A „Love Is the Monster” című filmben Paulina García egy nagymama, aki lehetetlen választások előtt áll (exkluzív TIFF-előzetes)

A szerelem a szörnyeteg (Amor es el Monstruo). Costa Rica-i író-rendező, Neto Villalobos Brenes (Mindent a tollakról, Sisakfejek) olyan címet választott legújabb filmjének, amitől egyenesen ülsz, megbirkózol a fejedben kavargó kérdésekkel, vagy mindkettőt. A dermesztő disztópikus thriller, Paulina García főszereplésével (Gloria) és hemzseg a félelemtől és egyenlőtlenségtől, szeptember 15-én mutatják be a Torontói Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF) központi részében.

A film Costa Rica déli csendes-óceáni régiójában készült, A szerelem egy szörnyeteg A chilei sztár, García nagymamaként eltökélt szándéka, hogy a legtöbbet hozza ki a hatéves unokájával hátralévő idejéből. Miután lánya megszakított minden kapcsolatot, vissza kell szereznie a bizalmát, csakhogy tragédia történjen: a lányt váltságdíjért elrabolják. Mit hajlandó tenni a nagymama, hogy megvédje azokat, akiket szeret?

„Olyan döntések meghozatalára kényszerül, amelyeket elképzelni sem tudott, és egyre feszültebb területre taszítja a szerelmet, a hűséget és a túlélést” – áll a film összefoglalójában, amely a családot, a szerelmet, a korosztályt és az osztályegyenlőtlenséget vizsgálja.

A szerelem a szörnyeteg Villalobos Brenes visszatér Torontóba, ahol két korábbi figurája is debütált.

„Néhány évvel ezelőtt elvesztettem azt a személyt, akit a legjobban szerettem, az anyámat” – magyarázza Villalobos Brenes, amikor két vígjátékból egy sötét, műfajjal átitatott mozizásba vált át élesen. „Ahogy a mindennapi élete egyre nehezebbé vált számára, unokájában találta meg az erőt, hogy tovább harcoljon. Ez az élmény felkeltette a kérdést a film középpontjában: meddig menne el, hogy megvédje azt, akit a legjobban szeret?”

A „Love Is the Monster” a Bendita Film Sales jóvoltából

A szerelem a szörnyeteg a főszereplők Natalia Regidor, Gloriana Vargas és Ericka Reikendorf is. A filmet Villalobos Brenes és Diego van der Laat írta, az operatőr Nicolás Wong Díaz, a vágó pedig Yibrán Asuad és Villalobos Brenes. A Bendita Film Sales foglalkozik a világméretű értékesítéssel.

García, aki elnyerte a legjobb színésznőnek járó Ezüst Medvét a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon a filmben nyújtott alakításáért Gloriamegosztja: „Nem hiszem, hogy a szerelemnek tényleg vannak határai. Csak akkor fedezed fel, ha próbára tesznek, és azon kapod magad, hogy olyan dolgokat csinálsz, amelyekre soha nem is gondoltad, hogy képes vagy. Ha egy gyerek is érintett, ez az érzés még erősebbé válik. Teljesen hajlandó vagy megtenni, hogy megvédd.”

THR most már kizárólag itt mutathatja be a film plakátját.

Ha végre szeretnél látni egy előzetes videót, mi is gondoskodunk róla. Íme a film előzetesének exkluzív premierje A szerelem a szörnyeteg. Amikor készen állsz, csatold be és vegyél egy mély lélegzetet!