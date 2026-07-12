A Karlovy Vary Film Fest díjait a „Fruit Gathering”, „The Guest”, „Lover, Not a Fighter” és „Incinerator” kapja.

Aung Phyoé Gyümölcsgyűjtés elnyerte a Grand Prix – Crystal Globe díjat, a fődíjat a 60. Karlovy Vary-i Nemzetközi Filmfesztivál (KVIFF) záróünnepségén.

A zsűri különdíját Mads Mengel's kapta A Vendégfőszerepben Trine Dyrholm (A lány a tűvel, Méreg), Simon Bennebjerg (A Paktum, Ígéret Földje) és a Josephine Park (A nővér, Ökörök).

A verseny fő zsűrije dicsérte Gyümölcsgyűjtés mint „a munka és a barátság buja és meditatív portréja, mielőtt váratlanul és szervesen a megszállottság és a furcsa vágy megrázó drámájává alakulna át”. Ez is azt mondta A Vendég „egy kavargóan vicces, de precízen modulált dráma, amely finoman kérdéseket vet fel az anyasággal, a gyermeki kötelességgel és a mentális betegségekkel kapcsolatban.”

Mengel a legjobb rendező díját is megkapta A Vendéga zsűri pedig dicsérte, „amiért helyet biztosított számunkra egy remek színészi együttessel, amelyet nagy intelligenciával és hangos biztonsággal hangszereltek”.

A Hollywood Reporter felülvizsgálata A Guest megjegyezte, hogy „Trine Dyrholm felperzseli az előadást egy merész dán bulikba ment drámában”, kiemelve azt is: „A legmerészebb lépés itt Mengel és Christian Bengtson forgatókönyvíró társának választása lehet, hogy olyasmit írnak, ami óhatatlanul összehasonlítást tesz lehetővé Festen (Az ünneplés), vitathatatlanul az elmúlt 30 év leghírhedtebb dán nyelvű filmje, amely hasonlóképpen egy dühös leleplezések által megzavart bougie összejövetel körül forgott.

Eközben a legjobb színésznő díját Anna Schinz kapta a svájci társadalmi drámában nyújtott alakításáért. Boldog család Jan-Eric Mack rendezőtől. A legjobb színész díjat pedig Ghassan Saad kapta Karim Kassem libanoni rendezőjében nyújtott alakításáért. Csövek. És Bára – Egy rocksztár naplójaHelena Třeštíková rendezésében elnyerte a Právo közönségdíját.

A fiatal filmesek és neves szerzők merész alkotásait egyaránt középpontba állító Karlovy Vary Proxima pályázatának ötödik alkalommal került megrendezésre Martina Buchelová szlovák rendező. Szerető, nem harcos A zsűri különdíját Shuntaro Uchida japán rendező kapta. Égetőmű.

„A mozi világában, ahol a grandiózus ambíciók, különösen a férfias fajták túlértékeltek, gyengéden érkezik ez a gyönyörű film, amely az élet lényegét alkotó hétköznapi pillanatokat és kapcsolatokat gyűjti össze egy izgalmasan ismerős és eredeti filmben” – mondta a Proxima zsűrije. Szerető, nem harcos. „A rendező megérti, milyen fiatalnak lenni – anélkül húzza le a Z-generációs stílust, hogy trükkössé tenné, ez ritka bravúr! -, és hogy az ember soha nem áll meg felnőni, a változás állandó, csodát és veszteséget is hoz.”

Körülbelül ÉgetőműA zsűri azt mondta: „Íme egy megtévesztő egyszerűségű film – finomsága és könnyedsége meghazudtolja a költészet és a mélység rétegeit. A rendező gyönyörűen átveszi egy szokatlan fiatal lány perspektíváját, aki keveset mond, de mindent érzékel; Richter-skálához hasonlóan az arca rögzíti a körülötte lévők kimondatlan feszültségeit és remegését.”

A Proxima verseny legjobb rendezőjének díját Efthimis Kosemund-Sanidis kapta. Szinte egy egész ember. A Proxima Különleges Emléket pedig Anna és Šimon Domček kapta 33 lépés.

Mindeközben az ökumenikus zsűri nagydíját Tonia Mishiali kapta Az oroszlán a hátamban. A Crystal Globe Competition legjobb filmjének járó FIPRESCI-díjat Ivan Ostrochovský kapta. Csak a szép dolgokat érdemes megnéznimíg a Proxima Verseny legjobb filmjének járó FIPRESCI kitüntetést Mate Ugrin kapta. Kis tolvajok.

A fennállásának 80. évfordulóját is ünneplő cseh fürdőváros dupla jubileumi fesztiválja még sztárerővel zárult szombaton. Juliette Binoche-t a KVIFF Crystal Globe-díjjal tüntették ki „a világ filmművészetéhez nyújtott kiemelkedő művészi hozzájárulásáért”, míg Jeffrey Wright, aki pénteken találkozott a sajtó képviselőivel, megkapta az elnöki díjat.

A 2026-os KVIFF sztárok parádéját hozta a festői cseh fürdővárosba, köztük Jesse Eisenberget (A közösségi hálózat, Igazi Fájdalom), Kevin Bacon, Kyra Sedgwick és fia, Travis, Maggie Gyllenhaal (A menyasszony!, Az elveszett lány), Harvey Keitel (Átlagos utcák, Víztározó kutyák), a legendás operatőr, Robert Richardson és Dustin Hoffman (A Diplomás, Rain Man).