Landon Metz a Parra & Romero-ban, az irányítás és a lemondása

Nyelve folyamatosan absztrakt és minimalista, de sikerült dinamizmust adnia: olyan festmények szerzője, amelyek terjeszkedést sugallnak, amelyet sorozatos jellege és a tér lehetőségként, nem pedig korlátként való felfogása kedvel.

A negyven éve Arizonában született, jelenleg New Yorkban élő művész, Landon Metz alkotásait abból a vágyból közelítette meg, hogy megtörje bennük a polaritásokat, például azokat, amelyek elválasztják a nézőt a daraboktól és a helytől, amelyen áthalad, vagy amelyek vasfalakat húznak a személyes és a kollektív között. Több mint tíz éven keresztül mutatott be egyéni kiállításokat Norvégiában, Olaszországban, Dániában és Kanadában; a legjelentősebbek közé tartoznak azok, amelyek 2014-ben a bolzanói ADN Gyűjtemény rezidenseként való tartózkodásából származnak, vagy amelyeket 2018-ban a római Pietro Canonica Múzeum ajánlott fel neki. Kollektívákban való részvétele olyan központokba is eljuttatta, mint a New York-i Nassau Megyei Művészeti Múzeum vagy a Villa Medici. Mindkét esetben tükrözi érzékenységét a skálakezelésben és a szobrászati ​​megközelítésekben, amelyek mozgást hoznak kompozícióiba, valamint azt, hogy nagyon specifikus megjelenítési stratégiákat alkalmaz, amelyek a darabjai javára működnek, mint például a ritmus vagy az ismétlés beépítése.

Metz munkái elsősorban többtáblás festményekből állnak, amelyeket diptichonokká vagy triptichonokká szerkeszt, és amelyeket olykor összefüggően rendez el, kiterjesztve vagy körbetekerve a szobák sarkait, de olyan formájú vásznakat is tervez, amelyek utánozzák a más művek absztrakt fejleményeit.

Az amerikai sztárok a Parra & Romero galéria ibizai Santa Gertrudis-i főhadiszállásának nyári kiállításán szerepelnek, most először jár Spanyolországban. Ez a montázs fél tucat kiadatlan darabból áll, melyek mindegyike idén 2026-ra datálható, és a véletlen, az irányítás és a vásznon lévő pigment fizikai tulajdonságai közötti összefüggést igyekezett feltárni, megpróbálva az emberi alakot hozzáadni ezekhez a szövetekhez anélkül, hogy eltérne az eddigi gyakorlatát meghatározó elvektől. inkább bővíti szókincsét, és vizsgálja az anyag és az általa generált alakok összefolyását.

Az itt összegyűjtött alkotásokon a testek lassan kirajzolódni látszanak, megvilágítva a kiterjedt színmezők kezdetét. Ezek a formák egyszerre jelennek meg és tűnnek el, anélkül, hogy egy konkrét lény ábrázolására törekednének, hanem inkább az egyéniséggel és az összekapcsolódással kapcsolatos kérdések vizsgálatának kiindulópontjává válnak.

Fontos szem előtt tartani a folyamatait: a Metz közvetlenül a nyers, alapozatlan vásznakra önti a pigmentet, lehetővé téve, hogy a gravitáció, a szövet felszívódása, a nedvesség és a párolgás aktív szerepet játsszon az egyes képek felépítésében. Az eredmény olyan felületek, ahol az irányítás és az arról való lemondás együtt él, és amelyek mind a festő szándékos cselekvéséről, mind az irányítása alól kikerülő erőkről tanúskodnak.

Ez a hat kompozíció ugyanazt a formátumot tartalmazza a nagy színfelületeket, míg a csupasz vászon területei állandó feszültséget generálnak a pigmentterületekkel. Módszerei egyszerűnek tűnnek, de finom egyensúlyt mutatnak az egymással versengő fogalmak között, mint a megjelenés és eltűnés, súly és könnyedség, teltség és üresség; olyan kifejezéseket, amelyek ellenállásuk ellenére ugyanazon valóság független arcai maradnak.

Ezek az alkotások különösen a fény, a tér és a visszatartottság élményére hatnak, amelyet Ibiza szigetéhez köthetünk. Lassú és figyelmes szemlélődésre hívják a közvéleményt, amelyben a tekintet mind a pigment fizikai tulajdonságaira, mind a nehezen meghatározhatóra fókuszálhat. Röviden, Landon Metz azt javasolja, hogy figyeljünk az anyagra, a gesztusra és a jelenlét tényére.

Landon Metz

PARRA & ROMERO GALÉRIA

Passeig de Santa Gertrudis, 9

Alacsony 01

Santa Gertrudis, Ibiza

2026. augusztus 8-tól