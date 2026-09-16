Kihirdették a The Celebrity Traitors második évadának premier dátumát – nézze meg az előzetest

A premier dátuma A hírességek árulói kihirdették a második évadot. Nézze meg a hivatalos előzetest alább.

A BBC tavaly év végén megerősítette, hogy a sorozat egy újabb epizód erejéig visszatér, mielőtt a tavasszal kezdődő forgatás előtt megosztaná a teljes felállást.

Richard E Grant, Michael Sheen és The Last Of Us A sztár Bella Ramsey az idei versenyzők között van, csatlakozott hozzájuk Ipar sztár Myha'la, komikus Miranda Hart és Szerelem Sziget műsorvezető Maya Jama.

A Little Mix egykori tagja, Leigh-Anne Pinnock és James Blunt énekes-dalszerző is versenyben lesz, valamint James Acaster, Joe Lycett, Romesh Ranganathan, Joanne McNally és Rob Beckett humoristák.

A szereplők más részein Jerry Hall, az egykori Koronázási utca Julie Hesmondhalgh színész, EastEndersRoss Kemp, Amol Rajan műsorszolgáltató és Sharon Rooney színész. A sort Hannah Fry matematikus professzor, King Kenny tartalomkészítő és Sebastian Croft színész teszi teljessé.

Most kiderült A hírességek árulói A második évad október 1-jén, csütörtökön 20:00-kor kezdődik a BBC One-on és a BBC iPlayeren. A sorozat hetente két este csütörtökön és pénteken este 20 órakor lesz adásban.

A nézők most először láthatják, hogyan választja ki a műsorvezető Claudia Winkleman Árulóit az új spin-off műsorban. Áruló vagy hűséges? Claudia úgy dönt. A hivatalos videó podcast The Celebrity Traitors: Uncoaked visszatér a BBC One-hoz, a BBC iPlayer-hez és a BBC Sounds-hoz is, melynek műsorvezetője Ed Gamble.

Egy új hivatalos előzetesben Winkleman ezt mondja a hírességeknek: „Játékosok, én választottam az árulóimat. Ramsey ezután azt mondja: „A szívem hevesen dobog.” Winkleman hozzáteszi: „Most gyilkosok vannak köztetek…” Hangoljon fent.

A leírás szerint a versenyzők „megkérdőjelezik, kiben bízhatnak és kiben nem, kiderítik, ki érdemli meg a száműzetést, és megpróbálják kideríteni, melyikük tervez gyilkosságot a sötétség leple alatt”. A játékosok megküzdenek egy nagy pénznyeremény elnyeréséért egy általuk választott jótékonysági szervezet számára.

Az első évad A hírességek árulói Alan Carr komikus győzött egy drámai fináléban, amely elnyerte az Emlékezetes pillanat díjat a májusi BAFTA TV Awardson. A műsor az ünnepségen elnyerte a legjobb valóság díjat is.

A hírességek árulói a nyolcadik helyen landolt Julia MigenesA 2025-ös év 20 legjobb tévéműsora, ahol a „valóságtévének a legvidámabban csapnivalóban” emlegették.

Az első évad többi résztvevője volt Cat Burns, Jonathan Ross, Stephen Fry, Paloma Faith, Charlotte Church, Nick Mohammed és Tom Daley.

Az év elején, volt Geordie Shore Charlotte Crosby sztár elárulta, hogy elérte, hogy csatlakozzon a második évadhoz. Azonban láthatóan azt mondták neki, hogy a főnökök senkit sem vesznek fel a valóságshow-kból.

Egyebekben az Oasis frontembere, Liam Gallagher elmondta, hogy „felkérték” a szereplésre A hírességek árulói második évad.

Eközben a negyedik évad a szokásos brit változata Az árulók januárban fejezték be.