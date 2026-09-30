Selma Blair Bridget Stokes Misztikus Coming of Age (Schmoolie, a halálfigyelő) című filmjében játszódik.

Bridget Stokes és Theresa Burkhart Gallagher Schmoolie, a Halálfigyelő életre kel.

A misztikus „fiatalítós halandzsának” nevezett projektet az Emmy-díjas sisak, Stokes (Egy Black Lady Sketch Show) Gallagher forgatókönyvéből Selma Blair, Isaac Krasner, Luenell, Ariel Martin, David Mazouz és Sania Halifa szereplői.

Schmoolie, a Halálfigyelő négy rosszul illeszkedő zsidó tinit követ Los Angelesben Purim hátterében. Blair a fedélzeten van, hogy eljátssza Schmoolie nagynénjét. A film állítólag egy modern történet gyerekekről és felnőttekről, akik bánattal és veszteséggel, szorongással és félelemmel élnek, miközben fogyatékossággal, szexuális identitással és az öregedés növekvő fájdalmaiban való eligazodásban küzdenek – természetfeletti elemekkel. A gyártás február végén indul Los Angelesben.

Isaac Krasner, Ariel Martin, Luenell, David Mazouz és Sania Halifa Yellowbelly; Sergio Garcia; WireImage; Dana Patrick Photography; Julie Brochard

A kép producere a Starshine Pictures Gallagher és Diana C. Zollicoffer, valamint Lindsay Lanzillotta (Meghívás, Purgatórium). Sias Wilson a Soft Parade-nél nemzetközi értékesítéssel foglalkozik.

Krasner a közelmúltban tört ki egy szereppel a független filmben Big Boysamivel az Outfesten a zsűri nagydíját és a Spirit Award-jelölést a legjobb áttörést jelentő teljesítményért érdemelte ki. Egyéb érdemei közé tartozik az Amazon MGM Studios Hollandia Nicole Kidmannel és Matthew Macfadyennel szemben, az NBC-n Új Amszterdam és Starz-é Erőkönyv III. Szerepe van a horror sorozatban Crystal Lake a Páván. Krasnert a Burstein Company és a Zuri Ügynökség képviseli.

Blair legismertebb munkáiról szól Kegyetlen szándékok és Legálisan szőke. Nemrég szerepelt az Izrael-Hamász háborús drámában Maradj Forte és a következő jelenik meg Mindenható Ethan Sean Patrick Flanneryvel szemben, az új AGYONÜT spinoff Száműzöttek és egy új évad Criminal Minds: Evolution. A szklerózis multiplex diagnózisának felfedése után a fogyatékosok ügyvédje lett, és később olyan listákon is kitüntették, mint pl. IdőAz év emberei, Glamour Az év női és Brit Vogue Megasztárok. Megszólaltatja Berlandi Nussbuam & Reitzer, Oren Segel és Jill Fritzo PR.

Luenell humoristaként és színésznőként dolgozik, jelenleg a Fresh Out of Favors Comedy Tour főszereplője, és Las Vegas-i rezidenciája van a Jimmy Kimmel's Comedy Clubban. Képernyői kreditjei között szerepel Borat, Coming 2 America, Dolemite Is My Name, Csillag születik, Hacks, Az utolsó OG, Mindig süt Philadelphiában és Pát keddenként. A Netflix különlegessége Városi üzlet ügyvezető producere Dave Chappelle volt. Az Innovative Artists képviseli.

Martin, azaz Baby Ariel szerepelt Idő mint az egyik legbefolyásosabb ember az interneten, és bekerült ForbesA legjobb szórakoztató hatások 2017-es listája. Az Instagramon 10 millió követőjétől északra számol. Teen Choice-díjat nyert a „Choice Muser” című filmért. Martinnak is van szerepe a Spring Breakers folytatás. Őt az Avenue Artists Management képviseli.

Mazouz színészként, íróként és producerként dolgozott, és gyerekkora óta a szakmában dolgozik. A Stanford Egyetemen frissen végzett férfi leginkább arról ismert, hogy Bruce Wayne-t alakította a Fox sorozatában Gotham és a Foxnak Érintés Kiefer Sutherlanddal szemben. Az Untitled és a Paradigm ismétli.

Halifa francia modell és színésznő főszerepével debütált Hawa majd a francia sorozat következett Le Remplacant. Szerepelt a Fenty és a Sephora hirdetési kampányaiban. L'Amepresario reprodukálja.