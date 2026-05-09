Ma este a tévében: az egyetlen, lélegzetelállító kalandfilm, amely valóban felveszi a versenyt Indiana Jones-szal

Ma este a francia 6ter csatornán ismét felbukkan az a kalandfilm, amelyről sokan úgy tartják, hogy méltó párja lehet Indiana Jonesnak. 1999-ben Stephen Sommers rendezésében érkezett A múmia, amelyből Brendan Fraser egy csapásra nemzetközi sztár lett.
Egy epikus, pulzáló kaland szíve
A történet az ókori Egyiptomban indul, ahol a rettegett Imhotep halhatatlan átkot hív a fejére, amikor szembeszáll a fáraóval és elragadja kedvesét a tilalmak ellenére.
A büntetés kegyetlen: élve mumifikálják, és a holtak legendás városába, Hamunaptrába zárják, ahol nem hal meg, csak vár és bosszút esküszik.
A cselekmény ezután 1923-ba ugrik, a perzselő sivatagba, ahol az életveszély és a mítosz kéz a kézben jár a szél által betemetett romok között.
Itt lép színre Rick O’Connell, az elbűvölően vakmerő kalandor, aki a véletlen és a bátorság különös keverékével rálel Hamunaptra elveszett nyomára.
Vele tart a ragyogó egyiptológus Evelyn és bohókás, de hősies bátyja, Jonathan, akik egy elfeledett erőt ébresztenek fel, nem pedig egy szimpla kincset.
Az ősi átokkal szemben csak a lelemény, a humor és a bátorság áll, miközben csapdák, homokviharfellegek és élőhalott fenyegetések közt kell túlélni.
„A legjobb kalandfilmek nemcsak elmesélnek, hanem elsodornak – és A múmia pontosan így tesz.”
Miért ér fel az ikonhoz?
A film bámulatosan ötvözi a pulp-regények lendületét a modern blockbusterek tempójával, amiért könnyű Indiana Jones mellé állítani.
A humor és a veszély közötti egyensúly mindvégig megmarad, így a félelem pillanatait rögtön játékos könnyedség oldja.
Jerry Goldsmith zenéje egyszerre monumentális és kalandosan dallamos, amitől a sivatagi éjszakák is zúgni kezdenek a vásznon.
A praktikus effektusok és a korai CGI meglepően jól öregedtek, különösen a homokarc és a sírkamrák világa, amelyek ma is hatásosak.
Szereplők, kémia, kultusz
Brendan Fraser egyszerre laza és emberi, pontosan az a kalandhős, akinek szorítunk és akivel együtt nevetünk.
Rachel Weisz Evelynje sziporkázóan okos és önálló, a két főszereplő közötti szikrázó kémia pedig a film igazi motorja.
John Hannah szerethetően kétbalkezes, miközben Arnold Vosloo félelmetesen méltóságteljes Imhotepje végig jelenlévő árnyék.
A 80 millió dolláros költségvetés 417 milliós világszintű bevételt hozott, és elindított egy trilógiát, amely összesen 1,2 milliárd dollárt termelt.
Öt ok, amiért pont ma este érdemes
- Fraser és Weisz párosa hibátlan ritmust és humort visz minden jelenetbe.
- A klasszikus kincsvadász-formula friss csavart kap a horror és a románc elegyével.
- Ikonikus szekvenciák: a homokból feltámadó vihararc és a sírkamrák labirintusa.
- Goldsmith zenéje epikus ívet ad a pergő akcióhoz és a finom humorhoz.
- Ritka, amikor a látvány és a szív ilyen jól találkozik egy kalandfilmben.
Kortalan homokóra
A múmia ma is kortalan, mert nemcsak trükkökkel, hanem karakterrel és hangulattal épít izgalmat.
A sivatag zúg, a fáklyák ropogva égnek, és minden csapda mögött egy újabb rejtély vár, amit jókedvű kalandvágy színez.
A képi világ aranybarna palettája és a pergő vágás ma is friss, így a nosztalgia mellett valódi tempót kapunk.
A visszatérés ígérete
És ami tovább fokozza a várakozást: 2028. május 17-én új fejezet érkezik a mozikba Brendan Fraser, Rachel Weisz és John Hannah visszatérésével.
Ha valami, ez bizonyítja, hogy a film öröksége nemcsak él, hanem újra és újra meghív minket Hamunaptra misztikus kapui mögé.
Ma este tehát érdemes a 6ter adójára kapcsolni, előkészíteni a popcornt, és hagyni, hogy az ókori átok és a modern kalandfilm-energia elsodorjon.
Mert amikor a sivatagban felkerekedik a szél, és a homokból kirajzolódik egy ősi arc, tudjuk: a kaland tényleg most kezdődik.