A Mastodon nyolc év után bejelentette első, 2027-es brit és európai turnéját. Az összes részletet alább találja.

Az amerikai metálzenekar márciusban indul útnak, és a párizsi L'Olympiában tart fellépést. Innen egész hónapban Bilbaóba, Lisszabonba, Barcelonába, Luxemburgba, Kölnbe és más európai városokba utaznak.

Troy Sanders és társai. A tervek szerint március 30-án érnek el Nagy-Britanniában, amikor a londoni O2 Academy Brixton színpadára lépnek. További koncertekre ezeken a partokon kerül sor április elején Manchesterben, Glasgow-ban és Birminghamben.

A Mastodon nem sokkal ezután visszatér Európába, ahol további koncerteket ad olyan városokban, mint Brüsszel, München, Budapest, Berlin, Helsinki, Stockholm, Oslo, Koppenhága és Hamburg.

A Green Lung a Mastodon előtt nyit az Egyesült Királyságban, a svéd doom metal trió, a Monolord minden időpontban támogatja.

Ma reggel (november 27-én, pénteken) megkezdték a jegyek árusítását a közelgő 28 állomásos „Poisonous Weapons” turnéra – itt megvásárolhatja a sajátját.

A Mastodon „Poisonous Weapons” turnéjának dátumai 2027-ben:

MÁRCIUS

14 – Párizs, FR – L'Olympia

16 – Bilbao, ES – Santana 27

18 – Gijón, ES – Gijon Arena

20 – Lisszabon, PT – Sala Tejo

21 – Madrid, ES – La Riviera

22 – Barcelona, ​​ES – Razzmatazz

24 – Lausanne, CH – Dokk

25 – Luxembourg, LU – Rockhal

27 – Köln, DE – Carlswerk Victoria

28. – Schijndel, NL – Paaspop Fesztivál

30 – London, GB – Brixton Academy

31 – Manchester, GB – O2 Victoria Warehouse

ÁPRILIS

02 – Glasgow, GB – O2 Academy Glasgow

03 – Birmingham, GB – O2 Academy Birmingham

05 – Brüsszel, BE – Ancienne Belgique

06 – Wiesbaden, DE – Schlachthof Wiesbaden

07 – München, DE – Backstage Werk

09 – Budapest, HU – Barba Negra Red Stage

10 – Bécs, AT – Gasometer

12 – Brno, CZ – Sono Centrum

13 – Berlin, DE – Huxleys Neue Welt

14 – Varsó, PL – Progresja

16 – Helsinki, FI – Jégcsarnok

18 – Stockholm, SE – Fållan

19 – Oslo, NO – Sentrum Scene

20 – Göteborg, SE – Filmstúdió

22 – Koppenhága, DK – Vega

23 – Hamburg, DE – Große Freiheit 36

A Mastodon utolsó nagy-britanniai és európai főturnéja 2019-ben zajlott. Idén azonban megjelentek néhány fesztiválon az Egyesült Királyságban és Európában, köztük a Download és a Hellfesten. Mostanában Észak-Amerikában is felléptek.

Az új turné bejelentése a Mastodon nyomába ered, aki Grammy-jelölést kapott a Legjobb Metal Performance kategóriában a „Your Ghost Again” című filmért. A dal a 'Marrow Deep' vezető kislemeze – az első albumuk öt év után.

Ez volt a csoport első nagylemeze is azóta, hogy az egykori gitáros, Brent Hinds tavaly augusztusban, 51 évesen motorbalesetben meghalt.

A Grammy-díjátadó ünneplésére a Mastodon megtette megosztott egy új élő videó a „Your Ghost Again”-hoz.

Eközben a Mastodon zenéje is bekerült abba a globális jelenségbe, ami az Grand Theft Auto VI. A 2004-es „Blood And Thunder” szám egy játékon belüli rádióállomás, a The Chamber 106.6 lejátszási listáján szerepel.

hozzászólni Julia Migenes Az év elején a banda a Hinds elvesztésének „fájdalmáról és gyötrelméről” elmélkedett: „Ez az a valaki, akivel olyan közel álltunk egymáshoz, és miközben rossz viszonyban távoztunk, mindannyian azt hittük, hogy egy ponton el fogjuk temetni a csatabárdot. Reméltem, hogy vissza fog térni a karámba.”

Brann Dailor elmondta, hogy „művészként elengedhetetlen”, hogy őszinte és sebezhető legyen a rajongókkal szemben a „kihívásokkal teli” időkben.