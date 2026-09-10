14 éve ez a sci-fi az Avatar babérjaira tört és 200 millió dolláros veszteséggel bukott el

2026.09.10.

Emlékszünk még arra az időszakra, amikor a stúdiók bármilyen áron próbáltak új, világmegváltó sci-fi univerzumot teremteni? Akkoriban egy grandiózus marsi eposz érkezett, óriási reményekkel, még nagyobb költségvetéssel, és azzal az ambícióval, hogy a 3D-lázat lovagolva a közönséget elvarázsolja. A végeredmény azonban az iparág egyik leglátványosabb pénzügyi bukása lett, több mint 200 millió dolláros leírással, és hosszan húzódó tanulságokkal a stúdiók számára.

A Disney-álom és a marsi valóság

A film Edgar Rice Burroughs klasszikus „A Mars hercegnője” alapanyagából építkezett, az Oscar-díjas animációs mester, Andrew Stanton vezényletével, aki a Pixar sikerei után először lépett át teljes egészében élőszereplős terepre. A cél egy merész, romantikus-kalandos, űr-western hangulat megteremtése volt, látványos idegen civilizációkkal, légihajókkal és monumentális csatákkal. A főszerepben Taylor Kitsch állt, mellette erős karakterek, például Dejah Thoris, és impozáns hang- és mocap-gárda, köztük Willem Dafoe. A zenei oldalt Michael Giacchino szignózta, a sivatagi tájakat Utah sziklái és digitális varázslat egyesítette.

A költségvetés a 250–300 millió dolláros sávban mozgott, ehhez masszív marketing csatlakozott, a kamera mögött pedig egy kreatív csapat, amely hitt az időtlen romantika, a pulp-kaland és a modern blockbuster-nyelv szintézisében. A terv világosnak tűnt, de a megvalósítás során minden apró döccenő nagyra nőtt.

Miért nem működött a varázslat?

A kommunikáció már a címben megbotlott: a „Mars” szó elhagyása, a „hercegnő” mellőzése és a kockázatkerülő brandelés koptatta a film egyediségét. A közönség nem tudta, milyen élményt kap: romantikus űropera, izom-sci-fi vagy családi kaland? „Nehéz eladni egy filmet, ha magad sem tudod, micsoda” – suttogta állítólag egy marketinges, és ez a mondat sokaknál visszhangzott.

A 3D-őrület lecsengőben volt, a közönség fáradtan nézte a kékre-zöldre színezett planétákat, és a kiemelt tavaszi premieridőpont sem hozta el a várt „event” érzetet. Kitsch neve ekkor még nem cipelt franchise-t, a trailer-szövet pedig túl ismerős panelekre épült: ugráló hős, porviharos Barsoom, zavaros tét. A nemzetközi piac ugyan segített, de nem annyira, hogy a hegyként tornyosuló költségeket ellensúlyozza.

„Szíve van, ritmusa kevésbé” – fogalmazott később egy kritikus, aki szerint a film legnagyobb erényei épp a legmélyebb hibái mellett húzódtak: merész világteremtés, bizonytalan narratíva.

Marketing-tévesztések és identitásválság

Túlfeszített költségvetés és kockázatkerülő brandelés

Időzítési gondok és 3D-fáradtság

Ismeretlenebb főszereplő és szétszórt üzenet

A film, ami mégis él

Mindez nem jelenti, hogy a vásznon ne lett volna varázs. A tharkok kultúrája, a karakán Dejah Thoris, a fehér óriásmajmok arénája, a roppant léghajó-ütközetek és Giacchino dallamai ma is rezegnek a rajongók szívében. Van benne az a poros, pulp-romantikus íz, amit a modern operák gyakran sterilre políroznak. A praktikus díszletek és a CG keveréke sokszor kézzelfoghatóan anyagias, a napégette táj valódi pora rátapad a jelenetek felületére.

„Ha nem is hibátlan, de bátor” – mondják sokan azóta, és ebben van igazság. A film néha túl sokat akar: egyszerre földhözragadt és mitikus, egyszerre szerelmes levél a pulp irodalomhoz és XXL-es Disney-attrakció. De épp ez a túlcsordulás adja a maga külön identitását.

Tanulságok a stúdióknak

A legnyilvánvalóbb lecke a világos pozicionálás: nem elég nagynak lenni, érthetőnek is kell maradni. A cím nem csak betűsor, hanem iránytű a közönség kezében. A költségvetés nem csak izom, hanem bilincs is lehet, amely a kreatív kanyarokat kiegyenesíti. Az IP ismerőssége segít, de a mítoszt el is lehet magyarázni – tömörebben, karakterközelibben, egyetlen kristálytiszta ígéret köré rendezve.

„Ne azt kérdezd, mennyit költöttél, hanem mit ígér a plakát” – ez lehetett volna a korszak mantrája. A közönség nem a gyártási számokba szeret bele, hanem egyetlen jól megfogalmazott érzelembe: kaland, szerelem, kíváncsiság, veszély.

Újraértékelve a 2020-as években

Azóta a streaming és a közösségi diskurzus csendben rehabilitálta a filmet: sokan kult-kedvencként emlegetik, második esélyt adva neki távol a kasszák könyörtelen számtanával. A fiatalabb nézők a CGI-korai csúcsát látják benne, a pulp-rajongók az elveszett aranykor visszfényét, a kritikusok pedig egy tanulságos, emberi kudarc méltóságát.

A rendező újabb munkái és televíziós kirándulásai mutatják, hogy a kreatív pálya nem egyetlen film mérlege, hanem hosszú, kísérletező út. És ha ma beülünk erre a vörös porba mártott mesére, talán tisztábban halljuk, mit akart mondani: hogy a kalandhoz nem csak pénz, hanem bátor, következetes hang kell.

Lehet, hogy a pénzügyi mérleg rideg ítéletet hirdetett, de a filmek élete ritkán ér véget a premier éjszakáján. Néha évek kellenek, míg a zaj elül, és meghalljuk a léghajók csendes zúgását Barsoom egén – ahol a kudarc és a dicsőség ugyanannak a nagy történetnek két arca.