A Locarnói Filmfesztivál bemutatja a zsűrit, köztük Paulina Garcíát, Lolita Chammah-t

A 79th Gyorsan jön a Locarnói Filmfesztivál, és a szervezők most nyilvánosságra hozták az idei zsűri teljes felállását, amely a Pardo d'Oro, vagyis az Arany Leopárd és a svájci fesztivál többi díjának nyerteseit dönti el.

A nemzetközi verseny, a Concorso Internazionale zsűrijének elnöke Fabrice Du Welz belga filmrendező lesz.Imádat, A szenvedély Béatrice szerint. Hozzá csatlakozik Marco Alessi olasz producer, a római Dugong Films alapítója és a Bertrand Mandico's egyik producere. Roma Elasticaamely az idei versenyen kívüli felállás része, Lolita Chammah francia színésznő (Copacabana, Zárótűz), Isabelle Huppert, Paulina García chilei színésznő lánya (Gloria) és Olivier Père, a Locarnói Filmfesztivál egykori művészeti igazgatója, jelenleg az ARTE France Cinéma ügyvezető igazgatója, 2012 óta moziegységének vezetője.

A feltörekvő rendezőknek szentelt Concorso Cineasti del Presente, avagy A jelen filmesei program filmjeit tunéziai színésznő, rendező, producer és a Gabès Cinéma Fen fesztivál rendezője, Afef Ben Mahmoud, Radovan Síbrt cseh producer és rendező bírálja el, aki az Oscar-díjas nemzetközi produkciók pásztorkodásáért felelős. Mr. Senki Putyin ellen és Margherita Spampinato olasz filmrendező (Édesem).

Mindeközben a jövő filmeseire fókuszáló Pardi di Domani szekciót Mounia Akl libanoni rendező, író és színésznő alkotta zsűri értékeli.Costa Brava, Libanon; Guinness háza), Steven Markovitz dél-afrikai producer (Rafiki, Ómen) és Antonio Piazza olasz rendező (Szicíliai levelek).

A First Feature zsűrije, amely a fesztivál legjobb debütálóját díjazta a Swatch First Feature Awarddal, Matthieu Darrasból, a Tatino igazgatójából áll, aki Cannes-ban, Velencében, San Sebastiánban és a TorinoFilmLabban is programozott; Sung Moon, a Jeonju Nemzetközi Filmfesztivál programozója és a Koreai Filmtanács egykori tagja; és Klaudia Reynicke svájci-perui filmrendező (Királynők).

A Pardo for Change kitüntetés „ tükrözi Locarno azon mozi iránti elkötelezettségét, amely széles társadalmi vonatkozású, sürgető környezeti, etikai, társadalmi és kulturális kérdésekkel foglalkozik. A zsűriben Gianluca Grossi szabadúszó háborús riporter, író és színházi szerző szerepel; Mo Harawe szomáliai-osztrák filmrendező (Falu a Paradicsom mellett) és Seta Thakur, a Wyss Academy for Nature kommunikációs és társadalmi innovációs vezetője.

Giona A. Nazzaro, a locarnói művészeti igazgató így nyilatkozott: „A versenyszekcióban azokat kiválasztani, akiknek a tekintete a filmeket nézi, olyan feladat, amely mindig előhozza a vágyakat és az érzelmeket. A tehetségek sokszínűsége találkozik a perspektívák sokféleségével. Végül azonban a legfontosabb a meglepetésre, a csodálkozásra és a váratlan dolgokra való hajlandóság.”

A 79. Locarnói Filmfesztivál augusztus 5-15.