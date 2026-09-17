Gabriel Orozco és a rugalmas kör, fehér kockában

A mexikói Gabriel Orozco a kilencvenes évek elején indult karrierje óta szabadon mozog az olyan tudományágak között, mint a rajz, a fényképezés, a szobrászat, az installáció és a festészet: javaslatai dacolnak a besorolásokkal, de továbbra is egyértelmű koherenciát tartanak fenn.

1962-ben született a Veracruz állambeli Jalapában. Cristina Félix Romandía klasszikus zongorahallgató és Mario Orozco Rivera, az Universidad Veracruzana falfestménye és művészprofesszora volt a fia. A National School of Plastic Arts-ban végzett, a Mexikói Nemzeti Autonóm Egyetemen (UNAM), majd a nyolcvanas években Madridba költözött, hogy bővítse tudását, és a Círculo de Bellas Artes tanfolyamain vett részt. A fővárost bázisnak véve beutazta Európát, de egy év után visszatért Mexikóvárosba, hogy más művészekkel – Damián Ortega, Gabriel Kuri, Abraham Cruzvillegas és Dr. Lakra (Jerónimo López Ramírez) – alapítson műhelyt, akikkel a következő öt évben együtt dolgozott.

A mindig utazó, gyakorlatilag nomád alkotásai közül sok a keletkezési hely emblematikusa, ugyanúgy, ahogy kiállításai általában meghatározott környezetre és kontextusra készülnek. Projektjei esettől függően agyiak és spontánok, társaságiak és hallgatagok, aprólékos tervezés és szerencsés véletlen eredményeként születnek, és sokféle anyaggal és módszerrel valósulnak meg, formai erejük és intellektuális szigoruk szolgálatába állítva.

Legutóbbi kiállítása, amely ma nyitja meg kapuit a White Cube bermondsey-i központjában, Londonban, utazási napló formájában jelenik meg időben és térben. A művész játék iránti érdeklődése, valamint a tudományos-fantasztikus és régészeti motívumok alapján a „Chronotopic” címet viselő kiállítás, amelyet Briony Fer kurátor, arra a formai logikára fókuszál, amely a tárgyboltozatának ezt a megdöbbentő sokféleségét artikulálja; Az összeállításban kisméretű darabok jelennek meg egymás mellett, a mindennapi használatból származó elemekkel, másokkal, amelyek a kozmosz mérhetetlenségére utalnak; utalások az élet anyagiságára és a geometriai és univerzális fogalmakra. Orozco kezében ezek az ellentétek – amelyek lehetnek szélsőségesek vagy abszurdak – a művészet mint grandiózus, epikus vagy transzcendentális tevékenység fogalmának demisztifikálását célozzák. Bár mindig is lenyűgözte a szabadtéri tér, játékos szemszögből közelíti meg, közelebb áll a szórakozáshoz, mint az istenséghez.

Londonban egy új alkotást láthat, amely folytatja régóta tartó kutatását a tudomány és a fikció, a véletlen és a geometria, az anyagiság és a költészet kapcsolatairól. Friss produkciója olyan múlékony összetevők felhasználásával, mint a papírzsebkendő vagy a toalettpapír, valamint olyan történelmi jelentőségű elemek, mint az aranylevél és a tempera, különböző földrajzi területekre és kulturális rendszerekre utal: a kiállítás három kontinenst átszelő utat követve azt hangsúlyozza, hogy alkotásai lényegének része abban rejlik, hogy képesek áthaladni a különböző kontextusokon és körülményeken. Olyan művek ezek, amelyek mindig mozgékonyak és soha nem statikusak, mint az ötletek, amelyekből születnek, és folyamatosan új kapcsolatokat generálnak, változnak az évek során.

A „Chronotopic” olyan híres installációkat foglal magában, mint pl A DS (Cornaline) (2013), egy kivágott Citroën autót, amelyet gyakran egyfajta űrhajóként értelmeztek, valamint olyan figyelemre méltó darabokat, amelyeket az Egyesült Királyságban még soha nem láttak, mint pl. A Nap súlya (2003), amelyben a seprű az emberi munka, a por pedig a semmi allegóriájává válik; Látható munka (2015), amely lerombolt japán házakból és templomokból mentett gerendákból és oszlopokból áll, és a zen filozófiával kapcsolatos vizsgálataiból merít; és Tapseső (2025), esernyők és hangsávok halmaza, amelyben elmosódnak a határok egy természeti jelenség – egy vihar – és egy kollektív emberi reakció – hatalmas taps – hangjai között.

A White Cube visszatérő jelenléte a körök lesznek. Orozco mindig is hangszernek vagy munkaeszköznek tekintette őket, nem pedig egy művészi kompozíción belüli statikus formának. Útközben ez az elem időbeli és térbeli eszközzé fejlődött – egyfajta navigációs eszközzé, amellyel megnyitják a művészetet a valóság előtt, amelyből végül készült. A mexikóiak számára rendkívül rugalmasnak és alkalmazkodónak bizonyult, és hajlamos az allegorikussá válni is: távolról sem tekinti az időt kérlelhetetlenül előrehaladó lineáris haladásnak, az Orozco által állított ciklikus – körkörös – modellek hajlamosak a tegnap és a holnap között ingadozni. Az emlékezethez vagy a sci-fihez hasonlóan ez a megközelítés módosítja az órák múlásával kapcsolatos konvencionális felfogásunkat.

Nézet lencsén keresztül kronotopikusOrozco produkciója a határozott válaszok vagy megoldások helyett kérdéseket vet fel: az időbeli dimenzió műalkotásba való beépüléséről, az alkotás mint történelmi utazási forma felfogásáról vagy arról, hogy miért ragaszkodunk annyira ahhoz a gondolathoz, hogy a művészet túlmutat az időn és időtlen, amikor talán éppen abban rejlik a probléma és a kételyeink, hogy telítve van ezzel az idővel.

„Gabriel Orozco. Chronotopic»

FEHÉR KOCKA BERMONDSEY

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London

2026. szeptember 16-tól november 8-ig