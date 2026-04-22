2026.04.22. A Joan Jett And The Blackhearts 16 év után bejelentette az első brit turnét 2026 nyarán

A Joan Jett And The Blackhearts 16 év után nyáron játssza első nagy-britanniai turnéját – lásd alább az összes dátumot és jegyinformációt.

A Godmother of Punk 2010 óta nem játszott teljes sorozatot az Egyesült Királyságban a zenekarával, de ez júliusban megváltozik, amikor öt nagy koncertet vezetnek országszerte, a The Meffs politikai brit punkduó támogatásával.

Az időpontok július 2-án, a glasgow-i O2 Akadémián kezdődnek, majd Manchesterben, Leedsben és Wolverhamptonban, majd július 8-án a londoni British Airways ARC vadonatúj, korszerű helyszínén zárulnak.

A jegyek az összes előadásra pénteken (április 24.) 10:00-kor kezdődnek, és Ön már megvásárolhatja a jegyeit. itt.

Jett ezt mondta: „Alig várjuk, hogy ezen a nyáron újra színpadra léphessünk az Egyesült Királyságban! Megírtam és felvettem a „Bad Reputation”-t, az első szóló nagylemezemet Londonban. Túl régen vagyunk már az Egyesült Királyságban, és izgatottan várunk mindenkit!”

Joan Jett And The Blackhearts játszik:

2026. JÚLIUS
2 – Glasgow, O2 Academy
4 – Manchester, Akadémia
5 – Leeds, O2 Academy
7 – Wolverhampton, Wolverhamptoni Egyetem a Civic Hallban
8- London, British Airways ARC

Jettet a My Chemical Romance július 10-i Wembley Stadionban megrendezett bemutatójának nyitó felvonásaként is bejelentették, és megtalálja a fennmaradó jegyeket erre az előadásra. itt.

Máshol részt vett a tavalyi Los Angeles-i erdőtüzek áldozatainak javára rendezett koncerten, a Nirvana túlélő tagjai mellett, miközben csatlakozott Billy Idolhoz a legutóbbi észak-amerikai turnéján, és megjelent a „Dream Into It” albumán.

Jett beszélt vele Julia Migenes 2022-ben a zeneiparral szembeni bizalmatlanságáról. „A kezdetektől fogva nem bíztam, ami nem igazán az, aki vagyok – naiv vagyok, és túl könnyen bízom… (De) látod, a történelem során ez az üzlet – a szórakoztatóipar bármely része kemény, és tudja, megrághatja az embereket, és kiköpheti őket” – mondta. „És nincs sok rokonszenv az emberek iránt, mert az élet kemény. Mindenkinek nehéz időszaka van. Nézzétek az embereket Ukrajnában. Erről beszélünk? Szerencsések vagyunk, hogy még beszélhetünk is róla.”

Nikola G.
A budapesti művészeti élet inspirál nap mint nap, és az ArtPortalon keresztül szeretem megosztani ezt a szenvedélyt. A hazai és nemzetközi művészet új történeteit keresem minden cikkben.
