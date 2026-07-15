A Paramount Primal majdnem a pénteki Tyler Falbót csapja le a Boys for Life című R-kategóriás vígjátékhoz

A Paramount Primal üzletet köt Tyler Falbóval az R-besorolású vígjátékért Fiúk az életért.

A logline-t titokban tartják, de ez egy R-besorolású vígjáték, amelyet Falbo Max Barrett-tel fog írni. Rendező és producer is lesz.

A film gyártása folyamatban van, a Paramount 2027. április 9-re tervezi. Galen Cor is készíti a filmet Falbóval együtt, aki az Almost Friday szkeccsvideóival szerzett online hírnevet.

Falbo már beépítette vázlatos munkáját hollywoodi üzletekbe, és megvan az FX sorozat is A múlt éjszaka film volt készül, az alkotó rendezi, Dan Perrault és Tony Yacenda show-műsorokban.

Ez a Paramount Primal, a tavaly alakult JD Lifshitz és Raphael Margules legújabb lépése. Hétfőn, A Hollywood Reporter közölte a hírrel, hogy a duó megszerezte a jogokat Rémálom az Elm utcában a Primal számára.

Az ismerkedés mellett Fiúk az életérta Paramount a Teyana Taylor's naptárában is változást hajtott végre Szerezze be a Lite-otamely 2027. április 9-ről 2027. augusztus 20-ra költözik. Taylor rendezi, Storm Reid pedig a főszerepet a filmben, amely a logline szerint egy tehetséges, védett tánctanulóról szól, aki New York metróiban találja meg a szerelmet.

Falbót a Range Media Partners, az UTA és Ziffren Brittenham képviseli. Barrettet a Mosaic, a Fox Rothschild és a WME képviseli.