Ma este a tévében: az egyetlen, lélegzetelállító kalandfilm, amely valóban felveszi a versenyt Indiana Jones-szal

2026.05.09.

Ma este a francia 6ter csatornán ismét felbukkan az a kalandfilm, amelyről sokan úgy tartják, hogy méltó párja lehet Indiana Jonesnak. 1999-ben Stephen Sommers rendezésében érkezett A múmia, amelyből Brendan Fraser egy csapásra nemzetközi sztár lett.

Egy epikus, pulzáló kaland szíve

A történet az ókori Egyiptomban indul, ahol a rettegett Imhotep halhatatlan átkot hív a fejére, amikor szembeszáll a fáraóval és elragadja kedvesét a tilalmak ellenére.

A büntetés kegyetlen: élve mumifikálják, és a holtak legendás városába, Hamunaptrába zárják, ahol nem hal meg, csak vár és bosszút esküszik.

A cselekmény ezután 1923-ba ugrik, a perzselő sivatagba, ahol az életveszély és a mítosz kéz a kézben jár a szél által betemetett romok között.

Itt lép színre Rick O’Connell, az elbűvölően vakmerő kalandor, aki a véletlen és a bátorság különös keverékével rálel Hamunaptra elveszett nyomára.

Vele tart a ragyogó egyiptológus Evelyn és bohókás, de hősies bátyja, Jonathan, akik egy elfeledett erőt ébresztenek fel, nem pedig egy szimpla kincset.

Az ősi átokkal szemben csak a lelemény, a humor és a bátorság áll, miközben csapdák, homokviharfellegek és élőhalott fenyegetések közt kell túlélni.

„A legjobb kalandfilmek nemcsak elmesélnek, hanem elsodornak – és A múmia pontosan így tesz.”

Miért ér fel az ikonhoz?

A film bámulatosan ötvözi a pulp-regények lendületét a modern blockbusterek tempójával, amiért könnyű Indiana Jones mellé állítani.

A humor és a veszély közötti egyensúly mindvégig megmarad, így a félelem pillanatait rögtön játékos könnyedség oldja.

Jerry Goldsmith zenéje egyszerre monumentális és kalandosan dallamos, amitől a sivatagi éjszakák is zúgni kezdenek a vásznon.

A praktikus effektusok és a korai CGI meglepően jól öregedtek, különösen a homokarc és a sírkamrák világa, amelyek ma is hatásosak.

Szereplők, kémia, kultusz

Brendan Fraser egyszerre laza és emberi, pontosan az a kalandhős, akinek szorítunk és akivel együtt nevetünk.

Rachel Weisz Evelynje sziporkázóan okos és önálló, a két főszereplő közötti szikrázó kémia pedig a film igazi motorja.

John Hannah szerethetően kétbalkezes, miközben Arnold Vosloo félelmetesen méltóságteljes Imhotepje végig jelenlévő árnyék.

A 80 millió dolláros költségvetés 417 milliós világszintű bevételt hozott, és elindított egy trilógiát, amely összesen 1,2 milliárd dollárt termelt.

Öt ok, amiért pont ma este érdemes

Fraser és Weisz párosa hibátlan ritmust és humort visz minden jelenetbe.

Kortalan homokóra

A múmia ma is kortalan, mert nemcsak trükkökkel, hanem karakterrel és hangulattal épít izgalmat.

A sivatag zúg, a fáklyák ropogva égnek, és minden csapda mögött egy újabb rejtély vár, amit jókedvű kalandvágy színez.

A képi világ aranybarna palettája és a pergő vágás ma is friss, így a nosztalgia mellett valódi tempót kapunk.

A visszatérés ígérete

És ami tovább fokozza a várakozást: 2028. május 17-én új fejezet érkezik a mozikba Brendan Fraser, Rachel Weisz és John Hannah visszatérésével.

Ha valami, ez bizonyítja, hogy a film öröksége nemcsak él, hanem újra és újra meghív minket Hamunaptra misztikus kapui mögé.

Ma este tehát érdemes a 6ter adójára kapcsolni, előkészíteni a popcornt, és hagyni, hogy az ókori átok és a modern kalandfilm-energia elsodorjon.

Mert amikor a sivatagban felkerekedik a szél, és a homokból kirajzolódik egy ősi arc, tudjuk: a kaland tényleg most kezdődik.