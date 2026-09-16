A MUNA-s Naomi McPherson kihagyja az észak-amerikai turné első fellépéseit, hogy ápolja a terminális rákos anyát

A MUNA megerősítette, hogy Naomi McPherson hiányozni fog a banda észak-amerikai turnéjának első fellépéseiről, hogy ápolja anyjukat, aki végstádiumban lévő rákos betegségben szenved.

A bemutatók holnap este (szeptember 17-én, csütörtökön) indulnak a nyitóesttel Phoenixben, mielőtt Chicagóban, Dallasban, Nashville-ben, Atlantában, Bostonban, Santa Barbarában és még sok másban tartanak.

A zenekar új frissítésében azonban megosztották, hogy McPherson – aki gitározik, szintetizátorozik és énekel is a bandában – nem lesz ott az első néhány fellépésen, hiszen ők édesanyjukra, Harrietre fognak vigyázni.

„Nehéz szívvel írunk, hogy tájékoztassunk valamiről, ami a MUNA családban zajlik, és néhány ebből eredő változtatásról, amelyet a „Gets So Hot” turné elején végre kell hajtani” – kezdték.

„Tragikus módon Naomi édesanyja, Harriet már egy ideje a rák egy rendkívül agresszív és terminális formájától szenved, amely az elmúlt hetekben súlyosbodott. Mostanra világossá vált, hogy halála egybeesik e főcímkörút kezdetével.

„Ennek eredményeként Naomi az utolsó napjait otthon töltötte vele, és távozásunk után is itt marad, hogy elintézze a halála utáni ügyeit.”

A MUNA azt is elmondta, hogy McPherson első bemutatója szeptember 25-én lesz Philadelphiában, de „frissíteni fognak, ha ez megváltozik”.

„Naomi számára fontos volt, hogy a fellépések velük vagy nélkülük történjenek, ezért a tervek már dolgoznak ennek biztosítására” – tette hozzá a zenekar, és azt is elmondta, hogy Lou Roy fellép Phoenixben, Dallasiban, Austinban, Nashville-ben és Atlantában.

„Amikor Naomi elkerülhetetlenül visszatér a turnéhoz, azzal a tudattal teszik majd, hogy a zenélésük nézése az, ami Harrietet a legnagyobb örömmel és büszkeséggel töltötte el.”

Így folytatták: „Lehetetlen túlbecsülni azt a hatást, amelyet Harriet gyakorolt ​​a zenekarra, szívünkre és lelkünkre. Összetört a szívünk. Egyszerűen az egyik legnagyobb, legbölcsebb és legszeretetesebb ember, és feldühödünk és tele vagyunk kétségbeeséssel, hogy elveszik tőlünk.

„Annyi szeretetet és hálát is érzünk mindazért, amit adott és tanított nekünk, valamint azért, ahogyan felnevelte csodálatos gyermekét.”

A MUNA azt is megosztotta, hogy a hír „az egyik legnehezebb dolog, amin keresztülmentünk zenekarként”, de ők is „olyan szerencsésnek érzik magukat, hogy megvan ez a nagy, gyönyörű csapatunk, a legénységünk és az összes csodálatos rajongónk”.

Keresse meg a teljes nyilatkozatot fent.

A bemutatókat Hemlocke Springs támogatja, és az egyesült államokbeli randevúk után a MUNA novemberben átmegy a tavon, Dublinban, Glasgow-ban, Londonban és még sok más helyen, mielőtt a párizsi, varsói, berlini és mások európai bemutatóival zárná a dolgokat. Látogassa meg itt a fennmaradó brit jegyekért és itt nemzetközi jegyekre.

A dátumok a csoport negyedik stúdióalbumának, a Dancing On The Wallnak az ünneplésére érkeznek, amely a 2022-es saját lemezük folytatása.

Julia Migenes három és fél csillagos értékelést adott a „Dancing On The Wall”-nak, és úgy jellemezte, hogy az LA trió „a eufórikus popzenekarokba zárkózott fel, árnyékos oldallal”.