Bouchra Khalili a La Casa Encendidában, filmek a hiányzások megidézésére

2023-ban, ugyanabban az évben, amikor a barcelonai MACBA kiállítást ajánlott fel neki, Bouchra Khalili francia-marokkói művész díjjal jutalmazta a Sharjah Biennálén. A Kör Projektpályafutásának tematikusan és formailag kulcsfontosságú aspektusait gyűjtő projekt: a kivándorolt ​​országokban láthatatlanná vált témákra való odafigyelést és a darabok montázsaiban utalást azokra a körökre vagy összeállításokra, amelyekben a marokkói hagyomány szerint szóbeli történeteket mesélnek el nyilvános tereken.

Valójában Khalili 2012 óta dolgozott ezen a javaslaton, és 2024-ig továbbra is elmerül benne; Most a madridi La Casa Encendidában vetik be, ahol vetítik is. A Vihar Társaság Szeptember 10. Mindkét produkció témája közös: a művésznő a tanúvallomások szűkösségével szembesülve vizsgálta a hetvenes évek franciaországi arab munkásmozgalmainak tevékenységét az egyenlő jogokért, olyan csoportokhoz, amelyekhez nagyon kötődik, mert egybeestek szülei generációjával és törekvéseivel – Khalili 1975-ben született Casablancában-.

A dokumentáció hiánya miatt, ahogy ma elmagyarázta, ő maga hozta létre saját archívumát e csoportok köré; Akarata ellenére tette, mert nem ez az osztályozó munka érdekli, hanem az alapvetően videóra épülő vizsgálat a hiányábrázolás módjainak feltárásában. Még azokon az utakon is, amelyekre szükség van ahhoz, hogy jelen legyen.

Öt évtizeddel ezelőtt és Franciaországban ezt az észak-afrikai lakosságot a szerző szavaival élve úgy tekintették, mint könnyű munkaannak ellenére, hogy hamarosan antirasszista kampányokat indítottak, és Párizsban és Marseille-ben színházi társulatokat alapítottak, amelyek egyben tiltakozási formákat is terveztek az országot, különösen a déli országokat megrázó idegengyűlölet-hullám ellen 1973-ban, miután egy mentális problémákkal küzdő algériai fiatalember meggyilkolt egy buszsofőrt. A több halálesetet és sérülést okozó eszkaláció még arra is késztette az algériai elnököt, Houari Boumédiène-t, hogy felfüggesztette a munkások kivándorlását ebből az országból a metropoliszába.

E csoportok előadásai és színházi gyakorlatai, akárcsak azok a kiállítási eszközök, amelyeket Khalili videós installációihoz választ, ahogy haladunk előre, a szóbeliség fejlődésére utalnak Marokkóban és Észak-Afrika más területein: a narrátor úgy vonzza magához közönségét, hogy körbe ülteti őket maga köré; E kör nélkül, amilyen formát öltenek a közgyűlések is, nincs történet. A La Casa Encendida-ban a látogatókat arra kérik, hogy olyan nézőközösséget hozzanak létre, amely megismétli az említett eseményeket.

Ez a kiállítás három részre oszlik. Az első egy rövidfilmnek felel meg, melynek címe A mesemondókÖt, 16 milliméteres fekete-fehér filmből áll, amelyek az Al Assifa és Al Halaka nevű színházi és harci csoportok tevékenységének töredékeit gyűjtik össze, néhány korábbi tagjuk megismételte egy üres marseille-i színházban, mivel akkor még senki sem forgatta őket. Ezek olyan vázlatok és versek, amelyek a rasszizmusra, a lakhatáshoz való hozzáférésre és a nehéz életkörülményekre utalnak, és mivel a helyszínen nincs közönség, a La Casa Encendida természetes nézője lesz, láthatatlan az előadók számára.

Másodszor, Khalili megmutatja a falfestményt a La Casa-ban Egy csillagkép idővonalaamely dokumentumokon, interjúkon és kronológiákon keresztül ad kontextust e mozgalmak útjáról a hetvenes évek első felében, szövetségeikről és cselekvőképességükről, az imént összegyűjtött, februárban Londonban megjelent, azonos nevű kiadványban.

Artikulációja a pontosan az arab munkások által használt, eredeti nyelven és franciául írt faliújságokéhoz köthető.

Végül meglátjuk A Köregy újabb egyórás videó, amelyben két maghrebi származású francia fiatal, pontosan Marseille-ben, Míában és Lucasban lakosok kutatják időseik küzdelmeinek nyomait, és az Al Assifa és az Al Halaka tagjaival fájlokat, zenéket, képeket és színházi részleteket állítanak össze.

Ebben a nemzedékek közötti párbeszédben az alakja Djellali Kamal -ez volt az álneve-, az Al Assifa tagja és egy illegális bevándorló, aki 1974-ben a rendszeresítését követelő éhségsztrájk során indult a francia elnökválasztáson. Lényegében a nyilvános szereplés gyakorlata volt, amely megpróbálta kihívni a szavazásból kizárt migránsokat, és felkérni őket, hogy képzeljék el a transznacionális állampolgárság lehetőségét.

Khalili láthatatlanságából teszi láthatóvá, spektrumát jelzővé változtatja. Minden projektje lényegében önreflexív: meditációt jelent a legyőzöttek történetének közvetítési mechanizmusairól és a filmes médium azon képességéről, hogy jelenlétet produkáljon a távolléten keresztül; memória, ahol, mint ebben az esetben, nem volt fájl.

Munkáik gyártási folyamatukat tekintve is nagyon transzparensek: előkerült fényképek és videók montázsán, töredezett médiumok archeológiájának a szemlélő előtt nem rejtett összefűzésén alapulnak.

„A Kör projekt. Bouchra Khalili

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2026. szeptember 10-től november 29-ig