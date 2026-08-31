Nézze meg, ahogy Bruce Springsteen és Bleachers egyesítik erőiket a „Jersey Girl” és a „Chinatown” című filmekben az Asbury Parkban

Bruce Springsteen csatlakozott a Bleachershez a színpadon a legutóbbi Asbury Park-i koncertjük során, hogy előadja a „Jersey Girl”-t és a „Chinatown”-t. Nézze meg az alábbi felvételt.

A Boss 2020 végén összeállt a Jack Antonoff vezette bandával a „Chinatown”-ban. Még abban a decemberben a két New Jersey-i fellépő felvették a dal lecsupaszított változatát a New York-i Electric Lady Studios tetején.

Az akusztikus változat után egyszer adták elő együtt, mielőtt teljesen elektromos formáját 2022-ben, és most ismét összeálltak a Bleachers szülővárosi bemutatóján a Shadow of the City Fesztiválon pénteken (augusztus 28-án).

„Nincs semmi olyan, mint otthon játszani. Semmi sem olyan, mint 16 évesen, és el kell adnia bizonyos mennyiségű jegyet, hogy a Ponyban játszhasson, és csak az unokatestvérei vannak a bemutatón” – mondta Jack Antonoff a közönségnek. „Nincs semmi olyan, mint azon a helyen játszani, ahonnan a dalokat írtad. Nincs olyan, hogy sok mindenen megy keresztül, majd újra egyesülsz az embereiddel. Ez a világot jelenti, mindenkit. Azt jelenti, hogy a világot támogatod te, a barátaim és a családom.”

Amikor Antonoff elkezdte játszani Tom Waits „Jersey Girl” című számának feldolgozását (amelyet 1985-ben a Springsteen dolgozott fel), a rock ikon kiment a színpadra, hogy csatlakozzon hozzá. Ezután belevágtak a „Chinatown” feldolgozásába. Nézze meg alább.

A Boss saját „Land Of Hope And Dreams” turnéja májusban Philadelphiában ért véget. Ezt a túrát a Donald Trump-kormányzat és az ICE által két minnesotai állampolgár elleni tiltakozás ihlette. Trump felszólította híveit, hogy bojkottálják a „túlárazott koncerteket”, Springsteen pedig „elnöknek, aki nem tudja kezelni az igazságot” bélyegezte őt az első bemutatón.

Júliusban Springsteen meglepetésszerűen fellépett Bon Jovi Madison Square Garden show-jában, és csatlakozott hozzájuk a „Who Says You Can't Go Home” és a „The Promised Land” című filmekben.

A hónap elején a Boss azt is elárulta, hogy felesége és az E Street Band zenésztársa, Patti Scialfa rákos megbetegedésben szenved. „Mint tudod, Patti több mint nyolc éve él myeloma multiplexével, de most szerencsére remisszióban van” – mondta.

Scialfa először a 2024-es dokumentumfilmben tárgyalta nyilvánosan 2018-as diagnózisát Road Diary: Bruce Springsteen és az E Street Bandelmagyarázva, hogy az állapot legyengítette az immunrendszerét, és korlátozott megjelenéséhez vezetett a turnén.

A Bleachers még májusban kiadta új albumát, 'Everyone For 10 Minutes' címmel, és idén novemberben indul a legnagyobb európai és brit főturnéjukra.

Antonoff és társai. november 5-én indul Milánóban. További bemutatókat tartanak Münchenben, Berlinben, Oslóban, Stockholmban, Hamburgban, Amszterdamban, Brüsszelben és Párizsban a hónap folyamán.

Innen a Bleachers az Egyesült Királyságba és Írországba indul, ahol Bristolban, Glasgow-ban, Leedsben, Birminghamben, Dublinban és Manchesterben lép fel. A turné a londoni Hammersmithben, az Eventim Apollo koncerttel zárul december 3-án.

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