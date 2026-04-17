A Lucia & The Best Boys bejelentette új albumát, a „Picking Petals” című, gyengéd „You Look Like Somebody In Love” kislemezt.

A Lucia & The Best Boys bejelentette új albumát, a „Picking Petals”-t a „You Look Like Somebody In Love” című, érzelmes kislemezzel. Nézze meg alább.

A bejelentés azt követően érkezett, hogy Lucia Fairfull három év után megosztotta első új zenéjét még februárban – egyesítette erőit Chvrches Lauren Mayberry-jével a Lonely Girl című örömteli kislemezért.

Most megerősítette, hogy a kislemez egy új albumon fog szerepelni, amely július 31-én jelenik meg a Communion Recordsnál. Látogassa meg itt előrendelni.

2023-ban megjelent Burning Castles című debütáló albumának várva várt folytatása lesz, és mind az énekesnő skót öröksége, mind az általa csodált művészek ihlették, hogy bocsánatkérés nélkül irányítják a színpadot.

Az album bejelentéseként Lucia megosztotta a „You Look Like Somebody In Love” című gyengéd kislemezt.

A 2000-es évek indie-ihlette gitárriffel induló dalt Lucia karizmatikus, lendületes énekdallama vezeti. „Megkérdőjeleznéd, ha közel tartanálak a parfümöd illatával?/ Hiányosnak érzem magam, mert tragikus módon egyre jobban szerelmes vagyok beléd”, énekli az eufórikus, folkos kórus felé építkezve: „Úgy nézel ki, mint valaki szerelmes/ Minél kevesebbet mondanak, annál jobban tudom/ Úgy nézel ki, mint valaki szerelmes.”

A Lucia & The Best Boys az elismert alt-pop producerrel, Yves Rothmannal közösen készítették el a következő másodéves albumot, és a Mogwai's Castle of Doom stúdiójában vették fel Glasgow-ban.

Az első két napon befejezték a jelenleg kiadatlan nyitódalt, a „Back Inside My Heart”-t – amelyet Lucia merész, szintetizátorokkal teli himnuszként ír le, amely szembeállítja a „Lonely Girl” című kislemez hangulatát.

A „Picking Petals” a kitartás és az elfogadás témái köré összpontosul, és tartalmaz egy barokk popdalt is, a „Big Romance”-t, amelyben a skót énekesnő a The Last Dinner Party-s Abigail Morris-szal áll össze.

A Lucia & The Best Boys 'Picking Petals' számlistája a következő:

1. „Vissza a szívemben”

2. „Lonely Girl (feat. Lauren Mayberry)”

3. „Wolf Cry”

4. „Jobb a rosszhoz”

5. „Úgy nézel ki, mint valaki szerelmes”

6. „Szirmok szedése”

7. „Öröm és ima”

8. „Elfelejtettem a nyilat”

9. „Big Romance (feat. Abigail Morris)”

10. „Múlékony”

Az év későbbi szakaszában a Lucia & The Best Boys az eddigi legnagyobb koncertjeit játssza majd, beleértve a főszerepet a glasgow-i Barrowlandben október 23-án.

Előtte olyan fesztiválokon fog fellépni, mint a The Great Escape, a Bearded Theory, az Isle Of Wight és még sok más. Látogassa meg itt jegyekért.

A Lucia & The Best Boys 2026-os brit turnéjának dátumai:

MÁJUS

15 – A nagy szökés, Brighton

16 – Get Together Fesztivál, Sheffield

20. – Szakállas elméleti fesztivál, Derbyshire

23. – Dot To Dot Fesztivál, Bristol

24 – Dot To Dot Fesztivál, Nottingham

JÚNIUS

21. – Isle of Wight Fesztivál

JÚLIUS

2 – Wilderness Festival, Oxford

16. – Summer's End Angus, Brechin, Skócia

OKTÓBER

23 – Glasgow Barrowland

26 – Band on the Wall, Manchester

28. – Islington Academy, London

2019-ben Lucia beszélt vele Julia Migenes „Glasgow fiatal, életerős glam-reneszánszának vezetéséről” és művészi fejlődéséről.

„Azt hiszem, először, amikor elkezdi ezt csinálni, igazán törődik azzal, ahogyan találkozik, és a végén egy kicsit túlságosan összehasonlítja és ítélkezik maga. Idén rájöttem, hogy nem igazán érdekel” – mondta.

„Szeretem azt az érzést, hogy nem tudom, mit fogok legközelebb csinálni. Szerintem ez sokkal érdekesebb. Senkinek nem kell egy dolgot csinálnia. Nem csak a punk zenét szeretem. Nem csak a diszkózenét szeretem. Nem csak a popzenét. Miért ne kombinálhatnánk egybe mindent, amit szeretsz? Fejezd ki magad igazán, és ez sokkal többet mond.”