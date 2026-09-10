A Slipknot visszatért az Arsenal című meglepetés dallal – az első zenéjük Sid Wilson kilépése óta.

A Slipknot a megrázó meglepetés új kislemezével, az Arsenal-lal jelezte visszatérését, amely három év és Sid Wilson távozása óta az első új zenéjük.

Egy tipikusan lidérces videoklippel indították, amelyet M Shawn 'Clown' Crahan rendezett, Jackson White főszereplésével, hogy megfeleljen magának a számnak a kemény lázálmának, a frontember Corey Taylor pedig arról köpködött, hogy hogyanharcolt egy kibaszott istennel, és az isten veszített„, és lebámulja az ellenzőket, miközben figyelmeztet: „Tudom, hogy betörő vagyok, de egy 0,45-ös vagyok, nem pedig 10-es.”

A rajongók gyorsan hangsúlyozták meglepetésüket, hogy mennyire karcolja a lemezjátszót a dalban, különös tekintettel Sid Wilson idei kilépésére.

Jim Root gitáros gyorsan reagált a pletykákra, miszerint Wilson a múlt hónap elején elhagyta a bandát, és azt mondta a rajongóknak, hogy „ne higgyenek el mindent, amit olvasnak”. Az álarcos metálikonok ezután egy bejegyzésben megerősítették, hogy „többé nem lesznek kapcsolatban” a billentyűssel és lemezjátszóval egy bejegyzésben, amelyet gyorsan töröltek, mielőtt Wilson frissítette Instagram-profilját, és felfedte, hogy a bandában töltött ideje „1997-2026” volt.

Nem szerepel a videoklipben, a legújabb sajtófotón pedig csak nyolcan látható a híres, szokásos kilenc tagú felállásból.

Root még júliusban elmondta, hogy a bandának „annyi anyaga van”, és Matt Wallace producerrel (Faith No More, Deftones, The Replacements) egy új albumon dolgoznak.

„Jelenleg Matt Wallace-szal dolgozunk, hogy megírjuk ezeket a dolgokat – és van, amikor csak dőlünk hátra, és hallgatjuk, amin dolgoztam, és én csak azt mondom: „Hú, ez vad” – magyarázta Root. Ami a Slipknot új anyagának stílusát illeti, a zenész azt mondta, hogy „olyannak hangzik, amit még soha nem hallottam, mégis van benne olyan ismerős, mintha egész életemben ezt hallgattam volna”.

A dalokat „olyan organikusnak” nevezte, majd hozzátette: „Ez csak a Slipknot zene”.

Így folytatta: „Megpróbálunk átugrani, visszatérni a (2019-es album) „We Are Not Your Kind” folyamatához, ahol elkezdünk dolgozni valamin, egy szintre hozzuk, lerakjuk, dolgozunk valami máson, visszatérünk hozzá, megyünk „Rendben, most vegyük ezt egy másik szintre”, és megcsináljuk azt az ugrást, ahol egy ponton, és remélhetőleg mindent el tudunk engedni. nem tudom, hagyhatjuk-e, hogy fejlődjenek.”

A banda legutóbbi Slipknot néven megjelent albuma a 2022-es The End, So Far című album volt, bár egy új dallal, a Long May You Die-vel ugratták fel, amelyet nem sokkal azután vettek fel, hogy Eloy Casagrande dobos csatlakozott.

Áprilisban a Slipknot végre kiadta régóta várt „elveszett” albumát, a „Look Outside Your Window”-t ezen a néven az idei lemezbolt-nap alkalmából. Később a fizikai kiadások teljes sorozata következett.