni valami lényeges igazság alól, amikor ezt mondom, de valójában nem az” – mondta Armstrong a könyv megírását megelőző kutatása során. Utódlás A forgatókönyvek között számos más, az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság médiában dolgozó befolyásos emberről készült tanulmányok, köztük a Disney-féle Michael Eisner, Conrad Black és a néhai Robert Maxwell az Egyesült Királyságban.

Armstrong azt mondta, hogy nem véletlen, hogy Greg „Greg „Greg” Hirsch unokatestvér karaktere körül kezdődött és sok szempontból ért véget, mivel ő új volt a Roy család gazdagságának és kiváltságainak világában, csakúgy, mint a régóta futó dráma hűséges közönsége.

„Mindig éreztem azt a buborékot, amibe belekerülsz Dallas vagy A nyugati szárny, gyakran jó, ha van egy olyan szereplő, akit a közönség követni tud, és aki éppoly keveset tud, mint a közönség a társadalmi konvenciókról és a világ részleteiről, mert olyan információkat közölhetnek vele, amelyeket a közönség tudni akar” – magyarázza.

Armstrong óva intett attól is, hogy tévésorozatot írjanak a gazdagokról és hatalmasokról, hogy megváltoztassák a világot. Kifejtette, a dokumentumfilmek és az újságok sokkal jobb eszközök erre.

„Ez nem kard, még csak nem is orvosi gyógyszer, amely meggyógyíthat valamit. Olyan, mint egy rekreációs gyógyszer, amely megváltoztathatja valakinek a gondolkodásmódját, de gombatúráján nem azt fogja látni, amit szeretne. Megtalálják a saját dolgukat” – érvelt.

„A nap végén ez az, ami nagyszerű abban, amit a teremben, a filmben és a tévében kínálunk drogokkal” – tette hozzá Armstrong.