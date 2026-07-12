A Pitbull az Oasis „Wonderwall” című dalát dolgozza fel a BST Hyde Park-i koncerten

Pitbull az Oasis „Wonderwall” című filmjét dolgozta fel rekordot döntögető BST Hyde Park-koncertjén – tekintse meg az alábbi felvételeket.

Mr Worldwide óriáskoncertet adott a londoni Hyde Parkban pénteken (július 10-én), ahol a közönséggel együtt felállította a Guinness-rekordot a kopasz sapkát viselő emberek legnagyobb összejövetelére.

A fellépés során Pitbull a „Wonderwall” borítójával tisztelgett az angol futballcsapat előtt. „Itt gondolkodtam, mi lenne a legjobb módja annak, hogy képviseljem önöket” – magyarázta. „És egy jó barátom azt mondta: szerintem csináld meg ezt a lemezt. Szóval ne csak beszéljünk róla, hanem csináljuk…”

A klasszikus 1995-ös Oasis szám az angol válogatott nem hivatalos filmzenéjévé vált az idei világbajnokságon, és a játékosok a legutóbbi meccseik végén összegyűlnek, hogy elénekeljék a rajongókkal a tömegben.

Pitbull verziója megelőzte az angolok Norvégia elleni tegnap esti 2-1-es győzelmét (július 11.), amivel bejutottak a világbajnokság elődöntőjébe. Szerdán (július 15-én) Argentínával mérkőznek meg a Georgia állambeli Atlantában.

Az angol válogatott a Horvátország, a Panama és a Kongói Demokratikus Köztársaság elleni győzelme után is megvívta az övét, és a közelmúltban a Mexikó elleni 3-2-es győzelem után került a címlapokra – ahol Kane olyan hangosan énekelt a szurkolóival, hogy rövid időre elvesztette a hangját. A mexikói ünnepségeken Jordan Henderson is megsérült a csuklójában egy furcsa balesetben, miközben futva csatlakozott a csapathoz, miközben énekeltek.

Noel Gallagher gyorsan támogatta a dalt, amely Anglia 2026-os vb-himnuszává vált, és azt mondta, hogy a dal „az embereké”. Azt is bevallotta, hogy „nem tudta elhinni”, hogy Jude Bellingham valóban ismeri a szöveget.

Liam Gallagher arra a hírre is reagált, hogy a 'Wonderwall' a világbajnokságnak köszönhetően a Spotify-on 50 százalékos stream-emelkedést tapasztalt az Egyesült Királyságban, és most azt mondta, hogy készen áll a New York-i stadionba repülni, és élőben énekelni a dalt, ha Anglia bejut a döntőbe.

Miután az egyik rajongó azt mondta, hogy „kötelező”, hogy az énekes „repüljön, és élőben énekelje a Wonderwall-t a pályán”, ha Thomas Tuchel csapata végigjut, Liam azt válaszolta, hogy már ő is hasonló gondolatmenetben gondolkodik: „Meglátjuk, készen állok”.

Liam azt is megjósolta, hogy Anglia megnyeri a világbajnokságot, mondván, hogy „meg kell valósítaniuk”.

„És ez megmutatja, ha hiszel benne, megálmodod, meg tudod valósítani. Szeretnénk köszönetet mondani. Tudod miért, Baldies? Mert mi rohadt megtettük! Szóval nem csak gratulálni vagyunk itt, hanem ünnepelni is.”

Ami Pitbull BST Hyde Park Gigjét illeti, hozzá csatlakozott a különleges vendég, Kesha is – erre az alkalomra szintén kopasz sapkában –, hogy 13 év után először közösen adják elő 'Timber' című slágerüket. Azután született, hogy Kesha újra beírta a dalba, miután a nevét eltávolították a 2013-as videóból.

A BBC Radio 1 Breakfast műsorvezetője, Greg James és a TikTok alkotója, Jack Remmington tavaly indította el a rekorddöntési ötletet, miután utóbbi közzétett egy videót, amelyben azt sugallta, hogy a rekordot a BST-n kellene megkísérelni, míg James segített Pitbull fedélzetére juttatni.

Korábban az egyik legnagyobb tömeg, aki kopasz sapkát hordott Pitbull bemutatóin, a tavalyi londoni The O2 teltházas bemutatóin volt. A közönségről készült felvételek hamarosan elterjedtek, és a rajongók más turnédátumokon is ezt tették.

A bemutatók a „Party After Dark Tour” európai szakaszának részét képezték, ahol Lil Jon is csatlakozott hozzá. Az O2 színpadán szólt a közönséghez, és megköszönte, hogy felöltöztek az eseményre.

„Most külön köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki kopasz sapkával jött ki itt ma este” – mondta akkor. „Csodálatos látni, és csodálatos érezni.”