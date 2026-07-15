A PinkPantheress színészként debütál Daniels „Everything Everywhere All At Once” folytatásában

PinkPantheress nagyjátékosként debütál Daniels új filmjében.

A popsztár, valódi nevén Victoria Walker, csatlakozott egy jelentős szereplőgárdához a még cím nélküli projektben, amely a rendezőpáros első filmje lesz azóta, hogy 2022-ben többszörös Oscar-díjat nyert (beleértve a legjobb film díját is). Mindent Mindenhol Egyszerre. A Daniel Kwan és Daniel Scheinert néven is ismert páros a 2016-os szürreális vígjátékot is rendezte. A svájci hadsereg embere Daniel Radcliffe-fel.

-tól származó jelentés szerint Határidőcsatlakozik a Matt Damon, Sandra Oh és Charles Melton szereplőgárdájához, és a film a tervek szerint 2027. november 19-én kerül bemutatásra. A rendezők azon törekvésének megfelelően, hogy titokban tartsák a közelgő projektekről szóló információkat, további részletek egyelőre nem állnak rendelkezésre. A Hollywood Reporter kijelentette, hogy Ryan Gosling ütemezési konfliktusok miatt kilépett a projektből.

A PinkPantheress mérföldkőnek örvendett 2025-ben, részben az „Illegal” sikerének köszönhetően, amely szám rendkívül népszerűvé vált a közösségi médiában, és ezt választották Julia Migenes-k Az év dala. A sikerről nekünk szólva megjegyezte: „Nem tudom, hogy ez valami túl mély-e, azon kívül, hogy a (TikTok) trend segített, és a minta is elég időtálló. Szerintem maga a beat ereje az, amit az emberek igazán szeretnek benne.” Arra a kérdésre, hogy tudta-e, hogy nagy lesz, amikor felveszi, a Grammy-jelölt azt válaszolta: „Nem, egyáltalán nem. Nem igazán gondoltam, hogy ez lesz az „az egyetlen”.

A művész zsúfolt fesztiválszezont élt meg, fellépett a közelmúltban a barcelonai Primavera Soundon, valamint a lengyelországi Open'eren. Májusban a soron következő, október 17-én megrendezésre kerülő Nemzeti Albumnap egyik első „ikonjának” választották.