A REM-es Michael Stipe elárulta, mikor fog megjelenni készülő szólóalbuma, és elárulta a jövőre vonatkozó terveit.

A nyár elején megosztotta a Hum Desiderata című dalt, amely Max Ehrmann költeménye alapján készült. Desiderata, Elizabeth Hatmaker művész további énekével.

Stipe a régóta várt szólóalbumáról is beszélt, és előadott egy új számot, a 'The Rest Of Ever'-t a műsorban. The Late Show Stephen Colberttel áprilisban. Akkor azt mondta, reméli, hogy a lemezt még az év vége előtt kiadják.

Most, bár megerősítette a Los Angeles Times valószínűleg jövő tavasszal fog megjelenni.

„Az első dal szilveszterkor jelenik meg. Öt másodperccel az új évtől, lesz egy új dal és egy videó, amely felállítja az albumot. És az album májusban fog megjelenni” – mondta.

„A (producer) Andy (Watt) és én három napig a stúdióban keverünk néhány dalt, amelyeken ő és én dolgoztunk együtt. Azt hiszem, a többi része egy kis meglepetés lehet. De ez a tolvajok galériája. Nagyon kivételes embercsoportot gyűjtöttem össze, és nagyon izgatott vagyok, ahogy megy.”

Egy külön interjúban Monica Lewinskyről Visszakövetelés podcast, Stipe elárulta, hogy a REM utolsó stúdióalbumán, a 2011-es Collapse Into Now-n szereplő Peaches vendégszerepelni fog.

„Két részt írtam rá gondolva. Szükségem van a hangjára és az energiájára ezen a lemezen” – mondta. „Néhány dal kicsit diszkós, és ebben nagyon jó. Én nem.”

Stipe hozzátette: „Annyira belemerültem abba, amit csinálok, hogy nagyon úgy érzem, hogy ezzel a lemezzel visszaszerzem a helyem a zenében. A lemez ki fog jönni, az embereknek vagy tetszeni fog, vagy nem, és mindenesetre hálás és boldog leszek, hogy sikerült. Aztán csinálhatok még egyet, és utána még egyet. Már vannak ötleteim, hogy mit szeretnék csinálni.”

Tegnap (november 20-án) ünnepelte a REM 2001-es 'Reveal' című albuma fennállásának 25. évfordulóját egy új kibővített újrakiadással, amely egy korábban kiadatlan, 17 dalból álló élő szekciót tartalmazott abban az évben.

Az együttes 12. albuma a zenekar történetének egyik legbizonytalanabb időszakából született. Az alapító dobos Bill Berry 1997-es távozása megrázta a híresen összetartó bandát, az 1998-as kísérleti 'Up' elkészítését pedig beárnyékolta a háromtagú élethez való alkalmazkodásért folytatott küzdelem.

Olyan keserédes dalokat tartalmazott, mint az „Imitation Of Life” és az „All The Way To Reno (You're Gonna Be A Star)”.

Mike Mills nemrég elmondta Julia Migenes egy új interjúban: „Miután túljutottunk az „Up”-on – volt körülötte trauma, de maga a lemez elkészítése is nagyon klassz volt, Pat McCarthyval olyan szorosan együttműködve – eljutottunk a „Reveal”-hez, és úgy éreztük: „Rendben, átmentünk ezen a zűrzavaron. Új irányunk van, remek dobosunk van. Menjünk el egy kicsit szórakozni, ahol lenni szeretnénk. Így hát elmentünk Vancouverbe, amit szeretünk, és Írországba, amit természetesen szeretünk.”

A REM tagjai Michael Shannon és Jason Narducy mellett a 2024-es Songwriters Hall Of Fame beiktatásán előadták a „Losing My Religion”-t, az athéni 40 Watt Clubban pedig 2025 februárjában a „Pretty Persuasion”-t.

Arra a kérdésre azonban, hogy a zenekar a jövőben megreformálódik, Mills így válaszolt: „Istenem, ne! Higgye el, ha azt mondjuk, hogy vége, nem viccelünk. Szeretek a srácokkal minden körülmények között összejönni, és zenélni velük a színpadon a Michael Shannon és Jason Narducy zenekarral, az minden bizonnyal szórakoztató volt. De ezek a dolgok annyira spontának, mint amennyire csak lehet, és nem is tervezhetnénk, mert elképzelhetetlen lenne. boldog, hogy barátok lehetünk, együtt zenélhetünk.”