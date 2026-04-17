Hollywoodi győztesek és vesztesek: CinemaCon Edition – Marvel Soars, DC Slips

Sok mindenről van szó: a CinemaCon legjobb előzeteseiből (beleértve Bosszúállók: Végítélet lefújja az ajtókat), egy Tom Holland hologram, a Mandalori film, amely még mindig úgy néz ki, mint egy Zoom-találkozó, David Ellison kísérlete az emberi komolyságra, és néhány off-topic gondolat a Clavicularről. Tehát tedd le azt a hirdetést, és várd a vegasi kiállítói konferencia csúcs- és mélypontjait…

ELVESZETT: DC Studios' Előadás: Bármilyen hír a CinemaConról A Batman második rész? Dehogy. Bármi izgalmas a Felsőbbrendű ember folytatás? Mit szólna egy videóüzenethez David Corenswet és Nicholas Hoult sztárjaival, akik azt mondják, alig várják, hogy „valamikor” többet meséljenek nekünk? Volt egy teaser Clayface ami enyhén felkeltette a közönség érdeklődését. Egyes influencerek szerint pedig az új klip Szuperlány jó volt – Kara egy űrbuszon, tele idegenekkel, akiket kalózok támadnak meg A galaxis őrzői hangulat. Semmi sem volt rossz, de reméljük, hogy a tavalyi „visszatértünk, bébi” lendületéből még több izgalom jön. rezgéseket Felsőbbrendű ember és a fantasztikus második évad Békéltető.

A stúdió legnagyobb főcíme a kongresszusi teremen kívül hangzott el, amikor felröppent a hír, hogy Adria Arjona rejtélyes szerepet kapott a filmben. A holnap embere. Arjona titokban játssza a Wonder Woman-t? Inkább legyen. Gunn olyan tehetséges író, aki bármilyen homályos képregényszereplőt (például a pletykált Maximát) vonzóvá tud tenni. De a kiállítók jobban szeretnének egy hőst, akiről a nem nerdek hallottak. A DC három legnagyobb karaktere Batman, Wonder Woman és Superman, és a Holy Trinity című képregényről szóló üzenet a CinemaConon a következő volt: „Bat-ki?” „Nincs megjegyzés” és „Dolgozunk az ügyön.”

WON: Marvel bemutatója: Míg a Marvel prezentációja a következő volt: „Ó, vissza akarod kapni a legnagyobb karaktereinket? mindegyikük. Beleértve azokat is, akiket megöltünk. És a színészek, akik megesküdtek, hogy továbblépnek az MCU-ból. Boldog? Persze, valószínűleg Happy Hogant is bedobjuk.” A Marvel játszotta az első legális előzetest Bosszúállók: Spandex tűztömlő le a nyálkahártyádbanegy film, aminek feltétlenül működnie kell, mivel abból a stúdióból származik, amely nemrégiben hozta el Önt Amerika Kapitány: Brave New World és a filmesek, akik elhozták neked a Netflixet Az elektromos állam és az Amazoné Fellegvár.

A közösségi oldalak reakciója hihetetlenül pozitív volt. Többen elmondták, hogy a CinemaConon még soha nem tapasztaltak ilyen elsöprő választ. A Disney valójában kétszer mutatta be az előzetest (és nem azért, hogy a DC-t választja, de nehéz elképzelni, hogy a stúdiótárs, Peter Safran ezt mondaná: „Akarod látni Clayface Megint teaser?”). A felvételen Robert Downey Jr. „felismerhetetlen” volt a Dr. Doom maszkjában, és erősen akcentusos hangot használt, ami elgondolkodtat, vajon megéri-e 100 millió dollárt fizetni egy egykori Marvel-sztárnak azért, hogy felismerhetetlen legyen (talán – mint például Pedro Pascal esetében a filmben). A mandalori és a grogu — vannak olyan jelenetek, amelyeknél a karakter maszkja le van tiltva).

Biztos jó dolog a Disney számára egy olyan film, ahol nem az a kérdés, hogy keres-e egy milliárdot, hanem hogy pontosan hány milliárdot. Mindezek fölött egy komor gondolat futott át: A Disney készített valami ilyen hatalmasat és izgalmasat, amivel annyi pénzt fog keresni… és még mindig elbocsátottak 1000 embert, sokukat a Marvelnél, akik olyan keményen dolgoztak, hogy ez megvalósuljon.

A Disney bejelentette az Infinity Vision nevű valamit, ami úgy hangzik, mint egy új formátum, de valójában egy „tanúsítvány” a stúdió számára, hogy jóváhagyó pecsétet helyezzen el a prémium formátumú mozikra, amelyek megfelelnek a vetítésre vonatkozó magas követelményeknek. Bosszúállók: utolsó ítélet. Ha ez marketing baromságnak tűnik, hogy ellensúlyozzuk Dűne három hétre bezárva az Imaxot, egészen biztosan az. Az Infinity Visiont akár úgy is nevezhetnénk, hogy „Nem vagyunk az Imaxban, de kérjük, vegyen egy drágább jegyet a filmünk megtekintéséhez.” Mit akarsz fogadni, hogy az Infinity Vision soha többé nem kerül szóba három hét múlva utolsó ítélet nyit? Ha megmutatja a utolsó ítélet A trailer kétszer egy BDE-től hemzsegő lépés volt, ennek ellenkezője volt.

VEGYES: Star Wars: Furcsa, hogy a Disney bemutatta hét év óta az első Star Wars-film első 20 percét, és mégis A mandalori és a grogu egyszer csaknem feledésbe merültek Bosszúállók trailer játszott. A kiadott utolsó előzetes a film eddigi legjobbja – bár a Disney különösen John Williams ikonikus filmjére támaszkodott. Star Wars témákat a nosztalgiagomb megnyomására (a film kottáját Ludwig Göransson készítette). Jon Favreau rendező hangsúlyozza, hogy a produkció praktikusabb díszleteket használt, mint a Disney+ show, de egy kritikus szerint még mindig vannak olyan felvételek, amelyek a rettegett Volume falat használják, köztük egy jelenet, ahol „minden szereplő [is] beszél a kamerába egy elmosódott háttér előtt, amely egy Zoom-találkozó érzését kelti újra.” Emellett a legnagyobb dolog, amiről az emberek beszélnek az előzetesből, az az, hogy ez az első Star Wars nyitó titkokkal (a dicséret szempontjából a „van kreditje” csak fél lépéssel a „film létezik”) felett. Nézd, Favreau ellen fogadni valószínűleg nem bölcs dolog. Úgy tűnik, az általános konszenzus a következő: „Ha úgy tetszik A mandaloritetszeni fog a film.” De vajon ez elég?

WON: Epic Prestige pótkocsik: A résztvevőket megdöbbentette Denis Villeneuve első hét perce Dűne: Harmadik rész („Ryan közlegény megmentése lézerekkel” – így írták le többen) és Christopher Nolan felvételei Az Odüsszeia („Ez nem történet, hanem a történetet – jelentette ki Nolan szerényen.– Hoztam volna [the cast]de a rendkívüli tehetség hatalmas súlya összeomlott volna a színpadon”). Egy másik előzetes, amely lenyűgözött, Aaron Sorkin A társadalmi számonkérésJeremy Strong olyan tökéletesen alakítja Mark Zuckerberget, hogy alig várjuk, hogy Brian Cox panaszkodjon róla.

Egy új Pókember: Vadonatúj nap a jelenet szilárd volt, bár a bemutató furcsa módon sztármentes volt. Holland bizarr módon hologramon keresztül jelent meg („Várj, most megtehetjük?” kérdezi minden más színész, aki kötelességtudóan megjelent Vegasban). Amíg Zendaya nem volt ott, a színpadon volt Derese – ami olyan, mintha valaki azt mondaná, hogy nem tud elmenni veled egy buliba, mert más tervei vannak, aztán valaki mással jelentkezik.

WON: Tom Cruise, Steven Spielberg, Jason Momoa, Johnny Depp és (sóhajt) David Ellison. Miután megnézte Alejandro Iñárritu sötét vígjátékának előzetesét Kubikusa résztvevők nem voltak biztosak abban, hogy Cruise legújabb filmje jó film lesz, nemhogy sláger, de mindenki arról beszélt, hogy a színész radikálisan ősz hajú, hasas és ráncos karakterré változott – vagyis megdöbbenve látták, hogy Tom Cruise a valós korának néz ki.

A CinemaCon első színpadi fellépésén Spielberg elragadtatott tapsot kapott, és érdekességeket mutatott be. A nyilvánosságra hozatal napja olyan felvételeket, amelyek segítettek csökkenteni a címmel kapcsolatos bizonytalanságot. A rendező elárulta, hogy meggyőzte a Universal-t, hogy a film teljes harmadik felvonását visszatartsa az előzetesek elől, ami egy jobb világban minden filmmarketing törvénye lenne.

Momoa az egész CinemaConban volt. Volt Szuperlány, Street Fighter és Dűne: Harmadik rész. Momoa szokásához híven hozta magával ragadós energiáját, és úgy tűnt, ugyanolyan izgatott volt egy filmben, mint ahogy a közönség látja őt.

Depp nagyon meleg fogadtatásban részesült a kiállítóktól, amikor fellépett a Ti West's színpadára Ebenezer: Karácsonyi ének. Deppnek az, hogy ezt a fogadtatást egy jelentős iparági eseményen megkapta, botrányos történetét tekintve elegendő győzelemnek minősül, és a film felvételei is meggyőzőek voltak.

Ellison is haszonélvezője volt az elvárások játékának. A közönség szupergonoszt várt, de keserűen el kellett ismernie, hogy elég jól sikerült („Éljenek a filmek!” – jelentette ki egy ember, aki ismeri a közönségét). Ellison megismételte ígéretét, hogy a Warners és a Paramount együttes produkcióját legalább évi 30 filmre növeli, egyenként legalább 45 napos mozifilmre. „Mindegyikük szemébe akartam nézni, és szavamat akarom adni” – mondta Ellison a karba tett szkeptikus közönségnek (legalábbis metaforikusan). Csütörtökön későn az ujjal a szélben mozgó AMC Theaters behajlította a térdét, és felesküdött a kardjára – bejelentették, hogy most „kedvezően látják” az egyesülést (további információ az AMC-ről egy percben).

Ennek ellenére a Warners bemutatója az volt így erős – a 2025-ös rekordot és a közelgő zsúfolt listát hirdetve –, míg a Paramount bemutatója így OK (legnagyobb főcímük az a Top Gun: Maverick A folytatást mindenki megesküdhette volna, már bejelentették), hogy a CinemaCon csak megerősítette azt az érzést, hogy ennek az egyesülésnek fordítva kellene megtörténnie.

ELVESZETT: Lionsgate: A Éhezők viadala: Napkelte aratáskor Az előzetes erősnek tűnt, a képernyőn egyértelműen megnövelt költségvetéssel. De nem nyerhetsz, ha még egy prezentációt sem tartasz (a Michael Jackson zenét játszó Nobu-bulijuk a közelgő életrajzi filmjük reklámozására legalább volt valami).

ELVESZETT: Alamo Drafthouse és az AMC Moviegoers: Írtunk már Alamo Drafthouse „felejtsd el a legnagyobb okot, amiért szeretsz minket, és használd a telefonjaidat a film alatt” visszahatásáról. Az egykor szeretett színházi lánc QR-kódos rendelési rendszerével szembeni halom ezt követően új szintre lépett Indiewire David Ehrlich kritikus egy látványos, lassan égő, a felperzselt földig vírusos riadozást írt a pokoli tapasztalatairól egy (bizonyára már pokoli) során. Super Mario Galaxy Film vetítés (az alamoi politikaváltást – bár talán az is lehet – „az egyik legidiótább, értelmetlen, márkát emlegető sarokfordulónak nevezik a késői kapitalizmus hosszú és nyavalyás történetében”, többek között gyöngyszemként). Valóban tetszik a Sony szülőnek ez a változás? Nem akarják, hogy a mozilátogatók elragadtatva figyeljék a kiállított tiszta mozit? Anakonda?

Tom Rothman, a Sony egy szemernyi irónia nélkül fellépett a CinemaCon színpadára, hogy szidja a színháztulajdonosokat – más színháztulajdonosok – amiért nem nyújtottak jobb felhasználói élményt („Szállj le a reklámtörésről!” – ez volt az egyezmény legjobb vezetői idézete). Rothman arra buzdította a tulajdonosokat, hogy álljanak ellen a rövid távú profitnövelés prioritásainak a mozilátogatókkal való hosszú távú kapcsolatok rovására (Tom, vigyázz, a QR-kód a házon belülről szól!).

A többiben „igen, de hogyan tehetünk mozilátogatókat akar otthon maradni?” ötletek: Az AMC Theaters bejelentette, hogy nagy képernyőket helyeznek el előcsarnokaiban a hirdetések megjelenítéséhez. Tehát még ha későn érkezik is, hogy kikerülje a 30 perces bemutató előtti hirdetéseket a moziban, akkor is rád csapnak a reklámok, Blade Runner-stílusban, miközben a koncessziós pultnál vár az emlékére Michael beköthető takaró (igen, igazi dolog, és lassan az élettelen arcomra húzod azt a takarót, mielőtt elkapnál vele).

WON: Kulcscsont: A CinemaConon kívüli hírekben a looksmaxx influencernek sikerült egyesítenie az internetet abban, hogy kigúnyolja a harmatszemű olvadását és az interjúkat, amikor szerényen nehéz kérdéseket tettek fel neki a hírnevével kapcsolatban (ahelyett, hogy megkérdezték volna tőle, hogy mondjuk melyik hidratáló a legjobb az állkapocs utáni kalapácsoláshoz). A kritikusok jókedvűen mutatták rá, hogy a műsor tudósítója, Adam Hegarty megzavarta, aki igaz, hogy meglehetősen önelégülten viselkedett (de úgy tűnt, a Clavicular-szal ellentétben ő is tud gumit cserélni). Néhány nappal később Clavicular „túladagolt” egy élő közvetítés során, kórházba szállították, „anyagot” esküdött, publicistája pedig kidobta.

Szóval, kérlek mondd, hogyan nyert ez a fickó? Az influencer birodalmának egyetlen érme a népszerűség és az ismertség, és az, hogy kórházba kerülése után meglehetősen sebezhetővé váltak, vitathatatlanul segített ennek a srácnak (még akkor is, ha a sebezhetőség olyan tulajdonság, amelyet Clavicular és hozzá hasonlók maguk nem képesek). „Soha nem is hallottam a Clavicularről, és hirtelen mindenhol ott van” – csodálkozott egy iparági bennfentes. THR szerkesztő. Pontosan. Clavicular személy szerint nagyon rossz hete volt, de ha rendbe hozza a tetteit, az elmúlt néhány nap könnyen karriergyorsító eseményhez vezethet.

Összességében talán ez volt az egyik leghíresebb és eseménydús CinemaCon a közelmúltban, ami jót ígér az iparág számára. Jövő hétig ne feledje: mondjon nemet a hirdetésre.