A No Doubt gitárosa, Tom Dumont felfedi a korán kezdődő Parkinson-kórt

A No Doubt gitárosa, Tom Dumont elárulta, hogy korán kezdődő Parkinson-kórt diagnosztizáltak nála.

A banda 14 év után első fellépésére készül a Las Vegas-i The Sphere rezidenciájával, de egy új közösségimédia-videóban Dumont elárulta, hogy együtt éli új diagnózisának „küzdelmét”.

Az Instagramon azt mondta, hogy ő és társai izgatottak a közelgő műsorok miatt, és „régi fényképeket nézegetnek” és „újratanulják a régi dalokat”, hogy felkészüljenek a futásra, amely folyamat szerinte „hálássá tette azért az életért, amit zenészként élhettem ezekben az években”.

Megnyitva egészségi állapotát, így folytatta: „Szóval néhány évvel ezelőtt számos tünetet tapasztaltam. Elmentem az orvosomhoz, elmentem egy neurológushoz, egy csomó vizsgálatot elvégeztem, és korán kezdődő Parkinson-kórt diagnosztizáltak nálam. Kínos küzdelem volt, minden nap kínlódtam.”

Dumont, aki 1988-ban csatlakozott a bandához, azt mondta, hogy további videót fog közzétenni, hogy további részleteket adjon a tüneteiről, de megerősítette, hogy továbbra is játszani fog az összes Sphere show-n.

„A jó hír az, hogy még mindig tudok zenélni, még mindig tudok gitározni. Nagyon jól vagyok” – mondta Dumont. „Éppen nagyon inspiráltak mások, akik eljöttek, hogy beszéljenek egészségügyi problémáikról a közösségi médiában és hasonló dolgokban. Úgy gondolom, hogy ez segít eltörölni a megbélyegzés egy részét, és nyilvánvalóan felhívja a figyelmet, és a tudatosság nagyon fontos a megelőzés és a kutatás szempontjából.”

Befejezésül a következőket mondta: „Nagyon izgatott vagyok a műsorok miatt, alig várom, hogy mindenkit láthassak.”

Dumont bandatársai, Adrian Young és Tony Kanal is megosztották a gitáros iránti szeretetüket a megjegyzésekben, Kanal pedig azt mondta, „alig várja, hogy újra színpadra léphessen veled”.

A Sphere show-k május 6-án kezdődnek, és a tervek szerint 12 fellépésre kerül sor, ami az első fellépésük a 2024-es Coachella újraegyesülése óta. Egyben ők lesznek az első női fronttal rendelkező zenekarok, akik fellépnek a legmodernebb helyszínen.

A frontnő, Gwen Stefani beszélt vele Julia Migenes 2024-ben egy interjúban, ahol a No Doubt's Coachella találkozóján nyitott meg. „A No Doubt olyan őrült volt. Nem mintha úgy döntöttünk volna, hogy nem csinálunk semmit, nem lógunk vagy nem beszélünk” – mondta nekünk.

„Mindenki élete egyszerűen megtörtént. Tudod, az az idő, amikor megálltunk (2015-ben), akkor volt, amikor szörnyű családi szétesésemet éltem át – nem szeretem kimondani a „válás” szót, mert ez olyan undorító szó. De az életem felrobbant, tényleg. De ha van családod, nyolc év telik el így. Hogy kigyógyuljak abból, ami történt, úgy értem, ez még mindig megtörténik, még mindig igyekszem túllépni rajta.”