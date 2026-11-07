A PÖFF Ukrajnával áll: pillantás a Tallinnban bemutatott filmekre, amelyek a háború ellenére és a háború miatt készültek

A Tallinni Fekete Éjszakák Filmfesztivál (PÖFF) az ország 2022-es teljes körű orosz inváziója óta kiáll Ukrajnával és szolidaritást mutat, ukrán filmeket mutat be, folyamatban lévő munkákat mutat be, és Ukrajna témájú paneleket szervez az Industry@Tallinn & Baltic Event nevű iparági ágában.

„Kötelesek vagyunk minden tőlünk telhetőt megtenni, hogy segítsük és támogassuk az ukrán filmipart ebben a nehéz időszakban, de még inkább az ukrán népet” – mondta 2022-ben Tiina Lokk, a PÖFF alapítója és vezérigazgatója. Idén, a fesztivál 30. jubileumi kiadása alkalmából visszatér a PÖFF Standing With Ukraine filmbemutatója.

„Ukrajna nemcsak Ukrajnáért harcol, hanem Európáért és a demokratikus világért is” – mondja Lokk THR. „És ezért támogatni fogjuk Ukrajnát, és kitartunk Ukrajna mellett, ameddig csak szükséges. Fontos, hogy Ukrajna látható maradjon, és megőrizze kultúráját. És ez nagyon fontos minden ország számára.”

Marge Liiske, az Industry@Tallinn & Baltic Event vezetője hangsúlyozza, hogy az észt fesztivál iparági vonulata továbbra is a háborúra helyezi a reflektorfényt. „2022 óta [full-scale invasion by Russia] nagyon támogatjuk Ukrajnát, és ezt mindig tükröztük programunkban, mind a fesztivál, mind az iparági események esetében” – mondja. THR.

Ő és Triin Tramberg, a PÖFF új művészeti igazgatója kiemeli, hogy mindig reflektorfénybe helyezik Ukrajnát és más országokat, amelyek fontos demokratikus értékek mellett állnak ki. „Programunk során olyan országokat támogatunk, amelyek a jogaikért és a demokráciáért küzdenek” – mondja Tramberg. THR. „Azt is meg kell értenünk, hogy hol vagyunk. Az Ukrajnával való kiállás nagyon fontos számunkra, mint régió számára, és megszólítja közönségünket és közösségeinket, beleértve az itt élő ukránokat is. Fontos, hogy legyen ez a pillanat, amikor saját mozijukat látják.”

A PÖFF Standing With Ukraine című szála idén kilenc különböző és különböző vonást mutat be. És sokan más tallinni szálakon is vetítenek, amint az alább látható. Nézze meg közelebbről az itt található filmeket.

Slava: Lövés zenével

Rendező: Jacqui Morris, David Morris

Fesztivál szekció: Különleges vetítések

„Slava: Lövés zenével” A PÖFF jóvoltából

Csendesítsd el a fegyvereket, és szóljon a zene! Ez a világpremier a zene és a kultúra erejéről szól tágabban.

„Szvjatoszlav Vakarcsuk az Okean Elzy, Ukrajna legsikeresebb rockbandájának énekese. Egykori politikus és aktivista, akinek PhD fokozata elméleti fizikából van” – olvasható a film összefoglalójában. „Slavát Bruce Springsteen-nel és Paul McCartney-vel hasonlították össze, és dalai az ukrán identitás fontos részét képezik, az ország kulturális DNS-ének részét képezik. Tehetségeit most országa felszabadítására fordítja.”

Miután több mint 200 koncertet adott a csapatoknak, úgy döntött, hogy világkörüli turnéra viszi zenekarát, hogy erősítse a külföldön élő ukrán menekültek morálját. A művészek nemzetközi koalíciója, köztük a Coldplay is fellépett a zenekar támogatására. Kiemeli az összefoglalót: „A turné másik oka az volt, hogy maradandó örökséget hagyjon az ukrán kultúra világának többi részének fejében – egy egyedülálló kultúrát, amelyet Oroszország évszázadok óta próbál felszámolni.”

Vesna

Rendező: Rostislav Kirpicenko

Fesztivál szekció: Balti Filmverseny

„Vesna” A PÖFF jóvoltából

A halottak tisztelete veszélyessé válik a háború idején, ahogy ez a film is mutatja. Az orosz erők által megszállt délkelet-ukrajnai városban valójában tilos a halottak eltemetése. Egy fiatal pap templomát még a kivégzett civilek hullaházává is alakították. De a pap csendesen ellenállni kezd, és titokban visszaadja a holttesteket családjuknak, nagy személyes kockázattal. És közben valószínűtlen köteléket alakít ki egy 11 éves fiúval, aki lázadásának néma tanúja lesz.

A dráma a fizikai csatákon túl a pszichológiai és érzelmi hadviselésre helyezi a hangsúlyt. „A litván származású ukrán rendező, Rostislav Kirpicenko leleplezi a cinizmust, a zsarolást és a kegyetlen támadók brutális kegyetlenségét” – áll a filmről a PÖFF honlapján.

Mit tennél, ha a helyiek helyében lennél, akik szörnyű döntések előtt állnak – harcolnak, engedelmeskednek és alkalmazkodnak a brutális új valósághoz, vagy akár elárulják? A fesztivál honlapja kiemeli: „A legerősebb hatás itt a szívszorító hitelesség, amely megmutatja, hogyan élik túl az ukránok a folyamatban lévő megszállást.”

Ritkán ébredek fel álmosan

Rendező: Isabelle Stever

Szakasz: Ukrajnával állunk

„Ritkán ébredek fel álmosan” Az X Filme Creative Pool jóvoltából

A háború biztosan hatással lehet a szerelemre. De hogyan történik az átmenet a békéből a háborúba – igen, Oroszország teljes körű inváziója! – egy furcsa házaspárt érintenek Ukrajnában, különösen akkor, ha a geopolitikai változás a nemek közötti átalakulással párhuzamosan történik?

Ritkán ébredek fel álmosan hatással volt a világpremierre Locarnóban, és beszélgetésekhez vezetett a nézők és azon túl is. Az alkotókkal folytatott beszélgetésünket itt olvashatja el.

De tényleg meg kell nézni a filmet, hogy lássuk, hogyan kerül próbára Olya és Oleh kapcsolata, amikor a nemek közötti átmenet lehetővé teszi a pár összeházasodását, ugyanakkor mindenféle személyes és nemzeti identitásküzdelmet is felkavar.

Meghalni, hogy éljünk

Rendező: Yuliia Hontaruk

Fesztivál rovat: Doc@PÖFF Balti Verseny

„Élni a halálig” A PÖFF jóvoltából

Yuliia Hontaruk dokija három férfit mutat be nekünk, akik hatalmas változáson mentek keresztül életük során.

2014-ben nem volt katonai tapasztalatuk, de önként jelentkeztek a frontvonalra. Amikor két év után hazatértek, újra megpróbálták megtalálni a hétköznapi életritmust. De úgy tűnik, nem járhatnak sikerrel. Hiszen a háború rányomta bélyegét testükre és lelkükre, ami kihat családi életükre.

„Ez egy brutális igazság, amelyet nem mindig könnyű megörökíteni filmen” – jegyzi meg a film PÖFF-összefoglalója. „És akkor a férfiaknak vissza kell menniük a háborúba. Korábbi tapasztalataik csupán felkészülés volt arra, ami 2022 februárjában fog történni, amikor Oroszország teljes körű inváziót indított. Újra a fronton vannak, most már teljesen tisztában vannak azzal, hogy ez mit tesz velük.” A filmrendező 12 éven keresztül követte a három férfit, ami egy olyan filmhez vezetett, amelynek töredezett hangulata a széttöredezett életeket és traumákat tükrözi.

Szárnyak

Rendező: Ana Rocha de Sousa

Szakasz: Ukrajnával állunk

„szárnyak”

Ki lehet vinni az embereket a háborús övezetből. De tényleg ki tudod venni az életükből a háborús traumát? Vagy más szóval: A békében élni egyenlő a lelki békével?

Szárnyak Ukrajnában és Portugáliában forgatott dráma mindkét ország kreatívjaival, de egy ukrán család valós története ihlette, aki elmenekült a háború elől, és Portugáliában talált menedéket.

Ha szeretne mélyen belemerülni a háború és a kitelepítés tartós hatásába és traumájába, valamint abba, hogy miként lehet megtalálni a reményt, akkor ez az Ön számára készült.

Élő tovább

Rendező: Nerijus Milerius

Fesztivál rovat: Doc@PÖFF Balti Verseny

„Élni tovább” A PÖFF jóvoltából

Művészetterápia egy veteránszínházban, jóga foglalkozások, fodrászszalonok, pariíjászat és hegycsúcsok és még sok más szerepel a PÖFF-re érkező újabb Ukrajna-központú világpremieren.

Nerijus Milerius litván filozófus és rendező pontosan ezt tette Ukrajnával, amikor önként jelentkezett, hogy orvosi segítséggel autókat vezet Ukrajna frontvonalába. 2024 augusztusa és 2026 júniusa között 15 veszélyes küldetés során szerzett tapasztalatait dokumentálta, és a megfilmesített anyagot felhasználta negyedik játékához.

„Rögzíti a támadások alatt álló mindennapi életet, és sötét humort hall Kijevben, Harkovban, Odesában, Herszonban és más bombázott területeken, ahol még a bejutáshoz is szüksége volt egy javítószerszámra” – olvasható a filmhez készült tallini fesztivál kötelékében. És kiemeli: „Milerius megragadja az ukránok rugalmasságát és szellemiségét.”

Slava

Rendező: Denis Sobolev

Szakasz: Ukrajnával állunk

„Slava”

Nem, ez nem a rocksztárról, Slaváról szól, akivel korábban találkoztunk, hanem egy nőről. És a történet sokkal összetettebb. A politikai thriller valós történeten alapul, és bemutatja Slava és Yaroslav Stetsko-t, amint a médián és tiltakozásokon keresztül információs kampányt indít az Egyesült Államokban és Európában az 1960-as években. Üzenetük: a KGB és a Szovjetunió a szovjet határokon túli politikai gyilkosságok megtervezői.

Ezáltal a nyugat-németországi Karlsruhéban folyó per politikai dimenziót öltött. Bohdan Stashinsky, a KGB ügynöke bevallotta Sztyepan Bandera, egy vitatott szélsőjobboldali ukrán politikus meggyilkolását. Ám miközben az ügyet „rutin” bűncselekménynek minősítik, az aktivisták azt szeretnék kiemelni, hogy Moszkva politikai erőszakot exportál külföldre elkövetett merényletek révén.

A Kreml fenyegetésekkel válaszol. Az aktivisták barátai pedig aggodalomra adnak okot, és arra buzdítják őket, hogy enyhítsék a retorikát. Ha látni szeretné, hogyan zajlik mindez, meg kell néznie Slava.

Álcázás

Rendező: Mykyta Gibalenko

Szakasz: Ukrajnával együtt

'Álcázás'

Az identitás és a háború összecsapása már kulcsszerepet játszott az egyik korábban tárgyalt filmben. Ebben a Velencében bemutatott filmben is ők állnak a középpontban, de más módon.

A 22 éves Vitalij németül tanul, Ukrajnából Németországba költözik, hátrahagyva édesanyját, a szovjet korszak által formált tanárnőt és nővérét. És Münchenben Vitalij végre szabadnak érzi magát, hogy önmaga legyen, és azt az életet élje, amit szeretne.

De egy évvel később Oroszország megtámadja Ukrajnát. És amint azt várhatta, a háború miatt édesanyjának és nővérének el kell hagynia otthonát, és Vitalijnál kell menedéket keresnie Münchenben. Itt ismerik meg új identitását…

Nyomok

Rendezők: Alisa Kovalenko, Marysia Nikitiuk

Szakasz: A legjobb dokumentumok

„nyomok”

Végül, de nem utolsó sorban a PÖFF Standing With Ukraine egy ukrán díjak szezonjának esélyesét vetítik. A csend nem mindig arany. Csak hallgasd meg azt a hat ukrán nőt, akik túlélték a szexuális erőszakot és a kínzást az Ukrajna elleni orosz háború alatt, és beszélj bele Nyomok.

Iryna Dovhan, az egykori fogságból vált aktivista olyan nők vallomásait dokumentálja, akiket háborús erőszak okozta traumák érintettek. Az ő munkája nyomán a film a kollektív trauma portréját szövi össze, miközben teret nyit a reménynek.

A filmet a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál Panoráma szekciójában mutatták be, elnyerve a program legjobb dokumentumfilm díját, és Ukrajna beadványa lett a legjobb nemzetközi játékfilm Oscar-díjára.