A REM bejelentette a „Reveal” 25. évfordulós újrakiadását – korábban kiadatlan élő előadással

2026.09.30. A REM bejelentette a „Reveal” 25. évfordulós újrakiadását – korábban kiadatlan élő előadással

A REM bejelentette a 'Reveal' 25. évfordulós újrakiadását, amely egy korábban kiadatlan, 17 dalból álló élő szekciót tartalmaz 2001-ből.

A banda 12. stúdióalbumának bővített kiadása november 20-án érkezik a Craft Recordings gondozásában, az eredeti 12 számból álló lemezt párosítva a 'The Black Sessions Revealed'-el – a Radio France 2001. május 7-én Párizsban rögzített előadásával (előrendelés itt).

Néhány nappal a 'Reveal' megjelenése előtt zajlott, a 17 dalból álló szekcióban Michael Stipe, Peter Buck és Mike Mills, Scott McCaughey gitáros, Ken Stringfellow billentyűs és Joey Waronker dobos csatlakozott.

A készletben olyan új anyagok keverednek, mint az 'Imitation Of Life', 'All The Way To Reno (You're Gonna Be A Star)', 'I've Been High' és 'She Just Wants To Be' olyan régebbi kedvencekkel, mint a 'Losing My Religion', 'The One I Love', 'Man On The Moon's The End of The'An Weel Rendben)'.

A legtöbb REM albumtól eltérően a 'Reveal'-t nem követte hagyományos turné, hanem a zenekar viszonylag korlátozott számú promóciós show-t játszott a megjelenése körül.

„Jól éreztük magunkat” – emlékezett vissza Mills a Black Sessionra a jubileumi kiadás új jegyzeteiben.

Buck hozzátette: „Csodálatos előadás sok olyan dalból, amelyeket élőben nem játszottunk olyan sokat, szóval jó, hogy ez ott van. Valami kicsit más.”

Ma (szeptember 30-án) megjelent az Imitation Of Life élő változata a gyűjtemény első előzeteseként. Nézd meg itt:

A „Reveal (25th Anniversary Edition)” digitálisan és luxus, két CD/Blu-ray csomagként lesz elérhető, egy 32 oldalas keményfedeles könyvben, amely archív fényképeket és Birgit Fuss újságíró új jegyzeteit tartalmazza, köztük Stipe, Buck és Mills friss gondolatait.

A Blu-ray tartalmazza az albumot nagy felbontású hanggal és 5.1-es térhatású hanggal, valamint az 'Imitation Of Life', 'All The Way To Reno (You're Gonna Be A Star)' és 'I'll Take The Rain' eredeti videoklipjeit.

A 'The Black Sessions Revealed' először dupla nagylemezként külön is megjelenik bakelitlemezen. Mind a kiadások, mind az új évfordulós áruk exkluzív színes kiadásai elérhetők lesznek a REM hivatalos honlapján. A kollekció előrendelése itt.

Az eredetileg 2001 májusában megjelent 'Reveal'-t a zenekar producere Pat McCarthy mellett volt, aki korábban társproducerként működött közre elődjében, az 1998-as 'Up'-ban. Felvették Athénban, Georgiában, Vancouverben, Dublinban és Miamiban, és akkor érkezett meg, amikor az alapító dobos, Bill Berry 1997-es távozását követően a banda háromtagúvá vált.

„Mindenki elég nyugodt hangulatban volt” – emlékszik vissza Mills az új bélésben. „Megbékéltünk minden bonyodalmával, ami Bill távozása miatt következett be, a háromtagú lét bonyolultságával együtt. Csak megtaláltuk az egyensúlyt közöttünk. Jó helyen voltunk.”

A Revealt a „legalulértékeltebb lemezünknek” nevezte, és hozzátette: „Nemcsak a dalok és az előadások jók, de olyan érzést is megragad, amely az egész lemezen át tart.”

A 25. évfordulós szett a REM 2023-ban kibővített „Up” újrakiadását követi, amely hasonlóképpen előkerült egy korábban kiadatlan élő előadás a korszakból.

A REM 2011-ben békésen kivált, de az elmúlt években mind a négy eredeti tag ritkaságszámba megy együtt. 2024-ben Stipe, Buck, Mills és Berry együtt adták elő a „Losing My Religion” című dalt a Songwriters Hall Of Fame beiktatásán, ami évek óta az első nyilvános fellépésük volt kvartettként.

Ezt követően 2025 februárjában újra találkoztak a színpadon szülővárosukban, Athénban, Georgiában, hogy eljátsszák a Pretty Persuasion-t.

A látszat ellenére a banda többször is kizárta a végleges visszatérést, Buck pedig azt mondta a teljes körű újraegyesülésről: „Soha nem lenne olyan jó.”

A „Black Sessions Revealed” számlista a következő:

  1. „Az élet utánzata”
  2. „A nagy túl”
  3. – Mi az a frekvencia, Kenneth?
  4. „All The Way To Reno (Sztár leszel)”
  5. „Daysleeper”
  6. 'I've Been High'
  7. „elektrolit”
  8. „Az emelés”
  9. „Legszebbnél”
  10. „Elviselem az esőt”
  11. 'Akit szeretek'
  12. „Csak az akar lenni”
  13. „Sétálj félelem nélkül”
  14. „Elveszítem a vallásomat”
  15. „Ember a Holdon”
  16. 'Így. Központi eső (sajnálom)
  17. „Ez a világ vége, ahogy mi ismerjük (és jól érzem magam)”

Nikola G.
Nikola G.
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