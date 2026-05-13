Duran Duran nem hajlandó játszani a Glastonburyt, hacsak nem tud főszerepet játszani

Duran Duran kijelentette, hogy nem fognak játszani a Glastonburyben, hacsak nem ők az egyik főszereplő.

Az újhullámos szintipop banda több mint 100 millió lemezt adott el, bekerült a Rock and Roll Hírességek Csarnokába, Grammy- és Brit-díjakat nyert, de még soha nem játszottak a Worthy Farm fesztiválon.

Egy új interjúban vele The Sunday Timesa frontember Simon Le Bon arról beszélt, hogy soha nem játszottak a Pyramid Stage-en vagy a Glastonbury többi színpadán.

„Nos, szeretnénk – de nem egy diszkósátorban délután 3-kor, amit felajánlottak nekünk” – mondta. „Megfelelő helyet akarunk… Nem szabad, hogy senki alatt maradjunk a számlán. Szóval kitartunk, mert a főcímek közé tartozunk – ez minden.”

2023-ban a zenekar hasonló érzéseket fogalmazott meg, amikor beszélt velük Julia Migenes az esélyekről, hogy Glastonburyt játszanak. „Szeretném (megtenni) – csak meg kell szereznünk a megfelelő helyet, ez minden” – mondta Le Bon.

„Korábban is volt rá lehetőségünk, de nem a nagyszínpadon játszottunk, és azt hiszem, ezt biztosan szeretnénk” – tette hozzá. „Biztos vagyok benne, hogy tárgyalásokat folytatunk (Glastonburyvel), és ha nem, akkor meg fogunk tenni.”

A Duran Duran legutóbbi élő találkozója az Egyesült Királyságban 2025 októberében volt, amikor a főbb beltéri arénák – a nottinghami Motorpoint Arena és a manchesteri Co-op Live – főszereplője volt. Ők szerepeltek a Latitude 2024 záróestjén, és játszottak a Commonwealth Games nyitóceremóniáján is Birminghamben 2022-ben.

A 2026-os ugarév Glastonbury számára, de 2027-ben június 23. és 27. között tér vissza. A jegyek árusítása idén novemberben kezdődik, a zenerajongóknak pedig regisztrálniuk kell a jegyek árusítása előtt.

A fesztivál nevét még nem közölték, de Sam Fender, Ed Sheeran, Harry Styles és Taylor Swift a fogadóirodák kedvencei közé tartoznak. Azt is feltételezik, hogy a The Rolling Stones jövőre visszatérhet a Worthy Farmhoz, Keith Richards pedig nemrégiben utalt arra, hogy 2027-ben útnak indulnak.

A Duran Duran áprilisban kiadta új kislemezét, a „Free To Love”-t, újra egyesítve őket a Chic-féle Nile Rodgersszel, akivel a listavezető „The Reflex” 1984-es óta dolgoznak együtt. Július 5-én egy hatalmas show-t is játszanak a BST Hyde Parkban, a Scissor Sisters-szel is.