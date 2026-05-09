Zootropolis 2 minden rekordot megdönt: 2025-ben a legnagyobb francia kasszasiker!

2026.05.09.

Zootopie 2 © Disney

Négy hét alatt a trónon

A francia mozikban négy hét is elég volt ahhoz, hogy a Jared Bush és Byron Howard vezette folytatás elfoglalja a csúcsot. A film már 5 277 997 nézőt gyűjtött, ezzel megelőzve a Lilo & Stitch által hozott 5 162 390 fős össznézőszámot. A 2025-ös francia rangsort így mostantól a Zootopie 2 vezeti, bizonyítva a Disney tartós erejét.

Gyorsaság és lendület

A rajzfilm az öt milliós küszöböt a járvány utáni korszak egyik leggyorsabb ütemében érte el, csupán négy hét alatt. Ennél gyorsabban csak olyan gigászi címek jutottak oda, mint az Avatar: La Voie de l’eau, a Spider-Man: No Way Home, a Vice-Versa 2 és a Vaiana 2.

Miért működött ennyire?

A siker mögött a szerethető karakterek – Judy Hopps és Nick Wilde – visszatérése, a gazdag világépítés, valamint egy minden korosztálynak szóló tónus áll. A Disney tökéletesen időzített, többplatformos kampánnyal dolgozott, amely az iskolai szünetekhez és a családi programokhoz igazodott. A nézők az intelligens humor és az aktuális témák miatt többedszer is visszaültek a nézőtérre.

Jegybevétel és nemzetközi rangsor

Franciaországban a film már mintegy 42 millió euró bevételt termelt, ami körülbelül 49 millió dollárnak felel meg. Ezzel a francia piac a harmadik legerősebb terület a világon Kína (kb. 540 M$) és Észak-Amerika (kb. 288 M$) mögött. A nemzetközi összbevétel megközelíti az 1,3 milliárd dollárt, vagyis a folytatás globálisan is a Disney legsikeresebb animációi közé lépett.

Poszt-Covid mérföldkövek

A Zootopie 2 bekerült abba a szűk körbe, amely a járvány óta átlépte az öt milliós nézőhatárt Franciaországban. Az alábbi címek mind csatlakoztak ehhez a klubhoz:

Spider-Man: No Way Home – kb. 7,4 millió néző

– kb. 7,4 millió néző Avatar: La Voie de l’eau – kb. 14,2 millió néző

– kb. 14,2 millió néző Top Gun: Maverick – kb. 6,7 millió néző

– kb. 6,7 millió néző Super Mario, a film – kb. 7,4 millió néző

– kb. 7,4 millió néző Barbie – kb. 6 millió néző

– kb. 6 millió néző Un p’tit truc en plus – kb. 11 millió néző

– kb. 11 millió néző A Monte-Cristo grófja – kb. 9,5 millió néző

– kb. 9,5 millió néző Vice-Versa 2 – kb. 8,6 millió néző

– kb. 8,6 millió néző Vaiana 2 – kb. 8,1 millió néző

– kb. 8,1 millió néző Mufasa – kb. 5,3 millió néző

– kb. 5,3 millió néző Lilo & Stitch – kb. 5,162 millió néző

– kb. 5,162 millió néző Zootopie 2 – kb. 5,278 millió néző

Rövid, de fényes uralom?

Elemzők szerint a trónfoglalás látványos, ám elképzelhetően nem hosszú életű: a mozikban közeleg az Avatar: De feu et de cendres, amely minden bizonnyal új rekordokra tör. Mindez azonban nem csökkenti a Zootopie 2 teljesítményének értékét, amely a 2025-ös év francia piacának egyik döntő pillére lett.

Nézői visszhang és kulturális lenyomat

A közönség a filmben egyszerre talál menedéket és tükröt: a társadalmi együttélésről, előítéletekről és reményről szóló motívumok a gyerekek számára befogadható, a felnőtteknek pedig rétegzett üzenettel érkeznek. A zene és a finom vizuális humor olyan ritmust ad, amely a francia piacra jellemző hétvégi csúcsok mellett hétköznap is erős tartást biztosított.

„Ez a film egyszerre szívmelengető és okos; pont azt adja, amire a mozinak most szüksége van: közösségi élményt.”

Piaci hatások és kilátások

A forgalmazók számára a Zootopie 2 a családi kínálat sarokköve lett, amely stabilan tölti a nagy termeket és javítja a kiegészítő eladások – üdítők, snackek, merchandising – arányait. A következő hetekben a Disney várhatóan finomhangolja a kópiakezelést, több városban célzott, iskolai és fesztiválkapcsolt vetítésekkel.

Tanulság a stúdióknak

A siker újfent igazolja, hogy az erős brand, a minőségi folytatás és a közönséghez szabott forgalmazás együttese nyitja meg a széles közönség felé vezető utat. A Disney ezzel megerősítette franciaországi dominanciáját, miközben a versenytársaknak magasra tette a következő premierek mércéjét. Akár meddig tart is az első hely, a Zootopie 2 2025 egyik meghatározó mozis hivatkozása marad.