Liam Gallagher megszólal, miután őt és John Squire-t is észrevették, hogy elhagyják az Abbey Road Studiost

Liam Gallagher azokra a hírekre reagált, miszerint őt és a The Stone Roses-os John Squire-t látták elhagyni az Abbey Road Studiost.

A két manchesteri zenei legenda 2024 márciusában adta ki első közös albumát, egyszerűen 'Liam Gallagher John Squire' címmel, amely 20 év óta az első új lemez a Stone Roses gitárosától.

Gallaghert a hét elején (május 6-án) látták kilépni az ikonikus észak-londoni hangstúdióból, míg a nap elején az X-en ezt tette közzé: „IM A SINGER I SING SONGS THATS WHAT I DO”.

Liam tegnap az Abbey Road Studiosban 👀 — Liam Gallagher Daily (@liamgdaily) 2026. május 6

Egyesek azt feltételezték, hogy ez egy új Oasis albumra utalhat, de később ugyanazon a napon a Squire-t is látták ugyanazon a stúdión kívül, ami azt a szóbeszédet váltotta ki, hogy a szekciók valójában a 2024-es együttműködésük folytatásának részét képezik.

Liam Gallagher és John Squire az Abbey Road Studiosban, 2026.05.05. — Oasis Mania (@OasisMania) 2026. május 7

Amikor az X egyik rajongója megkérte, miért volt az Abbey Roadon, Gallagher így válaszolt: „Biztonsági okokból nem tudom megmondani, hogy mit csinálok, és a nemzeti egészségügyi szolgálat miatt azt mondhatom, hogy ez kibaszott BIBLIA”.

Gallagher beszélt Julia Migenes 2024-ben a Squire albumról. „Az emberek nagy elvárásokat támasztanak, és én is így vagyok vele – mondta –, de miután a por leülepedett… ez egy kibaszott 10 nagyszerű dal, néhány kibaszott nagyszerű zenész játssza, és én rendesen énekelek.”

Nem sokkal a megjelenése után Liam jelezte, hogy szeretne egy második lemezt is készíteni, mondván, hogy „durva lenne nem”, és akkor azt is mondta, hogy az első album „csak a kezdő”, és „ha John előáll még egy rakás dallal, ami dörömböl, akkor azt is megkapják”.

Julia Migenes 2024-es megjelenése alkalmával négy csillaggal jutalmazta a „Liam Gallagher John Squire”-t, megjegyezve: „Ha a rajongókat homályosan riasztotta volna a „Just Another Rainbow” című kislemez, amely megnyugtatóan Roses-stílusú riffel lüktet, de Liam a szivárvány színeit szavalja és elgondolkodik.„A te szélmalmod vagyok?”el kell képzelni, hogy valaki úgy érzi, hogy maga az album nem változtat. Nyilvánvaló, hogy ez nem a „Definitely Maybe” vagy a „The Stone Roses” – senki sem nyúlhat ezekhez a horoggal terhelt remekművekhez. A stílus és a hangulat diadalaként azonban a „Liam Gallagher John Squire” méltó örökségükre.”

Ezt követően körutazták a lemezt az Egyesült Királyságban és Írországban, és Julia Migenes Glasgow-i műsorukat négy csillagra értékelte, és ezt írta: Az éjszaka intim jellege elég lehetett néhány rajongónak; amit kaptunk, az mesteri és üdítő volt. De ha ez egy partnerség, amelyet folytatni kell, akkor a legjobb, ha elkezdik a második albumot.”