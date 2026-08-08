Dwayne Johnson vegyes kritikákat ír a Moanáról, miután a film alulteljesített a pénztárnál

Dwayne Johnson beszél a Disney élőszereplőiről Moana nem éppen telitalálat a kritikusok körében.

Johnson, aki az eredeti 2016-os animációs filmben Maui hangját adta Moana és annak 2024-es nyomon követése, nemrég beszélgettünk Emberek magazin arról, hogyan indultak pozitívan a film korai kritikái, mielőtt a fogadtatás megváltozott.

„Első két véleményünk jelent meg. Soha nem felejtem el… Csodálatosak voltak. Úgy voltam vele, húha” – emlékezett vissza a színész, majd hozzátette, hogy aztán „más módon ment – ahogy néha megtörténik. Ez csak így megy, mert ebben a szakmában vagyunk.”

A Hollywood Reporter A vezető filmkritikus, David Rooney azonban kedvezően értékelte a filmet, és „a Disney egyik jobb élőszereplős feldolgozásának” nevezte. Hozzátette: „Az új Moana egy lebilincselő családi szórakozás, amely megérdemli, hogy közönséget találjon.”

Az élőszereplős Moana, A múlt hónapban a mozikban bemutatott Rotten Tomatoes 31 százalékos kritikai pontszámot ért el, míg közönségpontszáma lényegesen magasabb, 88 százalékos volt.

A Törőgép sztár hozzátette, hogy feleségével, Lauren Hashiannal sokat beszélgettek a válaszról. „A kihívás az volt, rendben, de emlékezzünk arra, hogy mi lesz ezen a nyitóhétvégén túl. Emlékezzünk arra, hogy mi történik most, és a zajra, ami most történik” – mondta.

„Ha szereted, nagyszerű. Ha nem, semmi gond,” a Jumanji – mondta a színész. De ami a legtöbbet jelentette számára, az az volt, hogy „a kultúra valóban felállt”, mivel Johnson szamoai örökség.

„Mivel én és a gyerekeink, akik most a nagy képernyőre néznek, és azt mondják: „Mi vagyunk először nagy képernyőn. Mi vagyunk ott fent. Milyen klassz ez?”” – mondta.

A címszerepet Catherine Laga'aia játszotta, átvette Auliʻi Cravalhót, aki az animációs filmekben megszólaltatta a karaktert. Johnson megismételte Maui szerepét az élőszereplős adaptációban.

A film azonban nem keltett hullámokat a pénztáraknál, 264 millió dollár bevételt hozott világszerte, szemben a bejelentett 250 millió dolláros gyártási költségvetéssel.