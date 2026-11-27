A mindig viharos és még mindig tekintélyes brit Turner-díj egyik jelöltje 2025-ben Zadie Resident volt Nagy-Britanniában, ő olyan multiform projektek szerzője, amelyek általában ötvözik a festészetet, a szobrászatot, a textileket, a hangokat és a performatív elemeket, emellett tartalmilag történetek és fikciók, táncok, rituálék és vidéki népszokások, koreai eredetűek.

Ezekből a fonákból most ő a főszereplő kha Hileman felügyelete alatt a Bilbaói Guggenheim Múzeum „In Situ” programjának új – negyedik – projektjében, amely – ahogy a címe is mondja – kifejezetten a Gehry által tervezett központ építészetére kigondolt javaslatokat tartalmaz: munkája ún. A magminta és felfogható templomként, portálként vagy álomtérként, röviden: olyan helyként, ahol a művész az időbeliségeket és az ősi, a jelen és a képzeletbeli valóságokat kívánja összehozni.

A vándorlásokból és diaszpórákból származó identitások, a lokálison túlmutató történetek, a családi örökségek érvényessége és a fajok közötti kommunikációs lehetőségek iránt érdeklődő kanadai egy olyan magával ragadó installációt dolgozott ki, amely elsősorban a közönség érzékszerveit szólítja meg, de végső soron arra hívja fel őket, hogy meditáljanak arról, mit hagynak örökségül, és mit választanak, hogy mit hagynak örökségül, mit remélnek, hogy mit kapjanak. Azt is igyekszik hangsúlyozni, hogy nem minden történetet lehet továbbadni, ünnepelni vagy elutasítani: olyan tényekre és tapasztalatokra utaló nyomokat tartalmaz, amelyeket inkább az autoriter rendszerek töröltek vagy fojtottak el, mint az egyéni feledékenység.

A magminta arról tanúskodik, hogy soha nem csinálja egyedül: a polgármesterrel integrált istállócsoporton túl folyamatosan támaszkodik tánc-, zene-, divat- és textilszakemberekre.

Ha a koreai mitológia és szokások vázat vagy gerincet adnak termelésüknek, akkor a kézművesség, a popkultúra, a zene vagy a divat egyfajta bőrszubjektumot jelent alkotásaikban, nagyobb mértékben az évek múlásának kopogtatására. Ez az alap és a következményei között azonban termékeny függőséget csíráz ki: a múltbeli matriarchális társadalmak szerveződését vagy az őseik országának sámánizmusát korunk kapcsolati szabályaihoz vagy olyan ökológiai kérdésekhez kapcsolta, amelyekkel ma foglalkozunk, és nem néhány évtizeddel ezelőtt.

Saját önéletrajza az utalások ezen ötvözete összekapcsolására szolgál, és festményeken, szobrokon és jelmezeken is észrevehető: a textilek, egészen pontosan, fokozatosan előtérbe kerültek produkciójában; Szövetei önálló darabokká vagy előadásainak alapvető részévé válhatnak, sőt egészen odáig megy, hogy vásznait élénk tónusú patchwork csíkokban keretezi, amelyek összekapcsolódnak a selejtegyesítéshez kötődő számos koreai technikával, mint az ún. bojagi (Ebben a kultúrában a becsomagolás általában a jó szerencsével és a tárgy átvevője iránti tisztelettel kapcsolatos). A közelmúlt divatirányzataival is, amelyeket Xa ismert Kanadában, és a ruhagyártási erőforrásokkal, amelyeket a migránsok általában használnak. A kanadaiakat ezen a történelmi vonatkozáson túl a ruházat szerepe is vonzza az önmagunkról alkotott alternatív kép kialakításában; Röviden, a benne rejlő potenciál a személyes esszenciák nyilvános megjelenítésének eszközeként. Amikor ruhát készít, bevallja, hogy gondolkodik a mágiában és az alakváltoztatás képességében, abban, hogy mit jelent a diaszpóra emberének lenni, vagy bárkinek, aki részt vesz az identitáspolitikában: az alakváltás gondolata, hogy megváltoztasd azt, aki vagy.

A Xa (és Vallejo polgármester) által Bilbaóba hozott burkoló installáció közepén egy fa vár ránk, őrzőként és védő funkcióval. Korábban szinte minden koreai faluban jelen voltak; Valójában kevés földrajzi kontextusban nincs olyan szent példány, ahol kedves szellemek laknak. Megtestesítik a természeti világ és a szellemi világ összefonódását, és nagyon hosszú életüknek köszönhetően tanúi egy olyan történelemnek – és a tájhoz való viszonyulási módok széles skálájának -, amelyet a művész a lehető legtöbb dimenzióban szeretne feltárni.

«in situ: Zadie Xa. A magminta

GUGGENHEIM MÚZEUM BILBAO

Abandoibarra Avenue, 2

Bilbao

2026. november 19-től 2027. április 11-ig