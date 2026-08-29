Charles Khabouth, az étterem- és éjszakai klubkirály, aki minden évben a Torontói Filmfesztiválon megrendezett nagy stúdió- és streamerfilm-premierek egyik legjobb parti házigazdája, arra számít, hogy idén a 2026-os kiadás alkalmával még több hollywoodi A-sztárt etet és tisztel meg a városban.

„Tavaly 46 eseményt rendeztünk. Idén 51-en vagyunk (bulik), és számolunk” – mondta Khabouth A Hollywood Reporter pénteken, megelőzve a TIFF szeptember 10-i indulását egy 11 napos futásra. Ez jó hír a torontói belvárosi, TIFF Lightbox körüli helyszíneken, mint a Vinny, a Bisha Hotel, a STORYS Building, a Portland Room, az Animl Steakhouse & Cocktail Den, a Kost, a Byblos és a Bar Romy, ahol a hollywoodi sztármegfigyelők első számú helyszínei a TIFF Lightbox körüli felszolgáló és bár személyzete.st kiadás.

Khabouth pedig arra számít, hogy még több amerikai játékos fog telefonálni a késői parti foglalások miatt, vagy hogy a koktéleseményeket vagy meghitt vacsorákat teljes értékű filmpremier bulikká változtassák. „Az utolsó pillanatban végrehajtott változtatásokkal becslésem szerint idén 60 eseményt fogunk elérni” – tette hozzá, és ezek közül körülbelül 35 várhatóan 200 résztvevős bulik lesz.

Ez jó hír a helyi élelmiszer- és alkoholszállítóknak, limuzinsofőröknek, biztonsági személyzetnek, terítő- és üvegáru-szállítóknak is. Toronto pedig elindítja bemutatkozó TIFF-jét: A piac az előrejelzések szerint még több üzletet kínál a helyi parti beszállítóknak, beleértve a drapériákat, világítást és vörös szőnyegeket szerelőket.

Khabouth azonban figyelmeztet, hogy a hollywoodi stúdiók és a streamerek buliköltései továbbra is csökkenni fognak Torontóban, ahogy a COVID óta. „Senki sem dobálja úgy a pénzt, mint régen” – számolt be a legjobb vendéglős, aki 1983 óta dolgozik Torontóban az Ink Entertainment szalagcímével, miközben a hollywoodi babpultokat irányítják.

Emiatt a pazar hollywoodi premier bulik Torontóban, ahol a pezsgő ömlött, hogy segítsen koccintani vagy megemlíteni a közelgő díjszezon versenyzőit, a múlté. „Minden költségvetésben van. Mindez kiszámítva. A stúdiók már nem azt csinálják, amit korábban. A költségvetést mindenhol levágták, és megértjük” – érvelt Khabouth.

Ez azt jelenti, hogy éttermei és éjszakai klubjai továbbra is a főbb amerikai szereplők költségvetésén belül működnek majd, miközben továbbra is kiváló terméket kínálnak az ismétlődő üzletek biztosítására. „Még mindig fontos, hogy ezt a nagyszerű élményt átadjuk. Ez azt mutatja, hogy jó munkát végzünk” – ragaszkodott Khabouth.

A Torontói Filmfesztivál idén szeptember 10-től 20-ig tart.