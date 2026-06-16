Jesse Armstrong dicséri Brian Coxot és Peter Capaldit a „Nagyon jó szar” teljesítéséért

2026.06.16. Jesse Armstrong at the 2024 Writers Guild Awards held at The Edison Ballroom on April 14, 2024 in New York City.

Utódlás Jesse Armstrong alkotó kedden eljött a Banff World Media Festivalra, hogy megdicsérje a brit színészeket, Peter Capaldit és Brian Coxot csúnya szájukért.

„Mindketten nagyon jót tesznek” – mondta Armstrong Capaldiról, aki egyik sorozatában szerepelt. Vastag belőle, és Cox, aki arról vált híressé, hogy patrícius szerepében megforgatta a madarat Utódlás. „Vannak olyan dolgok, amelyekre a brit idióma jó, és a „bassza meg” szerintem jobban hangzik a brit és a skót dialektusban, mint az amerikai és kanadai akcentussal” – tette hozzá.

A kanadai Sziklás-hegységben tartott vitaindító beszéde során Armstrong felfedte azt a szokását is, hogy tollal a kézben ül, amikor tévét néz vagy könyveket olvas. „Amikor egy regényt olvasok, tollal a kezemben olvasok, és azt hiszem, így nézek tévét, és így nőttem fel a tévénézés és a regények olvasása közben” – mondta Armstrong.

„Javításokat végezni” – árulta el Armstrong, egy angoltanár fia. Hazájában, az Egyesült Királyságban tört ki azzal, hogy közösen létrehozta a Brit vígjáték Kukucskáló panoráma régi írótársával, Sam Bainnel, mielőtt együttműködtek volna Friss hús.

„Ez késztetett arra, hogy írjak, ahogy a tollammal a kezemben olvastam egy forgatókönyvet, és közben javításokat végeztem, és ő (Bain) nem sértődött meg. Tetszett neki, és ez ösztönzött minket arra, hogy közösen írjunk” – emlékezett vissza Armstrong. A duó is alkalmazkodott A 70-es évek műsora a brit tévének, amely kudarcot vallott a közönségükkel, de nagy tanulási élménnyé vált.

A toll ereje jól szolgálta a többszörös Emmy-díjast is, amikor rendezőként debütált a Steve Carell főszereplésével készült HBO-filmmel. Mountainheadegy dráma milliárdos barátokról és tech bárókról a nemzetközi pénzügyi válság idején.

„Nem szórakoztató, ha nincsenek barátai” – mondta Armstrong az olyan valós tech bárókról, mint Elon Musk és Mark Zuckerberg. „Személyes kapcsolataik minősége gyenge, fenntarthatatlan. Sajnálom, de ez nem függ attól, hogyan mozognak a világban” – tette hozzá.

On UtódlásArmstrong azt mondta, hogy a hatalomról szóló írások, szemben a szupergazdagok világával, inkább a forgatókönyvek írásakor dolgoztak. „Azt hiszem, írhatok erről a területről. Azt hiszem, van néhány mondanivalóm” – tette hozzá, anélkül, hogy konkrétan meg tudná válaszolni, miért számítanak a hatalmon lévők az írásában.

„Miért olyanok ezek az emberek, mint ők? Miért olyan a világ, amilyen? Azt hiszem, ez az alapvető viszketés, amit próbálok megvakarni, a kérdések, amelyekre magam próbálok válaszolni” – magyarázta Armstrong. Mert Utódlásmegismételte, a népszerű HBO sorozat nem a Murdochokról szól.

„Néha olyan érzésem van, mintha megpróbálnék kibújni valami lényeges igazság alól, amikor ezt mondom, de valójában nem az” – mondta Armstrong a könyv megírását megelőző kutatása során. Utódlás A forgatókönyvek között számos más, az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság médiában dolgozó befolyásos emberről készült tanulmányok, köztük a Disney-féle Michael Eisner, Conrad Black és a néhai Robert Maxwell az Egyesült Királyságban.

Armstrong azt mondta, hogy nem véletlen, hogy Greg „Greg „Greg” Hirsch unokatestvér karaktere körül kezdődött és sok szempontból ért véget, mivel ő új volt a Roy család gazdagságának és kiváltságainak világában, csakúgy, mint a régóta futó dráma hűséges közönsége.

„Mindig éreztem azt a buborékot, amibe belekerülsz Dallas vagy A nyugati szárny, gyakran jó, ha van egy olyan szereplő, akit a közönség követni tud, és aki éppoly keveset tud, mint a közönség a társadalmi konvenciókról és a világ részleteiről, mert olyan információkat közölhetnek vele, amelyeket a közönség tudni akar” – magyarázza.

Armstrong óva intett attól is, hogy tévésorozatot írjanak a gazdagokról és hatalmasokról, hogy megváltoztassák a világot. Kifejtette, a dokumentumfilmek és az újságok sokkal jobb eszközök erre.

„Ez nem kard, még csak nem is orvosi gyógyszer, amely meggyógyíthat valamit. Olyan, mint egy rekreációs gyógyszer, amely megváltoztathatja valakinek a gondolkodásmódját, de gombatúráján nem azt fogja látni, amit szeretne. Megtalálják a saját dolgukat” – érvelt.

„A nap végén ez az, ami nagyszerű abban, amit a teremben, a filmben és a tévében kínálunk drogokkal” – tette hozzá Armstrong.

Nikola G.
Nikola G.
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