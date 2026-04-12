Ice Cube, Kevin Hart a visszatérésről beszél a „Ride Along 3”-ban

Egy évtizednyi fejlesztés után Utazz végig 3 kezd új lendületet látni.

Daniel Gold, a készülő Amazon MGM Studios film forgatókönyvírója Kemény srácok Will Ferrell és Ryan Gosling főszereplésével készül, hogy új képet írjon a haver zsaru történetéről, Kevin Harttal és Ice Cube-al pedig arról tárgyalnak, hogy visszatérjenek a Universal projekthez. A visszatérésről szintén tárgyal Tim Story rendező és Will Packer producer, utóbbi kiadja a rom-com-ot Te, én és Toszkána a stúdióval ezen a hétvégén.

A Universal nem kommentálta a potenciális projektet.

Hart és Ice Cube a filmsorozat főszereplőjeként sógorok szerepelnek, akik történetesen mindketten a bűnüldöző szervekben dolgoznak, mindegyik drasztikusan eltérő szakértelemmel, és gyakran a floridai bűnügyi alvilágok közepébe kerülnek.

Tíz év telt el az utolsó óta Ride Along film került a mozikba. Az első Ride Along2014-ben, több mint 130 millió dollár bevételt hozott a hazai pénztáraknál, míg a második részlet több mint 90 millió dollárt hozott 2016-ban, így összességében nyereséges, közepes költségvetésű franchise lett a stúdió számára.

Ice Cube, akit utoljára sci-fi filmben láthattunk Világok háborúja és egy cameo szerepben a Sony-ban Anakondaaz UTA és Johnson Shapiro képviseli.

Hart a maga részéről a videojáték-adaptációval került utoljára a mozikba Határvidékek és visszatér a negyedikre Jumanji film, amely idén decemberben jelenik meg. A WME és a 3Arts képviseli.

A történetet az UTA és Johnson Shapiro, Packert pedig a CAA és Johnson Shapiro reprodukálja.