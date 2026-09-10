Mercedes Ron megvitatja a Prime Video új YA romantikus thrillerét, a „Drawn Together”-t és a következőt

A Banijay's Pokeepsie Films és az Amazon Prime Video tovább építi a „House of Ron”-t, az argentin származású, spanyol YA romantikus Mercedes Ron bestseller-író audiovizuális birodalmát.

Népszerű ellenségeinek a szerelmeseinek filmadaptációi Bűnösök romantikus trilógia (Culpa Mía, Culpa Tuya, Culpa Nuestra) Nemcsak a legnézettebb spanyol, hanem a legnézettebb nemzetközi eredeti is lett a streamer valaha, összesen 100 millióan nézték meg világszerte a nyárra.

A cég elkészítette és korábban bemutatta az angol nyelvű változatokat is Az én hibám: London és A te hibád: Londona harmadik és egyben utolsó részlettel, A mi hibánk: Londonmost bejelentették, hogy a 2027-es premier kizárólag a Prime Video-n lesz. Ráadásul az első filmadaptáció Ronhoz Dímelo trilógia, Mondd meg halkan (Dímelo Bajito), tavaly mutatták be a Prime Video-n. Ezen a nyáron Ron első megjelenési szerződést írt alá az Amazon MGM Studios-szal.

Szerdán a Prime több mint 240 országban és területen mutatta be az első két tervezett filmet, amelyek egy másik sikerregénye alapján készültek. Együtt rajzolva egy romantikus thriller, Óscar Pedraza rendezésében, a főszerepben Ester Expósito (Elit, A Jajgatás) és Hugo Diego Garcia (Halál és egyéb részletek, Az anyag). Az Expósito Marfil Cortés-t, egy gazdag spanyol üzletember New York-i sarjat ábrázolja. Miután elrabolták, apja felveszi Sebastián Moore-t, akit Garcia alakít, testőrnek, hogy figyelje őt. Erős kölcsönös vonzalom alakul ki, miközben számos fenyegetéssel foglalkoznak Spanyolországban. Íme a film előzetese.

Csakúgy, mint a Bűnösök trilógia, Együtt rajzolva producere a Pokeepsie, amelyet Álex de la Iglesia spanyol rendező és Carolina Bang színésznő-producer alapított, aki egyben de la Iglesia felesége is.

A promóciós tevékenységek között Ron és Bang utolérte THR körülbelül Együtt rajzolvaa képernyőn megjelenő kémia fontossága, és mi lesz még a „House of Ron” előtt.

Mit csinálnak az elemek Együtt rajzolva amit a Mercedes Ron rajongói élvezni fognak – és van-e valami más, amit talán nem láttunk annyira a Hiba trilógia vagy in Mondd meg halkan?

MERCEDES RON Igen, szerintem ez a történet nagyon különbözik Az én hibám. Együtt rajzolva ez volt a második történet, amit publikáltam, és nagyon szerettem volna valami mást letenni az asztalra. Szerintem ez a történet érettebb, felnőttebb. Rengeteg akció van benne, és a történet összetettebb.

Kihívás volt számomra, és nagyon élveztem. Nagyon boldog vagyok, hogy sokan, akik elolvasták az összes könyvemet, azt mondták: „Ez a legjobb könyved.”

Nincs nyomás?

RON Szóval igen, a nyomás ott van, de szerintem ez volt a legjobb könyv a vetítésre, az összes akciókomponens és a thriller miatt. [elements] és a sötétség és minden más. És szerintem a film nagyon-nagyon-nagyon jó lett.

Mennyire aktívan dolgozol a filmadaptációkon?

RON Nagyon részt veszek az egész folyamatban, leginkább a castingban és a forgatókönyvben, ahol úgy érzem, több hozzájárulást tudok adni.

Hogyan állsz hozzá a filmjeid castingjához? Ez az egész a romantikus vagy szexuális kémiáról szól az olyan főszereplők között, mint Ester és Hugo, vagy mit keresel?



RON Tudtam, hogy azt akarom, hogy Ester játssza Marfilt a filmben. Csodálatos volt. Beszéltem a Prime Video-val, és megkérdeztem: „Kérjük Estert? Tudsz beszélni vele? Lehet, hogy érdekelné ez a film.” Teljesen más filmeket csinált, de igent mondott. Szóval ez óriási eredmény volt.

És akkor elkezdtük castingolni Sebastiánt és [picked] Hugo. Csodálatos színész; jól néz ki, és tudja, hogyan kell harcolni a való életben. Szóval ez valami zseniális volt vele. És igen, megvan a kémia a kettő között. Amikor ezt megláttuk, azonnal tudtuk, hogy Sebastian Sebastián.

A történeteit gyakran úgy írják le, mint amelyek vonzzák a fiatalabb női közönséget. Úgy látja, hogy regényei és filmjei nekik szólnak, vagy szélesebb közönségnek szólnak?

RON Mindenkinek írok. A közönség többnyire nő; Szerintem 85 vagy 90 százalék. De sok férfi is nagyon szereti az ilyen filmeket. Az akciókomponens, különösen ebben a filmben, segít.

Amikor dedikálok egy könyvet, és a srácok bejönnek, és azt mondják, hogy szeretik a könyveimet, nagyon boldog vagyok. Azt hiszem, most minden megváltozik, és talán sok olyan srác van, aki igazán szeretne romantikát olvasni, és most önbizalommal tölti el, hogy azt mondja: „Szeretem a romantikát, és élvezem.” Szóval ez nagyon jó.

Mesélj egy kicsit az Álexszel és Carolinával való kreatív együttműködésedről a Pokeepsie-nél! Hogyan csatlakozott először, és miért néznek ki az eredmények egy természetes együttműködés?

RON Ők voltak az elsők, akik érdeklődtek a könyv jogainak megvásárlása iránt Az én hibámami elképesztő volt. És később rájöttem, hogy Álex lányai nagyon rajongtak a könyveimért, úgyhogy azt hiszem, mindent köszönhetek nekik, mert ők voltak az elsők, akik odamentek apjukhoz, és azt mondták neki: „Meg kell csinálnod ezt a filmet!”

Tehát hat éve találkoztam velük. Csodálatos volt velük dolgozni, és teljesen megértették, hogyan működik ez az egész világ. És ezt meg akartam ismételni vele Együtt rajzolva. Könnyebb, ha ismered a csapatot és az embereket, szóval nagyon-nagyon jó volt.

Carolina, emlékszel, hogyan és hány évesen? a lányaidat először említette a műveit?

KAROLINA BUMM Nagyon nagy családunk van, és sok időt töltünk a tinédzserek körében, így Mercedes könyvei mindig ott hevertek a házban. Nem tudnám pontosan megmondani, hány évesek, de emlékszem Bűnösök mindenhol ott lenni, és mindenki a trilógiáról beszél. Egy nap kíváncsi lettem, elolvastam a könyveket, és azonnal arra gondoltam: „Van itt egy film.”

Ezt követően ugyanúgy olvastam a Mercedes könyveit, mint a többi rajongó. A következő igazán felkeltette a figyelmemet Együtt rajzolva. Egy filmet láthatnék benne. A '90-es évek nagyszerű romantikus vígjátékainak hangulata volt, de sok akcióval. Ez egy olyan műfaj volt, amelyet nagyon szerettem volna felfedezni, és azokra a filmekre emlékeztetett, amelyeken felnőttem.

Miben különbözik Együtt rajzolva -tól Bűnösök?

BUMM Számomra Együtt rajzolva rajongói mellett nő fel Bűnösök. Az olvasók közül sok most nő, és mi is velük megyünk ezen az úton. Még mindig megvan benne minden, amit a Mercedes világában szeretnek – a szenvedély, a lehetetlen szerelem, az intenzitás –, de a szereplők életük egy másik szakaszában vannak, és a történetet felnőttesebb szemszögből mesélik el.

Mercedes, van még időd többet írni?

RON Néhány hónappal ezelőtt megjelent a negyedik könyv a Bűnösök „trilógia” megjelent. Megírtam a történetet, miközben a világot jártam, mert megállás nélkül utaztam az összes filmmel, promócióval és mindennel. Jelenleg nem írok semmit, de nagyon szeretnék még egy könyvet írni, talán jövőre. Nem tudom. Nagyon sok ötletem van.

Talán láthatunk egy filmet a negyedik könyv alapján?

RON Ez a könyv egyfajta ajándék volt olvasóimnak. Az életem megváltozott, mert Bűnösök sorozat. Szóval nagyon szerettem volna valamit visszaadni, és a rajongóim olyan régóta kérték ezt a könyvet. Majdnem 10 év telt el azóta, hogy megjelentettem az elsőt. Szóval jelenleg nincs film készülőben, de ki tudja, talán egyszer.

Hadd térjek vissza Együtt rajzolva egy pillanatra. A második film ebben a duológiában már forog, vagy készül?

RON Igen, mindkettőt együtt csináltuk. Szerintem ez jobb volt. Elképesztő, hogy a második film már elkészült. Már be van csomagolva. Szóval csak arról van szó, hogy meglátjuk, mikor jelenik meg. Még nem tudom, mikor jelenik meg, de igen, a legtöbb filmemet már forgatták.

Carolina, mi haszna volt abból, hogy mindkettőt lelőtte? Együtt rajzolva filmek egy menetben neked?

BUMM Óriási változást hozott. Először is, ugyanaz a stáb és szereplőgárda a teljes forgatás alatt, ami lehetővé teszi, hogy a két filmet úgy közelítsd meg, mint egy két részben elmesélt történetet. Nem csinálsz egy filmet, majd visszatérsz két év múlva, amikor egy teljesen más helyen vagy, és alig emlékszel, milyen érzés volt forgatni az elsőt. Így meg tudtuk tartani ugyanazt az energiát, hangot és kapcsolatot a karakterek között.

És persze a gyártás szempontjából ez óriási segítséget jelent. Sokkal jobban kihasználhatja mindkét film elkészítéséhez szükséges stábokat, helyszíneket és minden erőforrást

Mi lesz még a „House of Ron” előtt?

RON Tulajdonképpen, Mondd el puszikkal [the third film in the Tell Me series] Azt hiszem, egy hónapja fejeződött be. És ami ezután következik, a már leforgatott filmeken kívül 30 naplemente a szerelemhez [(30 Sunsets Para Enamorarte) from Ron’s Bali duology as the first U.S. adaptation of her work]. Ez az Egyesült Államokban fog megtörténni. Szóval nagyon-nagyon izgatott vagyok.

Nagyon szeretnék továbbra is a Prime Video-val dolgozni, ötleteket vinni nekik, és esetleg dolgozni is [material] más szerzőktől.

A rajongói talán még azt is láthatják, hogy közvetlenül a képernyőre ír filmet vagy történetet?

RON Igen, szeretném. Annyi jó történet van, amiből csodálatos filmeket lehet készíteni, szóval igen, ez az egyik olyan dolog, amit szívesen csinálnék.

Mivel magyarázza a Mercedes történeteinek népszerűségét, Carolina?

BUMM Szerintem a sikere önmagáért beszél. Mercedes nagyon közvetlen kapcsolatba lép olvasóival, mert olyan érzésekről és aggodalmakról ír, amelyek valóban rezonálnak egy generációt.

Ugyanakkor történetei generációkon átívelnek. Bűnösök nem csak a fiatalabb közönséggel kötött kapcsolatot; sok felnőtt is reagált rá. Ez az, amit szeretek a könyveiben, és azt hiszem, sikerült moziba vinnünk. Intenzívek, romantikusak és nagyon szórakoztatóak is. Megnézheti őket édesanyjával, nővérével, barátaival vagy egyedül.

Mielőtt engedném, hogy visszatérjen elfoglaltságához, Mercedes, van még valami, amit kiemelne?

RON Ezt szeretném megosztani Együtt rajzolvaa könyv három hete jelent meg az angol nyelvterületen. Nagyon örülök ennek. Szóval, ha tudni akarod, milyen a könyv, nézd meg. És igen, kijön a film.

Szóval izgatott vagyok Együtt rajzolva. És szeretem, amit csinálok. Szóval nem érzi munkának.