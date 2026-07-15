Rob Liefeld Penning új „Avengelyne” képregényt készített

Rob Liefeld visszatér az Avengelyne világába. A képregény alkotója új felfogást indít a '90-es évek hőséről, az Image Comics októberben sorozatot ad ki. Liefeld fog írni Avengelyne, Daniel Maine fő művész, Doni Cahyono pedig színművész.

Meghajlás 1995-ben, a eredeti Avengelyne középpontjában egy földre vetett bukott angyal áll. Őt bízták rá, hogy megtalálja és megvédje Az Egyet, egy olyan személyt, aki a kulcsa az emberiség démonoktól és más szörnyektől való megóvásának. Liefeld Cathy Christiannal és Tony Lobitóval közösen alkotta meg a karaktert, és évekig az Image legkelendőbb címe lett.

Az új képregény első pillantása még ebben a hónapban a San Diego-i Comic-Con-on lesz elérhető, és a következő formában jelenik meg Avengelyne új életet talál a képregényoldalakon túl.

Olivia Wilde kötődik a közvetlen an Avengelyne a Warner Bros.-nak, Margot Robbie, Tom Ackerley és Josey McNamara a LuckyChap producereivel, valamint Deadpool producer Simon Kinberg. Tony McNamara, aki Oscar-jelölést kapott írásáért Szegények és A Kedvencírja a forgatókönyvet.

„Láttam Olivia Wild keresnivalóit Avengelyne. Korán elkezdett főzni” – mondja Liefeld, aki megjegyzi a Wild legújabb játékát A Meghívás erős reakciót vált ki a közönség körében.

Liefeld azt is kiabálja, hogy új képregényének megírása kihívás volt, mert nem szokott könyvet írni, miután látta, mit csinál a projekttel egy Oscar-díjra jelölt író, mint McNamara. De hisz abban, hogy megtalálta az utat.

„Az én belépési pontom itt a képregényben némileg eltér a mozis verzió belépési pontjától, de valahogy ugyanoda érkeznek” – mondja.

Olvassa el az új könyv első pillantását.

Képregények

Képregények

Képregények

Képregények

Képregények

Képregények