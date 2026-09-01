Luca Guadagnino mesterséges filmje bekerül a fesztiválra a New York-i és a londoni filmfesztiválon

Luca Guadagnino MesterségesA Sam Altman hirtelen kirúgásához és az OpenAI vezérigazgatói posztjába való visszaállításához vezető napok krónikája a világpremierjét a New York-i Filmfesztiválon éri el október 5-én.

Ezt követően október 11-én gálavetítést kap a Londoni Filmfesztiválon, ahol mindkét eseményen tehetségeket várnak. Andrew Garfield alakítja Altmant, mellette Yura Borisov, Monica Barbaro, Cooper Hoffman, Jason Schwartzman, Chris O'Dowd és Mark Rylance. Ike Barinholtz a föld leggazdagabb embere, a SpaceX és a Tesla alapítója, Elon Musk. A hír azután érkezett, hogy a hírek szerint a film kihagyja a fesztivál körforgását.

Guadagnino és filmje számára rögös út volt, miután az Amazon MGM Studios – amely kidolgozta és finanszírozta a projektet – júniusban lemondott róla. Az időzítés érdekes volt: csak néhány hónappal azután érkezett a hír, hogy az Amazon 50 milliárd dollárt fektet be a mesterséges intelligencia kutatásával és bevezetésével foglalkozó vállalatba egy „többéves stratégiai partnerség” részeként, amely felgyorsítja az OpenAI Amazon Web Services fogyasztását.

Az Amazon közleményt adott ki, amely szerint a filmet „jobb lenne, ha egy másik stúdió adná ki”, és Mesterséges később a Neon mentette meg (miután a Netflix, az A24 és a Focus Features állítólag lemaradt), és azt tervezi, hogy valamikor még ebben az évben bemutatja a filmet, hogy kvalifikálja magát az idei Oscar-versenyre.

„Nem tudok sokat mondani, mert ennek a helyzetnek a kellős közepén vagyunk” – mondta Guadagnino, a társaság igazgatója Hívj a neveden, Kihívók és A vadászat után június végén az olasz televíziónak. „[But] ezek olyan iparpolitikák, amelyek biztosan nem újdonságok… Számomra a kérdés nem maga a mesterséges intelligencia. Számomra az emberek a legfontosabbak. Teljesen megváltoztatja a társadalom arculatát – nem csak a fogyasztás és az, hogy miként viszonyulunk ezekhez az eszközökhöz, hanem egy olyan hely identitásának arcát is, mint az Egyesült Államok és az egész világ – ennek a kis oligarchiának a felemelkedésével, amely valóban radikális irányítást gyakorol.”

Garfield maga beszélt egy profilban Nemes csak a múlt héten arról, hogy elvállalta Altman szerepét. „Nem ismerem ezt a személyt, hogy egyértelmű legyen” – kezdte a brit színész. „Nem ismerem Sam Altmant. Soha nem találkoztam vele. Leszálltam a forgatókönyvről, a bírósági átiratokról, interjúkról és kutatásokról, és egy történetet meséltünk el. De azt gondolom, hogy bárki, aki ilyen szintű felelősséget vállal egy vállalatért vagy egy olyan technológiáért, amelyről tudja, pokolian sok kárt fog okozni az emberiség lelkében [must have] egy bizonyos disszociációs képesség.”

A 2026-os BFI Londoni Filmfesztivál október 7. és 18. között tart, és kedden megerősítették, hogy számos tehetség vesz részt az idei Screen Talks szekcióban.