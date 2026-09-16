Oldenburgi Filmfesztivál Írta: Rendező Vincent Grashaw

Vincent Grashaw amerikai indie rendező az oldenburgi törzsvendég. Utolsó két vonását hozta – Bang Bang Tim Blake Nelson főszereplésével egy elmosódott egykori bokszoló; és Maradj csendbenegy krimi, Lou Diamond Phillips főszereplésével a német indie fesztiválon, utóbbi 2025-ben a Spirit of Cinema Award díjjal jutalmazta.

Grashaw idén is visszatér vele Brutonbörtöndráma Theo Rossi főszereplésével (Az anarchia fiai) a valódi jacksonville-i bűnöző, Bryan Bruton ihlette.

Mi a legemlékezetesebb oldenburgi pillanatod?

A legemlékezetesebb pillanat számomra Oldenburgban a záró éjszakai buli csapos volt. Figyelmeztetjük a filmeseket, ha díjat nyer, készüljön fel a záró éjszakai partira, amely a legjobb módon abszolút káosz.

Vincent Grashaw csapos a 2025-ös Oldenburgi Filmfesztivál záró éjszakai partiján. Vincent Grashaw

Melyik a legfurcsább/legmeglepőbb vagy leginspirálóbb film (nem a sajátod), amit Oldenburgban láttál, és mi az emléked a vetítésről?

Azt mondanám, hogy a brit konyhai mosogató filmrendező Michael J. Long filmjét néztem Bébi testvér 2024-ben. Nagyon intenzív film, de tiszta indie mozi Nagy-Britanniából. Csak nyersen, csináld meg, mint filmkészítés. Teljesen más kultúra, mint a legtöbb filmben, így jó volt látni a filmet és barátkozni a csapattal. Lényegében egész idő alatt lógtunk. És hogy lássam, elnyerték a Hans Ohlms-díjat a legjobb első játékfilmért, és hogy mennyire meghatottan és hálásak voltak a színpadon, ököllel pumpáltam értük a közönségtől, miközben átvették a díjat. Az összes filmeshez kötöd a kapcsolatot, és mindenki mindenkiért szurkol. Nagyon szép.

Vincent Grashaw „Bruton” című börtöndrámája.

Kedvenc oldenburgi helyei: enni, késő esti italozásra/szűrővizsgálat utáni beszélgetésre és másnapos gyógyulási reggelire?

Kedvenc étkezési hely a vidék. Elvisznek ebbe a parasztházba, ahol egy szakács főzi ezt a csodálatos ételt. Ez messze a legjobb étkezési élmény, amit ott fog kapni. Bár tavaly volt egy különleges vacsora, és ez az egy étel volt, nem tudom, mi volt az, valami tészta/borjúhús. Megettem és csak ettem tovább. Híres francia szakács volt, akit behoztak. Megtiszteltetés ez a német étel, amit egy báron kívül szolgálnak fel, ahol késő esti társalgásokat tartanak… Nem emlékszem a bár nevére, de kint felszolgálták ezeket a gombával felvágott kolbászt, és ez függőséget okozott.

Filmfesztiválként mi különbözteti meg Oldenburgot?

Ők irányítják az egész fesztivált a filmesek körül. A fesztivál minden napján minden jelenlévő filmessel lógsz. Utazás vetítésekre, bulikra, vidéki séf főzőcskékre. Ebből a szempontból a filmfesztiválok ékköve. Találkoztam és kötődtem az ottani filmesekkel, akikkel tudom, hogy örökké kapcsolatban maradok. Nem ismerek még egy olyan fesztivált, amely ilyen erőfeszítéseket tenne a filmesek élményéért. Ez egy egyedülálló.

Balról: Torsten Neumann Oldenburg Fesztiváligazgató és Vincent Grashaw a 2025-ös záró éjszakai bulin. Vincent Grashaw

Miért jössz vissza folyton?

Ez a harmadik évem zsinórban Oldenburgban. Nem tarthatsz távol tőlem. Folyamatosan visszatérek a filmesekkel ápolt új kapcsolatok miatt, hogy bemutassam filmemet a mozit igazán szerető közönségnek, sétáljak a gyönyörű városban, vegyek részt meghitt bulikon, vad rendezvényeiken. Az étel is nagyon fontos része ennek a fesztiválélménynek. Tudják, mire vágynak és mire van szükségük a filmeseknek. Elrontják belőled a poklot, és imádom minden pillanatát. Továbbá látni [Festival Director] Torsten [Neumann] mert ő az egyik kedvenc emberem.

Mit tanácsol és mit nem tanácsol egy oldenburgi első időzítőhöz?

Léptesse magát. Aludj eleget. Igyál vizet. Nézze meg más filmesek filmjeit, és ők is látni fogják a tiédet. Ha félénk vagy ideges, itt az ideje, hogy kitörjön a héjából, és elképesztően jól érezze magát.