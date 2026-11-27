Ariana Grande volt a Focker család legújabb tagja ezen a hálaadáskor.

Az utolsó film óta eltelt 16 év után Találkozz a Szülőkkel franchise, Little Fockers, a mozikban, egy negyedik rész, Házigazda, a héten adta ki a Universal és a Paramount Pictures. Grande Olivia, az FBI egykori túsztárgyalója, aki elkíséri barátját, Henry Fockert (Skyler Gisondo), Greg Focker (Ben Stiller) fiát egy családi összejövetelre, amelyen Jack nagyapja (Robert De Niro) 80. születésnapját ünnepli.

Grande előadása rave-ot kapott, többek között a következőtől A Hollywood Reporterhol Frank Scheck kritikus szerint „a legjobb dolog a filmben, hogy lábujjhegyen járkál a filmben tapasztaltabb színésztársaival, és egyszerre mutatott félelmetes acélosságot és elmerült képregényes képességeket”. Stiller, aki több jelenetet is megoszt Grande-val, miközben karaktere megpróbálja szabotálni Henry Oliviának tett ajánlatát a film során, nem lepte meg a Grammy-díjas színészi alakításai.

„Azt hittem, hihetetlen Gonosz. Kellemesen meglepett, hogy milyen hihetetlen színésznővel dolgozhat együtt, és nem is erre számítottam, de tényleg minden várakozásomat felülmúlta az időzítését, a karakterét és az ilyen karakterek kidolgozását illetően. Nagyon konkrét” – mondta THR Grande, aki az elmúlt években zenei karrierje mellett visszatért a színészethez, és Oscar-jelölést kapott a legjobb női mellékszereplő kategóriában a 97. Oscar-díjátadón. Gonosz. „Nagyon jó volt vele dolgozni, és ő egy nagyon kedves ember, és szórakoztató vele lógni.”

Stiller és Grande be Házigazda. Univerzális és kiemelkedő

Stiller felidézett egy olyan jelenetet is, amely érdekes helyzetbe hozta: a popsztár előtti fellépést. Greg egyik kísérlete arra, hogy megakadályozza Henryt a kérésben, amikor az egész család előtt szerenádot ad apósának, Jacknek, és elénekli John Legend „All of Me” című dalát – azt a dalt, amelyet Henry el akart énekelni Oliviának, mielőtt feltenné a kérdést.

„Egész idő alatt a forgatáson volt, és hihetetlenül nagylelkű, kedves és nagyon támogató volt. Tudtam, hogy ha mindent megteszek, valószínűleg elég lesz a filmhez” – mondta nevetve Stiller. „De érdekes volt, mert sokat kellett előtte csinálnom. Érdekes nap volt.”

Beanie Feldstein, aki Henry húgát, Samanthát alakítja, szintén nagy dicséretet kapott Grande-ért. „Ari a leghihetetlenebb ember a Föld bolygón. Jobban szeretem őt, mint magát az életet, és ebben a filmben egy tour de force” – mondta.

Ahogy a Fockerverse 26 évet ölel fel, Stiller nincs meggyőződve arról, hogy John Hamburgé Házigazda a franchise vége lesz, bár ezt a döntést a közönségre bízza. „Úgy gondolom, hogy ha a közönség ilyet akar, akkor valószínűleg van egy másik történet is” – mondta.

És Stilleren múlott? „Biztosan megtenném” – suttogta.

Balról: Jack Byrnes (Niro), Pam Focker (Teri Polo), Henry Focker (Gisondo), Samantha Focker (Beanie Feldstein), Olivia Jones (Grande) és Eduardo Villalobos (Eduardo Franco) Házigazda, írta, rendezte és producere Hamburg. Univerzális és kiemelkedő

Házigazda most a mozikban játsszák.