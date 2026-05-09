Box Office: A „Mortal Kombat II” pénteken a legjobb, de továbbra is a „Prada 2” ellen harcol az anyák napi győzelemért

A nemek harcában a New Line videojáték-adaptációja Mortal Kombat II és a 20. századi Az ördög Pradát visel 2 szoros versenyben állnak az 1. helyért a hazai pénztáraknál.

A Mortal Kombat A hímek által táplált folytatás pénteken meghaladta a nyitónapi 17 millió dolláros bevételt, beleértve az 5,2 millió dolláros előzeteseket és a különleges Imax-sneakeket. Ez a 40 millió és 41 millió dollár közötti belföldi nyitás irányába mutat; ugyanígy Prada 2amely a második pénteken jelent meg 9,8 millió dollárral, 111,6 millió dolláros hazai összérték mellett, és jóval északra 300 millió dollártól globálisan.

A hétvége felé haladva néhány nyomkövető szolgáltatás megjelent Mortal Kombat II Észak-Amerikában 45 millió dollárra vagy még többre nyílik. A New Line és az anyavállalat, a Warner Bros. azonban mindig is sokkal konzervatívabb bevezetést jósolt a 35 millió dollártól a 40 millió dollárig terjedő tartományban egy 65 és 80 millió dollár közötti világméretű meghajlásért. A pénteki észak-amerikai közönség több mint 75 százalékát férfiak tették ki, ami a filmet B+ CinemaScore-ral ruházta fel.

Tengerentúli, Mortal Kombat IIA cég bevétele péntekig 8,9 millió dollár volt, a korai világszinten elért 25,9 millió dollárból. Ami a globális hétvégi diagramot illeti, Prada 2 várhatóan az 1. szám alatt érkezik.

2021-ben az első Mortal Kombat A folyamatban lévő járvány miatt egyszerre debütált a mozikban és az HBO Max-on. Az erőszakos csipkés harcművészeti kép hatalmas streamelési siker volt; színházi szempontból 23 millió dollárral debütált, és ezzel meghaladta a 42 millió dollárt belföldön és 84,4 millió dollárt globálisan. Simon McQuoid visszatér az élre Mortal Kombat II Jeremy Slater és Karl Urban forgatókönyvéből, akik csatlakoznak a franchise-hoz, mint a rajongók kedvenc karaktere, Johnny Cage, a '90-es évek elmosódott akciósztárja, akit elhívtak, hogy vegyen részt egy versenyen, amely meghatározza az Earthrealm sorsát.

A hétvégi kassza győztese mind az anyák napi forgalmának köszönhető. Úgy tűnik, ez előnyhöz juttatja a Prada 2-t, mivel gyorsan halad afelé, hogy a Warner Bros. óta a legnagyobb női filmekké váljon. Barbie 2023-ban, miután a múlt hétvégén nagy stílusban elindította a nyári kasszát. A folytatás pénteken ért véget, a teljes sorozatban az első film által keresett 326 millió dollártól északra.

És ne feledkezzünk meg a Lionsgate Michael Jackson életrajzi filmjéről sem, amely a harmadik hétvégéjén fantasztikus plusz 35 millió dollárt fog keresni vasárnapig 240 millió dollárral és 570 millió dollárral globálisan. Pénteken meghaladta a 216,7 millió dollárt Bohém rapszódia hogy minden idők legnagyobb bevételt hozó zenei életrajza legyen Észak-Amerikában, az inflációt nem korrigálva. A nap második mérföldkövében pedig világszerte átlépte az 500 millió dollárt.

Egyéb új anyák napi ajánlatok mellett Mortal Kombat IIbeleértve az Amazon MGM-eket is A báránynyomozók. A kritikusok által elismert film a negyedik hely felé tart, 14-15 millió dolláros hazai nyitással, miután A CinemaScore-t szerzett. A vígjáték-rejtély egy beszélő báránynyájat követ nyomon, akik elhatározzák, hogy megoldják szeretett pásztoruk gyanús halálát, akit Hugh Jackman alakít, aki rendszeresen olvas nekik detektívregényeket, noha fogalma sincs, hogy megérthetik őt. Phil Lord és Christopher Miller, a 2026-os kasszasiker rendezői Projekt Hail Marya film executive producerei közé tartoznak.

A Paramount új koncertfilmje Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (élőben 3D-ben)amelyet James Cameron és a művész közösen rendezett, várhatóan 8 millió dolláros hazai nyitással zárja majd az első ötöt. A kép a várakozások magasabb szintjén érkezik (ugyanez vonatkozik Juhnyomozók). Cameron úttörőként dolgozott ki olyan speciális 3D-s kamerákat, amelyek célja, hogy a mozilátogatók úgy érezzék magukat, mintha egy élő élmény részesei lettek, amelyet Eilish forgatása során használt.

A zsúfolt anyák napi sátor vonzerejének köszönhetően pedig a hazai jegypénztárak bevétele várhatóan több mint 87 százalékkal haladja meg a tavalyi év azonos keretét.