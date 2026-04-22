„Michael”: Mit mondanak a kritikusok a popkirály életrajzi filmjéről

Michael még ezen a héten a mozikba táncol – és a kritikusok már beszélnek.

A világpremier után kritikákat hoztak nyilvánosságra, de ezek kritikusabbnak tűnnek. Az Antoine Fuqua által rendezett új filmben a történet a néhai Michael Jackson hírnevének felemelkedését követi a 60-as évek Jackson 5-ös gyerekkorától egészen addig, amíg 2009-ben meghalt a pop királyává, akit széles körben a világ legnagyobb előadóművészeként ismertek el.

Michael unokaöccse, Jaafar Jackson, Jermaine Jackson fia játssza a szupersztárt Juliano Valditól, aki Michael 10 éves korában nyitja meg a filmet. További szereplők: Miles Teller, John Branca ügyvéd, Colman Domingo Michael apjaként, Joe Jackson, Kat Graham mint Diana Ross, Nia Long, mint Diana Ross, Laura Suz Jack, Katherine Passe, Samp de Harine Passe. mint Quincy Jones és Amaya Mendoza, mint a fiatal La Toya Jackson. Michael húga, Janet Jackson különösen hiányzik.

Míg a Jackson család számos tagja megjelent a Dolby Theatre premierjén hétfő este, hogy támogassa a filmet, Paris Jackson, Michael egyetlen lánya hiányzott. Hangosan tiltakozott a film ellen, korábban arról beszélt, hogy nem vett részt a filmben, miután elolvasott egy piszkozatot, és megjegyzéseket tett arról, hogy „mi volt tisztességtelen/nem illett hozzám, és amikor nem foglalkoztak vele, folytattam az életem”.

„Nagyon fontos, hogy a család minden tagja részt vegyen ebben, hogy biztosan jól legyen” – mondta La Toya Jackson. A Hollywood Reporter. „Sokszor az emberek azt hiszik, hogy ismerik a történetet, és olvasnak a dolgokról, de ha a család érintett, a család igent vagy nemet mondhat.” Amikor azonban Paris Jackson megjegyzéseiről kérdezték, megjegyezte: „mindenkinek megvan a véleménye és a választása”.

La Toya Jackson azonban látszólag nagyon elégedett volt a filmmel, különösen Jaafar teljesítményével. „Elképedtem. El kell mondanom, hogy szerinted Mike az” – mondta. – Elfelejti, hogy Jaafar az, és azt hiszi, Michael az.

Michael keddi állapotában 31 százalékos a Rotten Tomatoes értékelése. Alább nézze meg, mit mondanak a kritikusok a filmről.

THR-ek A vezető filmkritikus, David Rooney egyetértett La Toya Jackson álláspontjával, és a következőt írta kritikájában: „Jaafar megragadja azt az édes, halk szavú hangot, amellyel Michael gyermeki ártatlanságot és sebezhetőséget vetített előre, de egyúttal azt az együgyűséget is, amellyel karrierjét előremozdította. A gyerekek iránti természetes affinitása a rajongói interakciókban vagy a rákos gyermekek kórházi látogatásaiban látható.”

Összességében hozzátette: „A film nyitva hagyja magát az olyan vádak előtt, hogy Michaelt szentté teszik, ami nem fog jól állni a tömegben. Ha nem akarod elválasztani a művészetet a művésztől, ez nem lesz neked való film. De azoknak az élethosszig tartó rajongóknak, akik dédelgetik a zenét, a film teljesíti. Egyszerűen Jackson dalainak és színpadi előadásának ünnepléseként, a Dhenionomenal látványsorozattal készült. a zene soha nem szólt hangosabban vagy jobban.”

USA mai Melissa Ruggieri azt írta kritikájában, hogy a film „világossá teszi, hogy Jackson letartóztatott fejlődése gyermekkorában kezdődött, amikor elolvasta Pán Péter zseblámpával a takaró alatt a család otthonában az Indiana állambeli Garyben. Később benépesíti a kaliforniai Encino-i családi telephelyet olyan állatokkal, amelyeket barátnak tekint, nem házi kedvenceknek. Kár, hogy a láma, a zsiráf, a piton és igen, a Bubbles, a csimpánz kirívó CGI-változatai annyira megrázóak, hogy elfelejti empátiát érezni Jackson, a magányos emberfiú iránt.

Később hozzátette: „Jaafar megoszthatja néhai nagybátyja megawattos mosolyát, hajlékony keretét és Bambi szempilláit. De folyékony táncmozdulatait – ami kiemeli, amikor a bandatagokat a „Beat It” videóban a lábmunkára tanítja – és a halk beszédű ritmust a tökéletességig tanulmányozzák. Ez nem a nepotizmusról szól.”

Kevin Maher The Times UK kigúnyolta, hogyan alakította Domingo Joe Jacksont, és ezt írta kritikájában: „Van egy maroknyi gyerekkori jelenet, amelyben Jackson apját, Joe-t irányítónak és erőszakosnak ábrázolják, ami egyetlen drámai ütemet hoz létre az egész filmben – vajon Michael valaha is kiszabadul Joe irányítása alól?”

A befejezéssel kapcsolatban kritikusabb álláspontot fogalmazott meg: „A zenei jelenetek ennek ellenére egészen zseniálisak és izgalmasak – Jaafar kiváló impresszionista. Jackson egy generáción belüli zseni volt, és zenei öröksége meglehetősen biztonságos – eladásai 10 százalékkal megugrottak a Neverland elhagyása vita. A végén valószínűleg többet érdemelt volna, jóban és rosszabbban is, mint ez.”

Az Independent-é Clarisse Loughrey ezt írta: „Míg az utolsó kártya kijelenti, hogy „története folytatódik” az egyelőre tervezett folytatásban, a filmben több kép is szerepel, amelyben az énekes beteg gyerekeket látogat meg a kórházban, valamint súlyos utalások a Neverland Ranchra. De a végső kérdés, hogy hogyan Michael Meglepően nehéz válaszolni arra, hogy Jacksont a vádak kontextusában ábrázolja.”

„Ez egy elkeserítően sekély, inert kép, egyfajta tengerjáró hajós szórakozás, ami nem igazán tudja megmutatni, hogy Michael bántalmazás áldozata volt, akit apja brutalizált, és megfosztotta gyermekkorától.” A Guardiané Peter Bradshaw írta véleményében. „Talán ez azért van így, mert ok-okozati következményekkel járna, tapintatlanul gesztikulálva a történet második fele felé, ami pár éven belül megtörténik, de lehet, hogy nem, Jackson életének azon része, amelyben viselkedése egyre zavarba ejtőbb volt, babát lógatott a szálloda erkélyén, és szexuális visszaélés vádjával szembesült.”

A New York-i időAlissa Wilkinson a filmből kimaradt komoly témával is foglalkozott. „A filmből kimaradnak azok az igazán kemény dolgok, amelyek Jacksont gyötörték; 1984-ben harmadfokú égési sérülései után végzett fejbőrműtétje ma már leginkább sikerének és eltökéltségének hajtóereje, hogy „világosítsam a fényemet, terjessze a szeretetet és az örömöt, gyógyuljon”, de soha nem lehetünk tanúi annak a fájdalomcsillapító-függőségnek, amely ebből nőtt ki” – írta a film kritikájában. dicsőség valakinek, akit mindenki csodált, nem pedig egy birtok kísérlete, hogy megtisztítsa egy sztár élettörténetét, akit többszörösen megvádoltak gyermekek szexuális zaklatásával. Ugyanez a birtok az oka annak, hogy az HBO dokumentumfilmje, amely két olyan férfinak ad helyet, akik megvádolták a történetüket, törölték a streaming platformjáról, mert nem is lehet megnézni.

„Ez nem igazán életrajzi film” Rolling Stone's David Fear írta értékelésében. „Ez Szent Mihály szenvedélye, amelyet nagy hűséggel és hangsúlyozva Jackson tagadhatatlan szenvedésével és egyformán tagadhatatlan tehetségével adják elő. Jaafar Jackson elképesztően hasonlít néhai nagybátyjára, és egyértelműen tudja, hogyan kell megismételni jellegzetes mozdulatait, fizikai gördülékenységét, ragyogó mosolyát, Michaelt a rajongók és a rajongók számára fenntartott állatokat. Motown 25 Showtopper, a „Thriller” videós koreográfiája, a bandatagok csúcstalálkozója táncpróbává vált, amely a „Beat It”-et szüli – ilyen lenyűgöző pontossággal reprodukálva, őszintén szólva, kissé lehangoló. Eszébe jut az első alkalom, amikor hallottad Jackson zenéjét, és hogy az élő fellépéseit és videóit jellemező horgok, a produkció, a karaj, a puszta energia milyen elsöprően kiérdemelte a pop királya címet.”

Michael pénteken kerül a mozikba.