Se nem Leonardo DiCaprio se nem Brad Pitt: a 2000-es évek legjobban fizetett színésze egyetlen filmért az akire senki sem gondolna…

2026.05.13.

A 2000-es évek sztárgázsi-mítoszait sokan Brad Pitt és Leonardo DiCaprio nevei köré szövik, de a történet csavarosabb. A legnagyobbat nem a vörös szőnyeg örök kedvencei szakították, hanem egy sztoikus, alig beszélő, mégis ikonikus figura, akit sokáig mindenki „csak” akcióhősnek hitt. A számok azonban mást kiáltanak: a korszak legmeredekebb csekkje egy olyan alkura épült, amely a kassza csilingelésével hízott igazán.

Ki volt a meglepő rekorder?

A válasz: Keanu Reeves. A 2003-as The Matrix Reloaded esetében a színész nem a megszokott, fix gázsi-logikát követte, hanem merészen a nyereségrészesedésre ment rá. Iparági becslések szerint egyetlen részért – igen, egyetlen – akár 100–125 millió dollárt is hazavihetett, köszönhetően a világszintű jegybevételeknek, a DVD-aranykornak és a film köré épített óriásbrandnek. Nem csupán fizetés volt ez, hanem egy több szintű profitcsomag, amelyen a stúdióval és a kreatív csapattal kötött okos megállapodások ültek.

„A nagy pénz nem a kezdő csekkben van, hanem a végén” – mondaná bármely tapasztalt ügynök. A The Matrix Reloaded pénzügyi dinamikája pontosan ezt bizonyította: a látvány és a hype mögött nagyon is hideg számítás állt.

Miért működött ekkora léptékben?

A kulcs a „points” logika: kevesebb fix, több részesedés. Reeves az alkotói csapat felé is nagylelkű volt, de a saját megállapodása úgy volt felépítve, hogy a bevételek minden jelentős csatornájából csöpögjön valami. A mozipénztárak dübörögtek, a DVD-piac épp a csúcsán járt, a merchandise és a licencelés pedig szárnyalt. Ebben a képletben a „jó film + kultusz + iparági időzítés” egyenlete ritkán látott szorzókkal dolgozik.

És itt jön az, ami miatt sokaknak meglepetés: Reeves imidzse „visszafogott”, sőt szerény. Pont ezért nem ő jut először eszünkbe, amikor szélsőségesen nagy csekkekről beszélünk. De az ipar nem a díszletek szerint fizet: a matematika csendben, könyörtelenül és nagyon is hatékonyan végzi a dolgát.

Miért nem Cruise vagy Pitt?

Tom Cruise a 2000-es években is brutálisan nagy pénzeket keresett – a War of the Worlds esetében például az iparági pletykák 100 millió dollár körüli összegekről szólnak a részesedésekkel együtt. Igen ám, de ő pont az a név, akire mindenki számít. Pitt és DiCaprio rendszeresen 20 millió körüli fixekkel dolgoztak, időnként kisebb back-end csomagokkal, de a legnagyobb ugrást nem ők hozták egyetlen filmre nézve a 2000-es években.

A meglepetés ereje éppen abban van, hogy Reevesnél sokan „a franchise erejét” látják, és kevésbé a könyvelés mögötti zseniális szerződési architektúrát. A kettő együtt adta ki azt az összeget, amely a legtöbb listán az évtized csúcsaként tűnik fel.

Keanu Reeves – The Matrix Reloaded (2003): becslések szerint ~100–125 millió dollár, masszív nyereségrészesedéssel.

Tom Cruise – War of the Worlds (2005): széles körben emlegetett ~100 millió körüli végösszeg a back-end miatt.

Harrison Ford – Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008): ~65 millió dollár körül, erős részesedéssel.

Mit tanul ebből Hollywood – és mit mi?

Az első lecke: a „legjobban fizetett” nem mindig a legnagyobb fix gázsit jelenti. Az igazi különbség a részesedési kulcsoknál, a költség-visszanyerési sorrendnél és a definícióknál dől el. Egy „gross points” típusú megállapodás többet érhet, mint bármilyen rekordnak tűnő kezdőösszeg.

A második: a piac ideje számít. A 2000-es évek közepén a DVD-piac olyan pénzcsap volt, amely ma már nem létezik. Streaming-korszakban a csúcsok máshol és más struktúrákkal születnek – lásd a platformok előre kifizetett óriásdíjait vagy a hosszú távú, több filmre szóló csomagokat.

„A filmsztár státusz nem tűnt el, csak átöltözött” – mondhatnánk. Ma egy okos producer azt keresi, hogyan lehet a sztárerejét tartalom-ökoszisztémává fordítani: sorozat, spin-off, játék, élő esemény, előfizetés. A „nagy csekk” nem mindig egy film végén érkezik, néha sok, kisebb hullámban, de hasonlóan impozáns végösszeggel.

Miért pont ez a sztori ragad meg?

Mert cáfolja a látszatokat. A visszafogott, mosolygós Reeves egy iparági csúcsot állított fel nem a leghangosabb PR-ral, hanem egy rendkívül ravasz pénzügyi konstrukcióval. Ez a történet emlékeztet: a sztárkultusz mögött nagyon is komoly üzlet van, ahol a kreatív vízió ugyanúgy számít, mint a szerződés lábjegyzetei.

„A hős nem mindig ott áll, ahol a fény a legerősebb” – és néha a legnagyobb csekk sem ott landol, ahol a reflektorok a leghosszabban időznek. A 2000-es években a legmeredekebb csekknél a fekete kabát, a napszemüveg és a zöld betűeső volt a kulissza – a színfalak mögött pedig egy olyan megállapodás, amelyet ma is tankönyvi példaként emlegetnek.