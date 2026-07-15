A Royal Collections Gallery harmadik évfordulóját ünnepli

Jövő július 25-én lesz három éve annak, hogy a királyok hivatalosan felavatták a Királyi Gyűjtemények Galériáját, amelyet körülbelül egy hónappal ezelőtt nyitottak meg a nagyközönség számára, és amely azóta Tuñón és Mansilla által tervezett termekben közel 650 alkotást és tárgyat állított ki, amelyek a Spanyol Monarchia öt évszázados történetét ölelik fel, és a Nemzeti Örökség Alapjába tartoznak. Köztük El Greco, Caravaggio, Velázquez, Tiépolo és Goya darabjai, valamint kárpit, hintó, királyi páncél és egyéb, az udvar életéhez köthető tárgy, a főváros arab falának régészeti maradványai mellett a 9. századból.

25-én minden látogató részt vehet egy nyílt napon, amelyen megtekintheti azt az öt kiállítást, amelyeknek ez a tér ad otthont a nyár folyamán, amelyek a Királyi Gyűjtemények szöveteinek és hímzésének, a tizenkilencedik századi óráknak, a tájfestőnek, Fernando Brambilanak, Isabel Muñoz fotósnak, valamint Bleda y Paónbaster és Teoch Balaster José, Andsu Manuch Bale José, Andsu Barelbaster, that cané képeinek szentelve. kapcsolatot teremteni ezen intézmény gyűjteményével.

Az „Udvari élet szövő” című kiállítása a nemzeti örökség szőtt darabjait bemutató első kiállítás, amelynek gyűjteménye ebben az értelemben a világ leggazdagabb gyűjteményei közé tartozik, lehetőséget ad arra, hogy felfedezzük azt a finomságot és virtuozitást, amellyel a királyi házhoz kötődő művészek és kézművesek dolgoztak. Az alkotások túlnyomó többsége a restaurálást követően, nagy százalékban, először az Örökség műhelyekben jelenik meg a nagyközönség előtt, és a szerelvény a hatalommal, a kifinomultsággal és a reprezentációval kapcsolatos szimbolikus értéküket hangsúlyozza Víctor Cageao, a Galéria jelenlegi igazgatója szerint.

A National Heritage által őrzött több ezer textil közül Pilar Benito, Lourdes de Luis és María Barrigón kurátorok közel kétszáz művet választottak ki technikai minőségük alapján; Megcsodálhatjuk őket kiváló állapotban, és olyan intézményektől származó kölcsönökkel együtt, mint a Prado Múzeum, a firenzei Pitti-palota vagy a lyoni Textil- és Dekoratív Művészeti Múzeum, valamint festmények, fényképek, bútorok és tárgyak, amelyek bemutatják ezeknek az alkotásoknak a sokoldalúságát a paloták mindennapi életében.

A nem kronologikus túra öt részből áll: Rendkívüli csodákamely a középkori trousseau-t a szabadidőhöz kötődő tizenkilencedik századi darabokkal állítja szembe; A fenség tereiamely IV. Károly és Maria Luisa pármai lombkoronáját mutatja be; selyem álmokamely a valódi pihenést elemzi; Királyi kárpitozásamely a gyűjtemény gondozásának kulisszái mögé nyúl; és Ruhásszekrény és fésülködőasztalaz uralkodók legintimebb oldaláról. A legkeresettebb darabok között említhetjük Berenguela királyné párnáját, amely 1246 előtt ismert; „szultán” fürdőkád, amely elsődleges funkcióját azáltal rejtette el, hogy heverővé vált; vagy egy eredeti tizenkilencedik századi pamutborítású úszó.

A „Változások III. Történetek, történetek és új narratívák”, a program új kiadása Bleda y Rosa, José Manuel Ballester, Teo Barba és Andrés Pachón fotóiból áll, akik munkáikban sajátos nézeteket mutatnak be a történelmi örökségről és annak a kortárs alkotáshoz való viszonyáról, amelyet az állandó gyűjtemény Austrias és Borbones termeiben láthatunk.

Ebben a kezdeményezésben a Királyi Gyűjtemények kiindulóponttá válnak a jelenlegi művészek számára, hogy új kérdéseket tegyenek fel történelmünkről. A kiállított művek célja, ahogyan Antonio J. Sánchez Luengo kurátor rámutatott, nem a múlt illusztrálása, hanem annak kihallgatása; szavai szerint, a fényképek arra kényszerítenek bennünket, hogy kétszer nézzünk meg, hogy megkérdőjelezzük, mit gondoltunk róla, hogy megrögzült emlékezetünkben.

Így az Ausztriák termében van kiállítva Vashíd, Villalar de los Comuneros, 1521 tavaszaa sorozatból Csataterek (1994-2016)Bleda y Rosa: V. Károly uralkodása kezdetének egyik alapvető epizódja, a Comuneros-lázadás elé helyezi a nézőt. A 2008-ban Országos Fotográfiai Díjjal kitüntetett María Bleda és José María Rosa alkotta duó produkciójának jó részét a táj és a terület köré strukturálta a történelem tanúiként és az emlékezet őrzőiként, és ebben az esetben a lekaszált gabonatábla képén keresztül, két ablakra töredezetten, körvonalazzák a 6. századi vereség sebét a 6. századi munkájukkal, a közösséghez kapcsolódó munkájukkal. királyi hatalom, amelyet nem tudtak legyőzni.

Szintén az Austrias Room-ban José Manuel Ballester, 2010-es Országos Fotóművészeti Díj, digitális módszerekkel akton A gyönyörök kertjeHieronymus Bosch, a Galériában kiállított flamenco kárpit mellett. A művész reprodukálja a II. Fülöp által megszerzett híres triptichont, amely szintén a Nemzeti Örökség gyűjteményébe tartozik, bár évtizedekkel ezelőtt a Pradóban helyezték letétbe. A lakatlan kerta Bolduque által elképzelt világ figuráit eltávolítja, és egy függő, néma kertet tár elénk, ahol az eredeti kompozíció geometriája és vizuális útjai bukkannak fel.

A Borbones-teremben a maga részéről tizenhét fotó vár ránk a La Granja de San Ildefonso királyi helyszínről, amelyeket Teo Barba készített 2017-ben sorozatához. Igazi. A királyi helyszínekről és a királyi helyszínekről. Ebben a művész a „királyi” kifejezés kettős jelentésével játszik, amely mind a monarchiához, mind a fotó látszólagos objektivitásához kapcsolódik; Barba ily módon igazolja a tekintet szubjektivitását és saját fegyelmét azzal, hogy bemutatja nekünk V. Fülöp nyári rezidenciáját a Guadarrama-hegység téli szigora alatt, elhatárolva magát a szegovi palota és kertjei idealizált képeitől.

Végül meglátjuk Tropológiák I. Cím nélkül IIAndrés Pachón 2013-as kompozíciója, amelyben a szerző megkérdőjelezi az antropológiai és etnográfiai ábrázolás feltételezett semlegességét a 19. századi képeken. Fernando Debas 1887-ben készített fényképének átdolgozása, amelyen madridi műtermében újraalkotott egy dzsungel tájat a spanyol gyarmati időszak őslakos filippínóinak ábrázolására. Pachón tehát befolyásolja az ábrázolás mesterséges felépítését és a hitelesség hamis illúzióját a történelmi vizuális dokumentációban.

Fernando Brambilia kiállítása az első, amely az olasz szerző (Cassano d'Adda, 1763-Madrid, 1834) nagy méretű festményeit gyűjti össze, amelyek perspektívákra, tájakra és városi nézetekre specializálódtak.

Munkássága a topográfiai nézetek ábrázolására összpontosított, és pályafutása során rajzokat és festményeket készített, amelyekből később nyomatok lettek. Legfontosabb alkotása a királyi helyszínek vetületei, melyeket VII. Ferdinánd király parancsára 1821 és 1833 között olajfestékkel vászonra festett, és amelyet a különböző királyi palotákban szekrényekbe helyeztek el. Ezzel a munkával hozzájárult ahhoz, hogy olyan képet alkosson ezekről a javakról, amelyek a litográfiákon keresztüli terjesztésének köszönhetően a kollektív tudattalanban megmaradtak.

Isabel Muñoz kiállítása a PHotoESPAÑA és a javaslat része Terepfüzetekamely már három kiadást ért el, tetszik Változások. A barcelonai fotós az El Escorial kolostorból és a környező La Herrería-erdőből indult el, hogy felvázolja projektjét. Az ég köveimelynek abszolút főszereplője II. Fülöp, mint a jeruzsálemi templomhoz és a kozmikus harmónia gondolatához kapcsolódó építészet komplexumának előmozdítója.

Fényképeken, tárgyakon, videókon és installációkon keresztül Muñoz olyan élményt épít fel, amely túlmutat a rögzített képen, és megnyílik egy tellurikus és érzékszervi élmény felé: a kő küszöbévé válik a földi idő, az emberi spiritualitás iránti akarat és azon képességünk között, hogy a természet adta elemi anyagokból értelmet képzeljünk el, alkossunk és alkossunk.

Végül az „Idő pontossága” című filmben egy kiemelkedő órakészletet láthatunk, amelyet a spanyol királyok szereztek be, hogy szépítsék a palota termeit és szabályozzák az órák múlását mindennapi életükben. VII. Ferdinánd és II. Isabel olyan darabokkal táplálta ezeket a kollekciókat, amelyek a technikai fejlődésről és az esztétikai stílusok sokféleségéről tanúskodnak, amelyek uralkodásaik során előfordultak.

„Udvari élet szövése. Szövetek és hímzések a királyi kollekcióból»

2026. június 11-től október 12-ig

«Változások III. Történetek, történetek és új narratívák»

2026. június 16-tól szeptember 13-ig

„Fernando Brambila, a királyi helyszínek festője”

2026. május 29-től október 12-ig

„Isabel Muñoz. „Az ég kövei”

2026. június 4-től szeptember 6-ig

„Az idő pontossága. századi órák a királyi gyűjteményekben»

2026. március 26-tól szeptember 20-ig

KIRÁLYI GYŰJTEMÉNYEK GALÉRIA

C/ Bailén, s/n

Madrid