Ma este a tévében: az egyetlen, lélegzetelállító kalandfilm, amely valóban felveszi a versenyt Indiana Jones-szal

2026.05.09.

Ma este a francia 6ter csatornán ismét felbukkan az a kalandfilm, amelyről sokan úgy tartják, hogy méltó párja lehet Indiana Jonesnak. 1999-ben Stephen Sommers rendezésében érkezett A múmia, amelyből Brendan Fraser egy csapásra nemzetközi sztár lett.

Egy epikus, pulzáló kaland szíve

A történet az ókori Egyiptomban indul, ahol a rettegett Imhotep halhatatlan átkot hív a fejére, amikor szembeszáll a fáraóval és elragadja kedvesét a tilalmak ellenére.

A büntetés kegyetlen: élve mumifikálják, és a holtak legendás városába, Hamunaptrába zárják, ahol nem hal meg, csak vár és bosszút esküszik.

A cselekmény ezután 1923-ba ugrik, a perzselő sivatagba, ahol az életveszély és a mítosz kéz a kézben jár a szél által betemetett romok között.

Itt lép színre Rick O’Connell, az elbűvölően vakmerő kalandor, aki a véletlen és a bátorság különös keverékével rálel Hamunaptra elveszett nyomára.

Vele tart a ragyogó egyiptológus Evelyn és bohókás, de hősies bátyja, Jonathan, akik egy elfeledett erőt ébresztenek fel, nem pedig egy szimpla kincset.

Az ősi átokkal szemben csak a lelemény, a humor és a bátorság áll, miközben csapdák, homokviharfellegek és élőhalott fenyegetések közt kell túlélni.

„A legjobb kalandfilmek nemcsak elmesélnek, hanem elsodornak – és A múmia pontosan így tesz.”

Miért ér fel az ikonhoz?

A film bámulatosan ötvözi a pulp-regények lendületét a modern blockbusterek tempójával, amiért könnyű Indiana Jones mellé állítani.

A humor és a veszély közötti egyensúly mindvégig megmarad, így a félelem pillanatait rögtön játékos könnyedség oldja.

Jerry Goldsmith zenéje egyszerre monumentális és kalandosan dallamos, amitől a sivatagi éjszakák is zúgni kezdenek a vásznon.

A praktikus effektusok és a korai CGI meglepően jól öregedtek, különösen a homokarc és a sírkamrák világa, amelyek ma is hatásosak.

Szereplők, kémia, kultusz

Brendan Fraser egyszerre laza és emberi, pontosan az a kalandhős, akinek szorítunk és akivel együtt nevetünk.

Rachel Weisz Evelynje sziporkázóan okos és önálló, a két főszereplő közötti szikrázó kémia pedig a film igazi motorja.

John Hannah szerethetően kétbalkezes, miközben Arnold Vosloo félelmetesen méltóságteljes Imhotepje végig jelenlévő árnyék.

A 80 millió dolláros költségvetés 417 milliós világszintű bevételt hozott, és elindított egy trilógiát, amely összesen 1,2 milliárd dollárt termelt.

Öt ok, amiért pont ma este érdemes

  • Fraser és Weisz párosa hibátlan ritmust és humort visz minden jelenetbe.
  • A klasszikus kincsvadász-formula friss csavart kap a horror és a románc elegyével.
  • Ikonikus szekvenciák: a homokból feltámadó vihararc és a sírkamrák labirintusa.
  • Goldsmith zenéje epikus ívet ad a pergő akcióhoz és a finom humorhoz.
  • Ritka, amikor a látvány és a szív ilyen jól találkozik egy kalandfilmben.

Kortalan homokóra

A múmia ma is kortalan, mert nemcsak trükkökkel, hanem karakterrel és hangulattal épít izgalmat.

A sivatag zúg, a fáklyák ropogva égnek, és minden csapda mögött egy újabb rejtély vár, amit jókedvű kalandvágy színez.

A képi világ aranybarna palettája és a pergő vágás ma is friss, így a nosztalgia mellett valódi tempót kapunk.

A visszatérés ígérete

És ami tovább fokozza a várakozást: 2028. május 17-én új fejezet érkezik a mozikba Brendan Fraser, Rachel Weisz és John Hannah visszatérésével.

Ha valami, ez bizonyítja, hogy a film öröksége nemcsak él, hanem újra és újra meghív minket Hamunaptra misztikus kapui mögé.

Ma este tehát érdemes a 6ter adójára kapcsolni, előkészíteni a popcornt, és hagyni, hogy az ókori átok és a modern kalandfilm-energia elsodorjon.

Mert amikor a sivatagban felkerekedik a szél, és a homokból kirajzolódik egy ősi arc, tudjuk: a kaland tényleg most kezdődik.

Nikola G.
A budapesti művészeti élet inspirál nap mint nap, és az ArtPortalon keresztül szeretem megosztani ezt a szenvedélyt. A hazai és nemzetközi művészet új történeteit keresem minden cikkben.
