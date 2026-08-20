A Houghton Fesztiválon holtan talált nőként tisztelegtek, Ibiza DJ Santanna Oush néven

A rendőrség megerősítette, hogy a norfolki Houghton Fesztiválon meghalt nő az ibizai DJ, Santanna Oush volt.

A hónap elején kiderült, hogy a rendőrség nyomoz egy nő halála ügyében, akit a 2026-os eseményen holtan találtak a sátrában. A személyazonosságát akkor nem hozták nyilvánosságra, de azt megerősítették, hogy a fesztivál utolsó napján egy kemping sátorában találtak rá eszméletlenül.

Vasárnap (augusztus 9-én) a helyszínen meghalt, annak ellenére, hogy a helyszíni személyzet igyekezett megmenteni.

A rendőrség azt mondta, nem hisznek abban, hogy gyanús körülmények álltak volna fenn, és a fesztivál Instagram-oldalán megosztott nyilatkozatukban a szervezők azt mondták, hogy „mély fájdalommal nyugtázták, hogy egy személy elhunyt a 2026-os Houghtonban”.

„A gondolataink teljes mértékben a családjukkal és a szeretteikkel járnak ebben a nehéz időszakban. Hálásak vagyunk a helyszíni orvosi csapatunknak, az eseményekre reagáló csapatunknak és a norfolki rendõrségnek, akik azonnal reagáltak.”

Most megerősítették, hogy a szóban forgó nő az ibizai DJ Santanna Oush, valódi nevén Santanna Maria Ally.

Egy barátja azonosította a fesztiválon, a nővére, Katy pedig később megerősítette a személyazonosságot (via North Norfolk News).

Lynn News beszámol arról, hogy vizsgálatot indítottak a norfolki halottkém bíróságán, és a halottkém szerint az öngyilkosság volt az ideiglenes halálok.

A londoni születésű DJ évekig élt és dolgozott Ibizán, és kiemelkedő része volt az ottani élőzenei színtérnek – pályafutása során olyan előadókkal játszott együtt, mint a Confidence Man, a KI/KI és a Kölsch.

Segített az OuShe bulik megalapításában is, amelyeket a Pikes ibizai helyszínén tartottak, és a nőket ünnepelték a zenében. Pikes tisztelgésben Santanna Oush-t „igazán utánozhatatlannak” nevezte.

„Miután több mint egy évtizede a Pikes család tagja voltunk, az egész csapatunk megdöbbent, elszomorodik és összetört a szíve a halálhír hallatán” – olvasható a tisztelgésben. „Santanna, rendkívül hálásak vagyunk neked, amiért megosztottad velünk a művészetedet, a zenédet és a hihetetlen hangodat a Pikes-nél ennyi éven keresztül. Lehet, hogy túl korán hagytad el ezt a világot, de a tehetséged, a szellemed, a szerelmed, a fényed és a nevetésed örökké velünk fog élni.”

Bushwacka producer és DJ megosztotta, hogy ez „tragikus veszteség” volt, és hogy a művész „annyi szeretetet és nevetést hozott sokunknak”.

„Nyitottabb beszélgetésre van szükség a törékeny mentális egészség konnotációiról iparágunkban és azon túl is” – tették hozzá. „Ez olyan közel került az otthonunkhoz, mivel az elmúlt évben több barátunk elvesztését éltük át köreinkben. Szeretetet küldünk mindenkinek, akit érint ez a pusztító esemény.”

Bear Winder művésztársa úgy jellemezte Oush-t, mint „a kreativitás, a művészet, a zene, a játékosság, a tűz, a szenvedély, a tehetség és a tiszta szerelem ereje és edénye, miközben mindig kiáll mindenki mellett, aki körülvesz”.

Az online posztokon kívül Oush barátja, Marcus Eppy is elindított egy JustGiving oldalt hogy segítsen fedezni a temetési költségeit. A cél 3500 font volt, de ezt már túlszárnyalta, és most 9200 fonton áll a cikk írásakor.

„Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki adományozott és folytatta az adományozást, ez azt mutatja, hogy Santannát mennyire szerették, és milyen hatással volt mindenki életére, és még mindig tesz” – írta Eppy. „Családunk szíve mélyéből köszönünk mindent.”

Segítségért és tanácsért a mentális egészséggel kapcsolatban: