A REM bejelentette a „Reveal” 25. évfordulós újrakiadását – korábban kiadatlan élő előadással

A REM bejelentette a 'Reveal' 25. évfordulós újrakiadását, amely egy korábban kiadatlan, 17 dalból álló élő szekciót tartalmaz 2001-ből.

A banda 12. stúdióalbumának bővített kiadása november 20-án érkezik a Craft Recordings gondozásában, az eredeti 12 számból álló lemezt párosítva a 'The Black Sessions Revealed'-el – a Radio France 2001. május 7-én Párizsban rögzített előadásával (előrendelés itt).

Néhány nappal a 'Reveal' megjelenése előtt zajlott, a 17 dalból álló szekcióban Michael Stipe, Peter Buck és Mike Mills, Scott McCaughey gitáros, Ken Stringfellow billentyűs és Joey Waronker dobos csatlakozott.

A készletben olyan új anyagok keverednek, mint az 'Imitation Of Life', 'All The Way To Reno (You're Gonna Be A Star)', 'I've Been High' és 'She Just Wants To Be' olyan régebbi kedvencekkel, mint a 'Losing My Religion', 'The One I Love', 'Man On The Moon's The End of The'An Weel Rendben)'.

A legtöbb REM albumtól eltérően a 'Reveal'-t nem követte hagyományos turné, hanem a zenekar viszonylag korlátozott számú promóciós show-t játszott a megjelenése körül.

„Jól éreztük magunkat” – emlékezett vissza Mills a Black Sessionra a jubileumi kiadás új jegyzeteiben.

Buck hozzátette: „Csodálatos előadás sok olyan dalból, amelyeket élőben nem játszottunk olyan sokat, szóval jó, hogy ez ott van. Valami kicsit más.”

Ma (szeptember 30-án) megjelent az Imitation Of Life élő változata a gyűjtemény első előzeteseként. Nézd meg itt:

A „Reveal (25th Anniversary Edition)” digitálisan és luxus, két CD/Blu-ray csomagként lesz elérhető, egy 32 oldalas keményfedeles könyvben, amely archív fényképeket és Birgit Fuss újságíró új jegyzeteit tartalmazza, köztük Stipe, Buck és Mills friss gondolatait.

A Blu-ray tartalmazza az albumot nagy felbontású hanggal és 5.1-es térhatású hanggal, valamint az 'Imitation Of Life', 'All The Way To Reno (You're Gonna Be A Star)' és 'I'll Take The Rain' eredeti videoklipjeit.

A 'The Black Sessions Revealed' először dupla nagylemezként külön is megjelenik bakelitlemezen. Mind a kiadások, mind az új évfordulós áruk exkluzív színes kiadásai elérhetők lesznek a REM hivatalos honlapján. A kollekció előrendelése itt.

Az eredetileg 2001 májusában megjelent 'Reveal'-t a zenekar producere Pat McCarthy mellett volt, aki korábban társproducerként működött közre elődjében, az 1998-as 'Up'-ban. Felvették Athénban, Georgiában, Vancouverben, Dublinban és Miamiban, és akkor érkezett meg, amikor az alapító dobos, Bill Berry 1997-es távozását követően a banda háromtagúvá vált.

„Mindenki elég nyugodt hangulatban volt” – emlékszik vissza Mills az új bélésben. „Megbékéltünk minden bonyodalmával, ami Bill távozása miatt következett be, a háromtagú lét bonyolultságával együtt. Csak megtaláltuk az egyensúlyt közöttünk. Jó helyen voltunk.”

A Revealt a „legalulértékeltebb lemezünknek” nevezte, és hozzátette: „Nemcsak a dalok és az előadások jók, de olyan érzést is megragad, amely az egész lemezen át tart.”

A 25. évfordulós szett a REM 2023-ban kibővített „Up” újrakiadását követi, amely hasonlóképpen előkerült egy korábban kiadatlan élő előadás a korszakból.

A REM 2011-ben békésen kivált, de az elmúlt években mind a négy eredeti tag ritkaságszámba megy együtt. 2024-ben Stipe, Buck, Mills és Berry együtt adták elő a „Losing My Religion” című dalt a Songwriters Hall Of Fame beiktatásán, ami évek óta az első nyilvános fellépésük volt kvartettként.

Ezt követően 2025 februárjában újra találkoztak a színpadon szülővárosukban, Athénban, Georgiában, hogy eljátsszák a Pretty Persuasion-t.

A látszat ellenére a banda többször is kizárta a végleges visszatérést, Buck pedig azt mondta a teljes körű újraegyesülésről: „Soha nem lenne olyan jó.”

A „Black Sessions Revealed” számlista a következő: