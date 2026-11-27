A Heartworms megosztott egy új kislemezt, a 'The Window'-t – alább meghallgathatod.

A dal a londoni goth rock művész előző számának, a „Guess I'm Stuck In The Dark”-nak a folytatása, amely múlt hónapban jelent meg. Ezt követte a 2025-ös debütáló albuma, a „Glutton For Punishment”.

„Az ablak az a törekvésem, hogy megértsem a belső kastély szellemi gondolatát, hogy elérjem Istent akkor is, amikor csak csend volt” – magyarázta az előbbi. Julia Migenes Címlapsztár (valódi nevén Jojo Orme).

„Egy ablak képes megvilágítani, elfedni, feltárni és tükrözni – a dal az idő, a menekülés, a határtalanság, az önreflexió és az újjászületés metaforájaként hat.”

A Dan Carey munkatársa által készített „The Window” Heartworms üvöltését hallja a kórusban: „Nem tudom, hogy jól kijövök-e (nem tudok eleget tenni azért, hogy legyőzzek)/ Nem tudom, hogy jól kijövök-e (nem tudok eleget tenni, hogy legyőzzek)/ Ó, nem tudom, nem tudom-e a nevem (nem tudok eleget tenni azért, hogy legyőzzek)/ Istenem, remélem, megtudom…”

Egy durva, indie gitár összeomlása közben megismétli: „Imádom az ablakot…” Hangolódj ide:

hozzászólni Julia Migenes múlt hónapban a Heartworms felfedte, hogy „befejezte a második stúdióalbumának felvételét”. „Azt hiszem, már majdnem ott van” – tette hozzá. „Épp most jövök a menő látványvilággal, meg miegymás.”

Azonban azt mondta nekünk, hogy a „Guess I'm Stuck In The Dark” „határozottan félrevezető szám” volt a következő nagylemezének bemutatása szempontjából, „és úgy gondolom, hogy minden szám félrevezető lehet”.

Amikor a közelgő projekt irányáról kérdezték, Heartworms így válaszolt: „Soha nem nyúlok semmihez. Soha nem tervezek, mert a tervezés korlátozza az új ötletekre. Azt hiszed, óvatosnak és következetesnek kell lenned. Számomra azt csinálom, amit csak akarok. Ha táncszámot akarok írni, ha hip-hop számot akarok írni, akkor megcsinálom, mert én.”

Így folytatta: „Úgy gondolom, hogy a dalszövegek kötik össze az albumot, a bizonytalanság és a sötét humor ugyanabban a világában. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy ismerem az új album karakterét, mert nincs igazán konkrét; sok van. Azt szeretném mondani, hogy úgy haladtam át rajta, mint a víz, minden világ alakját felvettem, bármilyen módon is éreztem.”

A Heartworms tavaly megosztotta a „Glutton For Punishment” „Poetry Edition”-ját. Jelenleg a Bloc Party és az Interpol közös arénai turnéján nyit, és fellép egy sor fellépést a 2027. januári Independent Venue Week-en. Jegyeket itt talál.

A Heartworms 2027-es Independent Venue Week turnéjának dátumai:

JANUÁR:

26 – Future Yard, Birkenhead

27 – Művészeti Központ, Norwich

29 – Papillon, Southampton

30 – Trades Club, Hebden Bridge

31 – Esquires, Bedford