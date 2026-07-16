Lee Ryan kék énekesnőt elítélték fajilag súlyosan elkövetett légiutas-kísérő ellen, miután elvesztette fellebbezését

Lee Ryan blue énekesét egy légi utaskísérő elleni rasszista okokból elkövetett támadásért ítélik el, miután elvesztette a neve tisztázására irányuló fellebbezést.

A fiúbanda tag a bíróság előtt állt azzal a váddal, hogy azt mondta a British Airways légiutas-kísérőjének, hogy olyan, mint egy „édes csokis süti”. Az incidens 2022 júliusában történt, amikor bevallotta, hogy ittas volt a repülőút során.

A következő évben fajilag súlyos testi sértésért ítélték el. Először 2023-ban 12 hónap felfüggesztett börtönbüntetést kapott Ryan, de ezt később visszavonták, mivel az énekes ajánlatot tett ítéletének hatályon kívül helyezésére.

A nevének tisztázására irányuló fellebbezést a bíró elutasította, Ryan pedig később a Legfelsőbb Bíróság elé vitte az ügyet – kifogásolva, hogy a koronabíróság megtagadta a fellebbezést a High Court bíráihoz. A lépést „komolytalannak” nevezték, és Holgate bíró úr és Johnson bíró úr elutasította, és az ügyet visszaküldték a koronabíróságra.

A 2022-es járat július 31-én volt, és az énekesnő Glasgow-ból Londonba utazott. Az utazás során a bevallottan részeg Ryan állítólag fizikailag megérintette a stewardot, miután az azt mondta neki, hogy térjen vissza a helyére, és a nem megfelelő „csokis süti” megjegyzéseket is tette.

A kék énekes, Lee Ryan elvesztette a repülőgép-támadás fellebbezését ➡️ https://t.co/wAR7GfBG6Y pic.twitter.com/458Us4eevu – BBC London (@BBCLondonNews) 2026. július 14

A steward azt állítja, hogy „megfogta a lány mindkét csuklóját (és) úgy hajolt hozzá, mintha meg akarná csókolni”, de az Isleworth Crown Court 2024-es fellebbezésében Ryan tagadta a csuklójának megragadására vonatkozó állításokat. Az Independent).

Ehelyett azzal érvelt, hogy „nyitott tenyerével megérintette a csuklóját, és azt mondta, ez bocsánatkérés volt”, miután rájött, hogy a megjegyzések nem helyénvalóak és nemkívánatosak.

A bírák szerint ez „eltér a letartóztatása után a rendőrségnek adott interjúban elmondotttól, és hozzátették, hogy „közös dolog, hogy kinyújtotta a kezét, és fizikailag megérintette”.

Ryan először azt mondta, hogy megragadta a steward csuklóját, de később tagadta az állításokat, és azt állította, hogy a rendőrség „félrevezette” (via BBC News).

Az énekes ügyvédei azzal érveltek, hogy a koronabíróság bírája, aki megtagadta az ügy áttételét, pontatlan következtetést vont le a rendőrségi interjúból, két bíró azonban vitatta ezt az állítást, mondván, hogy kötelessége mérlegelni a steward által festett képet Ryan képéhez képest.

„Jog volt támaszkodni Ryan úr interjúbeli beszámolója között fennálló ellentmondásra, amely egybeesett (a steward) azon állításával, hogy megragadta a csuklóját, és az általa bizonyítékként közölt beszámoló között” BBC News).

„A bíróság alapvető érvelése az volt, hogy hitt (a felperesnek), aki akkor józan volt, és aki következetes és meggyőző tanú volt, és nem hittek Ryan úrnak, aki akkor részeg volt, és következetlen volt.”

Ryant most a koronabíróság ítéli el.