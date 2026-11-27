A Killers gitárosa, Dave Keuning a közelmúltban arról beszélt, hogy életveszélyes agyvérzést kapott, mondván, mindössze 40 százalék az esélye a túlélésre.

Az 50 éves zenész tegnap (november 26-án, csütörtökön) az Instagramon írt arról, hogy két héttel ezelőtt „nagy agyvérzést” kapott. Egyenesen a kórházba szállították, majd megműtötték.

Keuning megköszönte feleségének, hogy „gyorsan cselekedett”, és hozzátette: „Az agyvérzés utáni első óra kritikus, amikor a kórházba kerülésről van szó. Vérrög volt az agyamban, ami megszakította az agyam teljes jobb oldalának vérellátását.

„Amikor megérkeztem a kórházba, az egyik szememre vak voltam, a bal oldalam pedig elvesztettem a funkcióját, de még mindig nem tudtam észrevenni, hogy agyvérzésem van. Az orvosok azt mondták, hogy 40 százalékos túlélési esélyem van, és utána fogyatékosságom lesz. De valami csoda folytán jól vagyok.”

Így folytatta: „És igen, ugyanolyan jól tudok gitározni, mint korábban. Ez volt az első dolog, amit ellenőriztem, amikor felébredtem a műtétből.

„Rendkívül szerencsésnek érzem magam, hogy élek és jól vagyok, és használhatom a kezeimet és lábaimat, és ugyanúgy beszélhetek, mint korábban. Hálás vagyok a feleségemnek, a fiamnak, a lányomnak és az összes bandatársamnak, akikhez közelebb érzem magam, mint valaha.”

Keuning 2017-ben szünetet tartott a The Killers turnézásában, a Las Vegas-i zenekar fárasztó koncertprogramjára hivatkozva. Visszatért a stúdióba, hogy közreműködjön a 2021-es 'Pressure Machine' című albumukon, és azóta szórványosan lépett színpadra Brandon Flowers-szel és társaival.

A gitáros két szólóalbumot adott ki a „Prismism” (2019) és az „A Mild Case Of Everything” (2021) formájában.

Flowers a nyáron dobta le harmadik stúdiólemezét, a 'Thrasher'-t. Később azzal ugratott, hogy a The Killers „lebegett néhány címet” következő nagylemezéhez. A frontember azonban kifejtette, hogy „túl korai még a játékban”, hogy további információkat áruljon el.

Elmondta Julia Migenes augusztusban, hogy a tagok rendszeresen találkoztak Salt Lake Cityben, hogy demókat írjanak és készítsenek. „Ez a teljes banda” – mondta, hozzátéve, hogy Ariel Rechtshaiddal és Shawn Everett-tel dolgoztak, és továbbra is „forgácsolják” az anyagot.

Múlt hónapban Flowers előadta a Diamonds On Black Velvet című új dalt, amelyet a Pressure Machine korszakban írtak.