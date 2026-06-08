A „Super Mario Galaxy Movie” lesz az első olyan film, amely 2026-ban átlépi az 1 milliárd dollárt

Jó hír a Universalnak, a moziknak és a férfiaknak, akik egy overál vásárlását fontolgatják, A Super Mario Galaxy film átlépte az 1 milliárd dollárt a pénztáraknál, ez az első film 2026-ban.

A hétvége után Galaxy a hazai pénztáraknál 428,5 millió dollár, nemzetközi szinten pedig 571,5 millió dollár.

Galaxyelődje, 2023 A Super Mario Bros. filmtöbb mint 1,3 milliárd dollárt keresett a pénztáraknál. Két filmen keresztül a Mario filmek Hollywood egyik jövedelmezőbb animációs filmsorozatává váltak, és 2,3 milliárd dolláros globális jegyeladással a kilencedik helyen állnak. Bekerül a soraiba Kifordítva (2,56 milliárd dollár, kiigazítatlanul, több mint két film), Kung Fu Panda (2,37 milliárd dollár, kiigazítatlanul, több mint négy film) és Madagaszkár (2,26 milliárd dollár, kiigazítatlanul, több mint hét film). A legtöbb bevételt hozó animációs franchise az Aljas Énszintén a Universal and Illumination-től, amely hat film alatt 5,64 milliárd dollárt keresett.

Belföldön a Mario a filmek az ötödik legnagyobb animációs sorozat Aljas Én, Shrek, Toy Story és Kifordítva.

Galaxyamelyben az Uni újra összeállt az Illumination és a Nintendo animációs stúdióval, követi a Mario bandát, köztük Luigit, Yoshit, Bowsert és Peach hercegnőt, a világűrbe kalandozva, hogy megmentsék Rosalina hercegnőt (Brie Larson) Bowsertől (Jack Black) és fiát, Bowser Jr.-t (Benny Safdie). Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Glen Powell és Donald Glover is szerepel a film hangszerei között.

A Lionsgate és a Universal Michael Jackson életrajza Michael továbbra is egy centivel közelebb kerül az 1 milliárd dolláros jelzőhöz. A megjelenés hetedik hétvégéjén Michael globális összértéke 888 millió dollár.