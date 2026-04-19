A Wayans Brothers felfedte az egyetlen módot, a „White Chicks” folytatása „Can Happen”

Marlon Wayans és Shawn Wayans nyitott a Fehér csibék folytatás, de egy feltétel mellett.

A testvérek, akik szintén visszatértek az újért Ijesztő film részletben, nemrégiben arról beszélt, hogy egy interjú során potenciálisan újra felkeresi a kultikus klasszikust Szórakozás ma este.

„Úgy fogalmazok: játék vagyunk” – mondta Marlon. „Azt akarjuk tudni, hogy az emberek akarnak-e kijönni és nevetni, és [if] jönnek megnézni Ijesztő filmakkor én mindenképpen…”

Shawn folytatta: „Ha ez a film jól megy, a Fehér csibék 2 megtörténhet.”

A 2004-es vígjáték két megszégyenült FBI-ügynököt követ nyomon, akik eltitkolják magukat, és afro-amerikai férfiakból szőke, fehér nőkké változnak, hogy megvédjenek egy pár társasági embert egy emberrablási tervtől. Marlon és Shawn játszotta a filmet, és a másik bátyjukkal, Keenen Ivory Wayans-szal együtt írta a filmet, aki a rendező volt.

Míg a Neki színész úgy tűnik, le van téve a potenciálnak Fehér csibék A több mint két évtizeddel későbbi nyomon követés során Marlon korábban részletesen bemutatta az eredeti film elkészítésének kihívásait, és a forgatáson mindennapi karakterek alakítását.

Azt mondta, keresztül EmberekKai Cenat Mafiathon 3 tavalyi élő közvetítésében, hogy „minden nap hét órát töltöttek sminkelve, majd a hét óra után 14 órát dolgozunk, mert mi készítettünk egy filmet. Ha a filmet gyártod, meg kell tolnod a hívási időt, tehát nincs átállás. Az átfutási idő általában 12 óra.”

„Minden este csak 3 órát kaptunk, szóval munka után még mindig ott voltunk” – folytatta Marlon a fárasztó folyamatot. – A smink levétele egy óráig tartott.

Csak várnod kell, hátha a testvérek összefognak a Fehér csibék folytatás, de addig Marlon és Shawn együtt láthatók benne Ijesztő film 6amely június 5-én kerül a mozikba, miután az előző három részből hiányzott.