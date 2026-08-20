San Sebastian a nácik által megszállt Belgiumban történt médiahackről szóló „Le Faux Soir”-ral zárja le

Michaël R. Roskam belga filmrendező visszatér a San Sebastián Filmfesztiválra, hogy versenyen kívül zárja a 74. spanyol fesztivál hivatalos válogatását. Le Faux Soirmelynek európai premierje a 2026-os torontói világpremiert követően lesz.

A film „a második világháború alatti belga ellenállási mozgalom egyik legfurcsább epizódját eleveníti fel, egy titkos hadműveletet, amely a sajtót a náci megszállók elleni fegyverré változtatta” – áll az összefoglalóban.

Vel A csepp (2014), Tom Hardy, Noomi Rapace és James Gandolfini főszereplésével a filmrendező elnyerte a zsűri legjobb forgatókönyvéért járó díját San Sebastianban.

A könyv alapján Le „Faux” Soir, 1943. november 9 Marie Istas, az új film szereplői többek között Arieh Worthalter, Mélanie Thierry, Karim Leklou, Mara Taquin, Bouli Lanners, Julien Frison és François Damiens. A történet 1943-ban játszódik, amikor Belgium megszállása után a nácik megfordítják az országos újságot. Le Soir propagandaeszközükbe. „A belga nép lelkületének felemelése érdekében az ellenállók egy csoportja vad ötlettel áll elő, hogy kinyomtassák a megszállót gúnyoló újság hamis kiadását, ami egyes történészek szerint az első médiahack volt” – olvasható a szinopszisban.

Le Faux Soir egy belga-francia koprodukció.

Roskam, aki újságíróként dolgozott a holland nyelvű újságnál De Morgencímű filmben debütált Ebihal (2011). 2021-ben ő rendezte a minisorozat első három részét Fekete madárTaron Egerton főszereplésével, amely Emmy- és Golden Globe-díjra jelölték.

A hét elején a spanyol fesztivál bemutatta Fatih Akin's-t Ghost Song 2026-os nyitófilmjeként. A 73. alkalommal megrendezett San Sebastian fesztiválra szeptember 18-26.