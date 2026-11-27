Az Echo & The Bunnymen és a Happy Mondays egyesítik erőiket egy brit „legnagyobb slágerek” című turnén.

A két banda jövő tavasszal együtt indul útnak, hat fellépéssel országszerte, hogy megünnepeljék karrierjük legnagyobb slágereit. A turné május 7-én kezdődik a bristoli The Prospect Building nyitóestjével.

Innen a manchesteri O2 Apollón, a londoni O2 Academy Brixtonban és a liverpooli M&S Bank Arénában állnak meg május 8-án, 14-én és 15-én, mielőtt két skóciai bemutatóval zárják a dolgot. Ezekre május 22-én és 23-án kerül sor, és az edinburgh-i Usher Hallban lesznek.

A jegyek értékesítése december 4-én, pénteken, GMT 9 órakor kezdődik. Látogassa meg itt jegyekért és további információkért.

Örömmel jelentjük be, hogy 2027-ben újra útra kelünk az Egyesült Királyságban, és a Happy Mondays-szel közös turnén veszünk részt, többek között az O2 Academy Brixtonban és a Liverpool M&S Bank Arénában!

A jegyek értékesítése december 4-én, pénteken 9 órától indul, de jelentkezni a… pic.twitter.com/MCdi9slMxJ — Echo & the Bunnymen (@Bunnymen) 2026. november 27

Az Echo & The Bunnymen és a Happy Mondays brit turné dátumai:

MÁJUS

7 – Bristol The Prospect Building

8 – Manchester O2 Apollo

14 – London O2 Brixton Academy

15 – Liverpool M&S Bank Arena

22 – Edinburgh Usher Hall

23 – Edinburgh Usher Hall

Az új turné dátumaira az Echo & The Bunnymen az év elején jelent meg új albumuk, az Apples For Isaac – ez a 13. stúdióalbum és 12 év után az első új zene.

Ez a nagylemez a 2014-es „Meteorites” és a „The Stars, The Oceans & The Moon” 2018-as válogatás folytatása. A megjelenés megünneplésére az év elején elindították a „More Songs To Learn And Sing” turnéjukat Észak-Amerikában, és ebben a hónapban az Egyesült Királyságban játszanak.

A 2026-os dátumok a következő hónapban két fellépéssel zárulnak a glasgow-i Barrowland Ballroomban, majd jövőre elindítják a Happy Mondays-szal közös turnéjukat.

Ami a Happy Mondays-t illeti, a banda az idei évet a 'Pills 'n' Thrills and Bellyaches' című slágeralbumuk 35. évfordulójának megünneplésével töltötte – élő show-k sorozatának útjára lépve, valamint az album deluxe verzióját is kiadta a London Recordsnál.

Az album kibővített változata tartalmazza az eredeti számlistát, valamint klasszikus és új remixeket, a 'Hallelujah' és 'Madchester Rave On' EP-ket, valamint az 1991-es Elland Road műsoruk felvételeit.

Azelőtt Shaun Ryder frontember elárulta, hogy lemaradt a másik manchesteri zenei ikon, Mani temetéséről, miután tüdőgyulladást kapott és összeesett, és Bezvel korábban beszéltek Julia Migenes a banda terveiről, hogy 2024 végén zenével „visszatérjenek” – a 2007-es „Uncle Dysfunktional” óta az első új Happy Mondays album ugrató tervei.