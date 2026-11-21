Éhezők viadala: Napkelte aratáskor elkezdte lángra lobbantani a kasszát.

A Lionsgate 4018 észak-amerikai moziban mutatta be a disztópikus sorozat hatodik filmjét, amely pénteken 56 millió dollár bevételt hozott a csütörtöki előzetesekkel együtt, mivel a hétvégére több mint 120 millió dollárra rúg. Ezzel a franchise történetében a negyedik legjobb nyitópéntek lenne, amely a 2015-ös év legjobbja Mockingjay – 2. rész (45,6 millió dollár) és 2023-ban Az énekesmadarak és kígyók balladája (19 millió dollár), de elmarad a 2013-astól Tűz fogása (70,9 millió dollár), 2012 Az éhezők viadala (67,2 millió dollár) és 2014-ben Mockingjay – 1. rész (55,1 millió dollár). Napkelte A-CinemaScore-t kapott a közönségtől, ezzel a sorozatot és a 2013-ast elindító Jennifer Lawrence vezette kezdeti 2012-es film A osztálya alá helyezte. Tűz fogása hanem a kettő A- fokozatának megfelelő Gúnyos szajkó filmeket.

Éhezők viadala: Napkelte aratáskor A Lionsgate történetének ötödik legnagyobb nyitása lesz, mivel a 2026-os hazai nyitások között is az 5. helyen áll az összes stúdió számára. Glenn Close, Jesse Plemons, Kieran Culkin és Elle Fanning pályafutása során ez a legnagyobb bevételt hozó indulás. A hétvégi fuvar is hozza a Éhezők viadala A franchise bevételei nagyjából 3,437 milliárd dollárt tesznek ki, így ez a stúdió valaha volt legtöbb bevételt hozó franchise-ja A Twilight Saga.

Lionsgate előrevetítette Éhezők viadala: Napkelte aratáskor 80 millió dollártól északra, de más források arra számítottak, hogy 100 és 130 millió dollár közötti bevételre számítanak, ami most úgy tűnik. A író, Suzanne Collins tavaly megjelent előzményregényét adaptálva, Francis Lawrence rendező filmjének gyártási költségvetése nagyjából 150 millió dollár, mivel újjáéleszti a franchise-t egy olyan történet elmesélésével, amely 24 évvel Collins eredeti, 2008-as könyvének eseményei előtt játszódik.

Ez a nyitás jelentős visszatérést jelent a sorozat számára, miután regisztrálta a legrosszabbul teljesítő bejegyzést a 2023-as előzménynél. Éhezők viadala: énekesmadarak és kígyók balladájatekintettel arra Napkelte aratáskor több mint duplájával kíván megnyílni. Főszereplők: Tom Blyth, Rachel Zegler és Hunter Schafer, Énekes madarak és kígyók – elmeséli a gazember Snow elnök hátterét, akit Ralph Fiennes alakít az új filmben – csalódottan, 44 millió dollárra nyitott a hétvégére belföldön, mielőtt 166,4 millió dollárral és 361,8 millió dolláros globális összeggel zárta volna a futamot. B+ CinemaScore-t ért el, ami a franchise legalacsonyabb értéke.

Joseph Zada ​​és Whitney Peak Éhezők viadala: Napkelte aratáskor. Murray Close /Lionsgate / Everett Collection jóvoltából

Napkelte aratáskor 67 százalékos kritikus pontszámmal rendelkezik a Rotten Tomatoes-on, lemaradva a franchise első négy filmjétől, de a 64 százalékos jóváhagyásnál jobb. Énekes madarak és kígyók. Az új film a franchise legjobb 95-ös közönségpontszámát érte el a Rotten Tomatoes-on. számára írt recenziójában A Hollywood ReporterDavid Rooney vezető filmkritikus azt írta, hogy „érzelmeket és brutális látványt nyújt”.

A film a hőn várt videojáték megjelenése utáni napon kezdődött Grand Theft Auto 6ami a jelek szerint nem akadályozza meg a film virágzását. Joseph Zada ​​alakítja Haymitch Abernathyt, aki a háttértörténetet adja annak a karakternek, akit Woody Harrelson keltett életre az első négy filmben. A szereplők Napkelte aratáskor Mckenna Grace, Whitney Peak és Maya Hawke is szerepel.

Több hétvégi cím mellett bővült az Amazon MGM Studios is Rocky-val játszom 2477 észak-amerikai helyszínre a korlátozott kiadású két képkocka után. Peter Farrellyé Sziklás Az origin story 3,8 millió dollárt keresett pénteken, beleértve a csütörtöki előzeteseket is, mivel a becslések szerint 9,3 millió dollárt jelent. Anthony Ippolito a fiatal Sylvester Stallone szerepében, Rocky-val játszom ritka A+ CinemaScore-t ért el, ami idén csak a második kiadás lett (április után Nagy Ébredés).

Rocky-val játszom a Rotten Tomatoes kritikusai 89 százalékos jóváhagyással és 98 százalékos közönségpontszámmal rendelkeznek. Rooney kritikája szerint „nagyszívű film a filmkészítésről, ha nem is művészi”.

Anthony Ippolito és Stephan James szerepel Rocky-val játszom. Claire Folger/Amazon tartalomszolgáltatások

Másodéves keretében a Paramount horror árnyalatú ünnepi kínálata Ebenezer Valószínűleg a harmadik helyet foglalja el nagyjából 8,2 millió dollárral, ami körülbelül 57 százalékos visszaesést jelent, így a hazai összérték 33 millió dollárra nőtt. Johnny Depp a stúdió visszatérő járművét Ti West rendező Charles Dickens filmjének újragondolásával jelzi. Karácsonyi énekamely a múlt hétvégi jegypénztárak tetején nyílt meg.

Harmadik hétvégéjén továbbra is vonzza a családokat a Warner Bros.' A macska a kalapbanhiszen Dr. Seuss klasszikus gyerekkönyvének animációs adaptációja várhatóan 7 millió dollár körüli bevételt jelent, hazai összbevétel pedig 47,2 millió dollár. Ez tekintélyes, nagyjából 38 százalékos csökkenést jelent Erica Rivinoja és Alessandro Carloni rendezők filmjében, amelyben Bill Hader hangja a főszerepben. Új versennyel kell szembenéznie a Disney animációs terében Hexed a közelgő hálaadás keretein keresztül.

Gkids és Toho's Godzilla mínusz nulla valószínűleg 2,9 millió dollárral zárja az első ötöt a harmadik hétvégéjén, és eléri az 54,7 millió dollár körüli hazai árat.

Fókuszfunkciók megnyitva Elsinore hat moziban New Yorkban és Los Angelesben, Simon Stone rendező Oscar-díja várhatóan körülbelül 240 000 dollárt és átlagosan 40 000 dollárt gyűjt képernyőnként. Andrew Scott főszereplője a skót színészről, Ian Charlesonról szóló életrajzi filmnek, aki személyes kihívások közepette készül el Hamlet. Miután elismerést szerzett a Telluride-on és a TIFF-en, Elsinore 87 százalékos értékelést kapott a Rotten Tomatoes kritikusaitól, Rooney pedig „himnusznak a színházhoz, amelyet egy toronymagas ólomfordulat hajt”.

Andrew Scott benne Elsinore. Anthony Dickenson/Fókusz funkciók

A top 10 alja felé van Ramayana: Rise of a Legenda Sony Pictures terjeszti a Prime Focus Studios vallási eposzát, amely a harmadik hétvégére várhatóan 2 millió dollár bevételt fog hozni, és a hazai bevétel 28,3 millió dollárra emelkedik vasárnapig. Nitesh Tiwari rendező projektje a valaha volt legtöbb bevételt hozó indiai film az észak-amerikai jegypénztáraknál.

A jövő hétvégén érkező hálaadás napjával az ünnepi keret egy sor új lehetőséget kínál, köztük a Disney-t HexedUniverzális Találkozz a Szülőkkel folytatás HázigazdaNetflix Cliff Booth további rossz kalandjai és Angel életrajzát Hershey.